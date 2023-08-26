Беллингем – первый после Роналду игрок с 4 голами в 3 стартовых матчах Ла Лиги

Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду в «Реале».

Вчера Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура против «Сельты» (1:0). Он забил во всех трех матчах Ла Лиги, у него 4 гола и результативная передача.

Предыдущим игроком « » и Ла Лиги, которому удался такой отрезок сразу после перехода, был . Он забил 4 гола в 3 стартовых матчах за «Мадрид» в 2009 году.

До них забить четыре гола в трех первых матчах в Ла Лиге удавалось Рафаэлу ван дер Варту (2008), (2007), Ференцу Пушкашу (1958), Маршаллу (1956), Марсьялю Арбисе (1941) и Хайме Ласкано (1929).

Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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