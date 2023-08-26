Беллингем – первый после Роналду игрок с 4 голами в 3 стартовых матчах Ла Лиги
Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду в «Реале».
Вчера Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). Он забил во всех трех матчах Ла Лиги, у него 4 гола и результативная передача.
Предыдущим игроком «Реала» и Ла Лиги, которому удался такой отрезок сразу после перехода, был Криштиану Роналду. Он забил 4 гола в 3 стартовых матчах за «Мадрид» в 2009 году.
До них забить четыре гола в трех первых матчах в Ла Лиге удавалось Рафаэлу ван дер Варту (2008), Уэсли Снейдеру (2007), Ференцу Пушкашу (1958), Маршаллу (1956), Марсьялю Арбисе (1941) и Хайме Ласкано (1929).
Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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Хотел в Реал - пришёл в Реал - сходу стал важным звеном.. В 20 лет..
Тот же Мбаппе - семь пятниц на неделе.. И ему уже 25..
Действительно маленький