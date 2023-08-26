Беллингем – первый после Роналду игрок с 4 голами в 3 стартовых матчах Ла Лиги

Теги Рафаэл ван дер Варт Криштиану Роналду Уэсли Снейдер Реал Мадрид Сельта Ла Лига Ференц Пушкаш Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду в «Реале».

Вчера Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). Он забил во всех трех матчах Ла Лиги, у него 4 гола и результативная передача.

Предыдущим игроком «Реала» и Ла Лиги, которому удался такой отрезок сразу после перехода, был Криштиану Роналду. Он забил 4 гола в 3 стартовых матчах за «Мадрид» в 2009 году.

До них забить четыре гола в трех первых матчах в Ла Лиге удавалось Рафаэлу ван дер Варту (2008), Уэсли Снейдеру (2007), Ференцу Пушкашу (1958), Маршаллу (1956), Марсьялю Арбисе (1941) и Хайме Ласкано (1929).

Статистику 20-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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17 комментариев

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Борис Энгельгардт
у Боруссии ведь были одновременно и Холланд, и Беллингем, и они всё равно не взяли Бундеслигу, непостижимо
+18
0
+18
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Миндовг
После выступления Холланда в Сити и Беллингема в Реале, такое ощущение, что в Бундеслига самая крепкая защита.
+13
-2
+11
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dr. cage
Очень показательный трансфер..

Хотел в Реал - пришёл в Реал - сходу стал важным звеном.. В 20 лет..

Тот же Мбаппе - семь пятниц на неделе.. И ему уже 25..
+6
-2
+4
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Eziiko
Джуду всего 20 лет, а уже такой зрелый футболист, приносит важные очки, надеюсь без травм обойдется.
+4
-1
+3
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danik 258808
Ответ Борис Энгельгардт
у Боруссии ведь были одновременно и Холланд, и Беллингем, и они всё равно не взяли Бундеслигу, непостижимо
Эффект Боруссии не контрится
+3
0
+3
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pav kh
Только бы не скис спустя пару месяцев 🙏
0
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Emma Nevskaia
маленький гений 💟
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-1
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Даниил Гутин
Когда у Реала один Хоселу в форвардах, то просто приходится забивать
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Sergey Bulaev
Главное, чтобы не сложилось в реале как у снейдера с ван де вартом
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Korwin ds
к тому же он ещё не нападающий😁😁😁
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zzzeeerrrooo
Ответ Emma Nevskaia
маленький гений 💟
1.90
Действительно маленький
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