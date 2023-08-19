Беллингем первым после Роналду забил за «Реал» в первых двух играх в Ла Лиге

Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду.

Полузащитник « » отметился голами в своих первых двух матчах в . 12 августа он поразил ворота «Атлетика» (2:0), а сегодня оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1).

Последним футболистом, стартовавшим в чемпионате Испании с голов в двух встречах подряд, был в 2009 году. Португалец забил в 4 матчах кряду.

был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 103+31 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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