Беллингем первым после Роналду забил за «Реал» в первых двух играх в Ла Лиге

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду.

Полузащитник «Реала» отметился голами в своих первых двух матчах в Ла Лиге. 12 августа он поразил ворота «Атлетика» (2:0), а сегодня оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1).

Последним футболистом, стартовавшим в чемпионате Испании с голов в двух встречах подряд, был Роналду в 2009 году. Португалец забил в 4 матчах кряду.

Беллингем был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 103+31 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Джуд-самое удачное приобретение в это ТО!Весь сезон так играть будет,будет претендовать на ЗМ!
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Ответ brodovan
Беллингем > распиаренная арабская принцесса с голами из офсайдов и 0+0 в плей-офф ЧМ.
При чем тут это?Настолько бомбит от крутости Роналду?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Даценко
Дай Бог на долгие годы будет лидером атак Мадрида
Здоровья и без травм 🙏
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Так быстро адаптироваться в новом чемпионате,это действительно впечатляет!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Лучший!💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Надеемся, не сбавит темп и будет регулярно радовать нас блестящей игрой!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Ответ No Names
Кто комменты мигусует? Что за ерунда.
Болельщики Барселоны наверное:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ brodovan
Беллингем > распиаренная арабская принцесса с голами из офсайдов и 0+0 в плей-офф ЧМ.
И по совместительству обладатель 5 золотых мячей, 5и ЛЧ, 4х золотых бутс, 34х трофеев и статуса лучшего бомбардира в истории футбола. Интересно, добьется ли Джуд хотя бы половины этих достижений?) будет уже успешной карьерой
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Names
Будет круто,если потихоньку походу сезона Беллингем превратится в ложную девятку. Пока начало очень хорошее,пусть так продолжит и главное без травм!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Он еще и фартовый. Первый и второй его гол больше удача, но как говорится "везёт тому, кто везёт". А удача сопутствует сильнейшим. Главное что бы и дальше так же усердно играл.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Names
Кто комменты мигусует? Что за ерунда.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Names
Ответ Евгений Шазиев
А Гюлер зачем тогда? Он и есть ложная девятка. Лишь бы Барсе не достался?
Гюлер травмирован. Он еще месяца два будет недоступен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Евгений Шазиев
А Гюлер зачем тогда? Он и есть ложная девятка. Лишь бы Барсе не достался?
Он ППЗ/ПВ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Hi Hi
Он ППЗ/ПВ
Так его называют турецким Месси. А Месси и есть ложная девятка или же треквартиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Евгений Шазиев
Так его называют турецким Месси. А Месси и есть ложная девятка или же треквартиста.
Месси намного чаще играет вингера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Hi Hi
Месси намного чаще играет вингера.
Я наблюдаю его карьеру с его 17 лет. Доля времени, когда он выходил на бровку набралось процентов 15. Цифра не менялась всю его карьеру. А если менялась, то в районе погрешности. В основном он из центра рубил и рубит. Это тот игрок, который может играть, где захочет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дмитрий Крутенко
Он еще и фартовый. Первый и второй его гол больше удача, но как говорится "везёт тому, кто везёт". А удача сопутствует сильнейшим. Главное что бы и дальше так же усердно играл.
Не смотрел. Типа Рууда ван Нистелроя игрок, штоле, получается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий