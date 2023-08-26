Быстров о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим. А то уже считаем верховые единоборства»

Владимир Быстров призвал подождать результативных действий Захаряна в Испании.

дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура против « » (0:0). Россиянин вышел на поле на 75-й минуте.

За отведенное ему время 20-летний игрок 8 раз коснулся мяча. Из пяти сделанных им передач точными были две, также 20-летний футболист выиграл все два верховых единоборства защитного характера.

Захарян ни разу не пробил по воротам и не предпринял ни одной попытки обвести соперника.

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим.

Сейчас все только в его ногах, руках – не знаю. Зависит от того, как он проявит себя в борьбе за место в основной состав. Попасть в основной состав « » гораздо тяжелее, чем в «Динамо», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

Дебют Захаряна: сыграл 18 минут, подал угловой, выиграл два единоборства и отдал пас под удар

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