Быстров о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим. А то уже считаем верховые единоборства»

Теги Владимир Быстров Реал Сосьедад Ла Лига Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Владимир Быстров призвал подождать результативных действий Захаряна в Испании.

Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас» (0:0). Россиянин вышел на поле на 75-й минуте. 

За отведенное ему время 20-летний игрок 8 раз коснулся мяча. Из пяти сделанных им передач точными были две, также 20-летний футболист выиграл все два верховых единоборства защитного характера.

Захарян ни разу не пробил по воротам и не предпринял ни одной попытки обвести соперника.

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим.

Сейчас все только в его ногах, руках – не знаю. Зависит от того, как он проявит себя в борьбе за место в основной состав. Попасть в основной состав «Реал Сосьедад» гораздо тяжелее, чем в «Динамо», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России. 

Дебют Захаряна: сыграл 18 минут, подал угловой, выиграл два единоборства и отдал пас под удар

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5 комментариев

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pavlenko_15
Быстров точно зарегистрирован на спортс.ру)
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+6
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Георгий Кузьминых
Но парень себя хотя бы в Европе пробует, а то другие в основном только на словах
+4
-2
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Cevin Cigan
Ответ Георгий Кузьминых
Но парень себя хотя бы в Европе пробует, а то другие в основном только на словах
Как в том мультике"Таити,Таити,небыли мы на Таити, нас и тут не плохо кормят!"
+1
-1
0
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