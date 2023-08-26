Тренер «Сосьедада» о дебюте Захаряна: «Думал, что он мог помочь нам победить, но матч был непростым. Арсен раскроется и принесет нам много пользы, уверен»

Тренер «Сосьедада» оценил дебют Арсена Захаряна.

Россиянин вышел на поле на 75-й минуте матча 3-го тура против « » (0:0), к которому были добавлены 3 минуты.

За отведенное ему время 20-летний игрок 8 раз коснулся мяча. Из пяти сделанных им передач точными были две, также 20-летний футболист выиграл все два верховых единоборства защитного характера.

Захарян ни разу не пробил по воротам и не предпринял ни одной попытки обвести соперника.

«Я думал, что он мог помочь нам победить, но матч был непростым. Он мог проявить себя при стандартных положениях, у него превосходная техника, что вы могли заметить при подаче углового. Хорошо умеет перехватывать передачи и бить по воротам с дистанции.

Уверен, что в дальнейшем Арсен раскроется и принесет много пользы нашей команде», – сказал .

Дебют Захаряна: сыграл 18 минут, подал угловой, выиграл два единоборства и отдал пас под удар

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