Захарян о дебюте за «Реал Сосьедад»: «Было волнительно, конечно. Вообще другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку»

Арсен Захарян высказался о дебюте за «Реал Сосьедад».

Россиянин вышел на поле на 75-й минуте матча 3-го тура против « » (0:0), к которому были добавлены 3 минуты.

«Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня – тоже здорово! Чего не хватило команде для победы, это скажет тренер – я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.

Конечно, было волнительно. Вообще другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду, поэтому был готов. Но не знал, на какой минуте, поэтому разминался там около часа. Тренер сказал прямо перед выходом быть увереннее и подсказал по игровым моментам. Ничего такого.

С первого дня на тренировках было тяжело. Самая главная тяжесть – что пока не понимаю испанский, а тренер по-испански говорит. Со следующей недели начну заниматься. Планирую выучить испанский и подтянуть английский.

В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее, поэтому надо будет привыкать и работать. Насчет выхода в старте – это как тренер решит. Я готов. Большая конкуренция в команде, посмотрим. Готов и на замену выходить, чтобы доказывать, что могу играть в стартовом составе.

Если описать дебют одним словом, это «радость». Большая радость», – сказал 20-летний полузащитник в интервью Okko.

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