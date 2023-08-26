Роналду после 3 голов «Аль-Фатеху»: «И снова великолепная командная работа!»

Криштиану Роналду отметил игру «Аль-Насра» в матче, в котором он забил 3 мяча.

38-летний нападающий оформил хет-трик в ворота « » (5:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«И снова великолепная командная работа – вперед, « »!» – написал португалец.

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