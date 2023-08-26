Роналду после 3 голов «Аль-Фатеху»: «И снова великолепная командная работа!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду отметил игру «Аль-Насра» в матче, в котором он забил 3 мяча.

38-летний нападающий оформил хет-трик в ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«И снова великолепная командная работа – вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец.

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1 комментарий

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Не то, что бомбардировка, когда матч вытаскивает команда, а не он сам.
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