Роналду после 3 голов «Аль-Фатеху»: «И снова великолепная командная работа!»
Криштиану Роналду отметил игру «Аль-Насра» в матче, в котором он забил 3 мяча.
38-летний нападающий оформил хет-трик в ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
«И снова великолепная командная работа – вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец.
Бешеная форма Роналду: сделал третий хет-трик в 2023-м и выкатил ассист на Мане пяткой
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
1 комментарий