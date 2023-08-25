Захарян попал в запас на игру с «Лас-Пальмас». Он может дебютировать за «Сосьедад»

Арсен Захарян не выйдет против «Лас-Пальмас» с первой минуты.

Главный тренер « » не включил новичка в стартовый состав на игру 3-го тура . Россиянин начнет матч на скамейке.

На поле в 20:30 по московскому времени выйдут:

– вратарь: ;

– защитники: Амари Траоре, Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Айен Муньос;

– полузащитники: , Мартин Субименди, Андер Барренечеа, Такефуса Кубо, Браис Мендес;

– нападающий: Карлос Фернандес.

Как там Захарян: хочет быстрее дебютировать, тренер хвалит. Пишут, что с ним могут вернуть прежнюю схему

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