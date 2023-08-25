Захарян попал в запас на игру с «Лас-Пальмас». Он может дебютировать за «Сосьедад»

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Арсен Захарян не выйдет против «Лас-Пальмас» с первой минуты.

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль не включил новичка в стартовый состав на игру 3-го тура Ла Лиги. Россиянин начнет матч на скамейке.

На поле в 20:30 по московскому времени выйдут:

вратарь: Алекс Ремиро;

защитники: Амари Траоре, Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Айен Муньос;

полузащитники: Микель Мерино, Мартин Субименди, Андер Барренечеа, Такефуса Кубо, Браис Мендес;

нападающий: Карлос Фернандес. 

Как там Захарян: хочет быстрее дебютировать, тренер хвалит. Пишут, что с ним могут вернуть прежнюю схему

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10 комментариев

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Rahym Hommadow
Ждём Арсен УДАЧИ 🤞
+13
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fussballer
"Реал Сосьедаду" Захаряна победы! А Арсену - сыграть в этом матче!
+5
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+5
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spawn0
Поболеем за Сосьедад как в старые добрые времена!!
+4
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+4
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Виталик Соколов из Оренбурга
Кроме окко, какие ещё каналы показывают ла лигу? Сетанта?
+2
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+2
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KORADO
Ответ Виталик Соколов из Оренбурга
Кроме окко, какие ещё каналы показывают ла лигу? Сетанта?
Да по расписанию трансляция этого матча будет на Setanta 2 HD - вот жду начала....
Ну и дебюта нашего Арсена.!!!
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+1
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С.В.Рахманинов
Удачи Лас-Пальмас! Болею за вас
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Nogoi89
Арсен, я знаю, ты будешь читать) Порви их, отдавайся до конца, ты молод, у тебя все получится!) Я рад, что ты приехал в Испанию! Знай, у тебя точно тут есть один преданный болельщик!)
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Паша Ппа
Ждём гол с замены,так оно попроще будет
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Rahym Hommadow
От Захаряна мин асист Ждём
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Виталик Соколов из Оренбурга
Ответ KORADO
Да по расписанию трансляция этого матча будет на Setanta 2 HD - вот жду начала.... Ну и дебюта нашего Арсена.!!!
Спасибо
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