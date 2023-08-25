Захарян попал в запас на игру с «Лас-Пальмас». Он может дебютировать за «Сосьедад»
Арсен Захарян не выйдет против «Лас-Пальмас» с первой минуты.
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль не включил новичка в стартовый состав на игру 3-го тура Ла Лиги. Россиянин начнет матч на скамейке.
На поле в 20:30 по московскому времени выйдут:
– вратарь: Алекс Ремиро;
– защитники: Амари Траоре, Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Айен Муньос;
– полузащитники: Микель Мерино, Мартин Субименди, Андер Барренечеа, Такефуса Кубо, Браис Мендес;
– нападающий: Карлос Фернандес.
Как там Захарян: хочет быстрее дебютировать, тренер хвалит. Пишут, что с ним могут вернуть прежнюю схему
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Ну и дебюта нашего Арсена.!!!