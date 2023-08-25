Тренер «Сосьедада»: «Захарян удивил тем, как быстро адаптировался. Он может стать большим игроком»
Тренер «Реал Сосьедад» сказал, что Арсен Захарян быстро адаптировался.
«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался. Мы всегда говорим одно и то же. Хорошие футболисты очень быстро адаптируются. Захарян очень быстро адаптировался ко всем задачам и быстро все понял.
Конечно, я не собираюсь сейчас оценивать его уровень, талант и потенциал. Это 20-летний парень с прекрасным характером, и если ничего не произойдет, он сделает шаги и станет большим игроком.
Он очень хорошо адаптировался, и если я включил его в заявку, то только потому, что он может играть.
Отдельно хотел бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что не вызвал Захаряна в сборную, чтобы тот освоился», – сказал Иманоль Альгуасиль.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
18 комментариев