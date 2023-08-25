Тренер «Сосьедада»: «Захарян удивил тем, как быстро адаптировался. Он может стать большим игроком»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Тренер «Реал Сосьедад» сказал, что Арсен Захарян быстро адаптировался.

«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался. Мы всегда говорим одно и то же. Хорошие футболисты очень быстро адаптируются. Захарян очень быстро адаптировался ко всем задачам и быстро все понял.

Конечно, я не собираюсь сейчас оценивать его уровень, талант и потенциал. Это 20-летний парень с прекрасным характером, и если ничего не произойдет, он сделает шаги и станет большим игроком.

Он очень хорошо адаптировался, и если я включил его в заявку, то только потому, что он может играть.

Отдельно хотел бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что не вызвал Захаряна в сборную, чтобы тот освоился», – сказал Иманоль Альгуасиль.

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Отдельно хотел бы поблагодарить Валерия Карпина за то, как он в своё время играл за Реал Сосьедад
+77
0
+77
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Нейтрал
Давай Арсенчик сделай эту лигу!
+12
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+12
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blаncо
Ответ валя_стакан
Доплатили бы еще раз так довольны
Реал Сосьедад не спонсируется из гос.структур; там умеют считать деньги.
+12
-4
+8
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Антон Московченко
А Мудрику нужно ещё немного времени, чтобы адаптироваться
+7
-1
+6
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Трент Резнор
Так и сделай так, чтобы стал.
+8
-3
+5
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KORADO
Ну наш парень , только бы без травм! Всё у него получится, не сомневайтесь.
+5
-1
+4
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damondiamond
Валера, спасибо
+3
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Balt
На фоне эмоционального подъёма от переезда в Испанию+молодость адаптируется быстро если не мешать, а помогать. Ну, посмотрим что получится. )
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Andrey Ashhabadskiy
забегать вперёд пока очень рано
+2
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Алекс Ну
Будем надеяться, что Заха и играть будет не хило, а не только адаптироваться:)
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Заборостроитель
Чезаре Пранделли то же самое говорил
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Hurrep
Иманоль Альгуасиль в курсе, что он теперь тренирует Реал Сосьедад Захаряна?
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Aleksey Sandakov
Ответ Leftdefender
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Александр, разлогиньтесь)
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