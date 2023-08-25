Петржела о зарплате в «Зените»: «Заработал чуть больше 1,3 млн евро за 4,5 года. Я не проиграл их в казино, а потратил на квартиры и машины»
Властимил Петржела рассказал, сколько ему платили в «Зените» с 2003 по 2006 год.
«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года – за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро.
Я не проиграл их все в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины.
Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей. Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!» – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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