Петржела о зарплате в «Зените»: «Заработал чуть больше 1,3 млн евро за 4,5 года. Я не проиграл их в казино, а потратил на квартиры и машины»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела деньги Футбол

Властимил Петржела рассказал, сколько ему платили в «Зените» с 2003 по 2006 год.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года – за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро.

Я не проиграл их все в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины.

Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей. Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!» – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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11 комментариев

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Oleg Olegov
А вот уже квартиры и машины проиграл в казино.
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Н.Ф.
То есть проиграл, но не все.
+10
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+9
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Назар Игорь
Даже если пан Власта и проиграл деньги в казино, кому какое дело? Сам заработал, сам проиграл, а заработал вполне по делу, команда при нëм играла в весëлый футбол, серебро и кубок тому подтверждение.
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Сергей48
Спасибо за тёплые слова о Санкт-Петербурге!
+7
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PsichoEscape
Петржела уехал и Гудвин сразу закрылся наверное....
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Денис Чуев
Ага, видели мы тебя, чуть ли не каждый день в алладине на пионерской.
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Лагер
Петржела хорошее воспоминание о футболе о нулевых, но его постоянные комментарии (не этот конечно, а в принципе) начинают душить те воспоминания
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Циник Петербургский
Имхо, слабенький заголовок. Теряют хватку редакторы сайта... Моя версия:
"Фишки тренера Петржелы - где они теперь?"
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