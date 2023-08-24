Чавес прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо». Медосмотр – в пятницу, презентация – в воскресенье

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Динамо» Луис Чавес прибыл в Россию.

«Динамо» сообщило, что полузащитник прилетел в Москву и отправился на базу клуба в Новогорске.

«Я очень рад, что все наконец-то разрешилось, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться здесь в Москве», – сказал мексиканец.

Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве.

В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов.

На данный момент полет Чавеса в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», – сообщили в пресс-службе «Динамо» о планах игрока.

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». 27-летний игрок выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.

Фото: t.me/fcdynamo

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26 комментариев

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NikoVinkovic
Золотая левая мексиканского футбола.
Вчера смотрел Пачуку с Крус Асулем, после ряда запоротых штрафных хозяев комментатор расстроено сообщил "похоже Пачуке начинает не хватать кое-чьей волшебной левой".

Удачи, Луис, и респектище за то, что дотерпел трудную трансферную эпопею до конца. Уверен, отдаст себя Динамо, а потом и на повышение уйдёт.
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Рагнар Лодброк
Привет Чичарито 🍻
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Andrey Yaroslavtsev
Даёшь адаптацию Чавесу!
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BigPapa
удачи Уго
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NikoVinkovic
Ответ Ростовский
Только за последнее время в РПЛ приехали сборники: 🇷🇸Страхиня Эракович 🇷🇸Срджан Бабич 🇨🇱Виктор Давила 🇺🇾Лукас Оласа 🇲🇽Луис Чавес 🇮🇷Мохаммад Мохеби 🇧🇴Роберто Фернандес Как это объяснят всепропальщики?
Плюс из менее заметных:
- молодой талант, отличной сыгравший за Узбекистан на МЧМ
- крепкие бразильцы - Ду Кейрос, Педро, Тормена, сейчас ещё Нереса дожмут
- лучший бомбардир чемпионата Словении
- Рябчук, тоже игрок своей сборной и крепкого европейского клуба
- капитан молодёжной сборной Эквадора
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Ростовский
Ответ NikoVinkovic
Да, Чавес и Эракович - легионеры топового уровня, прям как в старые-добрые времена, когда РПЛ была победнее, но брала молодых ребят, которые потом уходили и разрывали Европу - Видич, Олич и компания.
Только за последнее время в РПЛ приехали сборники:
🇷🇸Страхиня Эракович
🇷🇸Срджан Бабич
🇨🇱Виктор Давила
🇺🇾Лукас Оласа
🇲🇽Луис Чавес
🇮🇷Мохаммад Мохеби
🇧🇴Роберто Фернандес

Как это объяснят всепропальщики?
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NikoVinkovic
Ответ Ростовский
В РПЛ едут игроки сборных Мексики, Чили, Сербии, Уругвая и тд. А кто-то кукарекал, что якобы легионеры слабее чем раньше начали приезжать... И вообще про какую-то мировую изоляцию России тараторили...
Да, Чавес и Эракович - легионеры топового уровня, прям как в старые-добрые времена, когда РПЛ была победнее, но брала молодых ребят, которые потом уходили и разрывали Европу - Видич, Олич и компания.
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NikoVinkovic
Ответ Andrew Petrov
Эт хорошо,знач Караскаль останется в конюшне и под седлом🤗
Да будет и Карраскаль. Карраскаль - это усиление в атаку, а Чавес - в центр полузащиты, чем они взаимоисключаемы?
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a2wai
Хорошие новости для Динамо.
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Recreated
Холодно, ёпта, в пуховике и шарфе!
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Victor
У нас еще один есть грузин
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Евгений Дмитриченко
Ответ Рагнар Лодброк
Привет Чичарито 🍻
Чичарито?
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Мансур Абдрахимов
27 летний Чивас
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ДМ-1чемпион
https://t.me/fcdynamo/16599
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Victor
Защитник сборной Чавес вэлком, походу грузина сольют одни латиноамериканцы останутся в защите
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Ростовский
Ответ NikoVinkovic
Плюс из менее заметных: - молодой талант, отличной сыгравший за Узбекистан на МЧМ - крепкие бразильцы - Ду Кейрос, Педро, Тормена, сейчас ещё Нереса дожмут - лучший бомбардир чемпионата Словении - Рябчук, тоже игрок своей сборной и крепкого европейского клуба - капитан молодёжной сборной Эквадора
И еще до закрытия трансферного окна появятся несколько новых сильных иностранцев в РПЛ, очевидно.
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ДМ-1чемпион
Ответ Victor
Защитник сборной Чавес вэлком, походу грузина сольют одни латиноамериканцы останутся в защите
Гагнидзе это атакующий полузащитник, а не опорник как Чавес! Гагнидзе на месте Захи играет!
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NikoVinkovic
Ответ БолельщикСоСтажем
Во, карьера 👍🏻 Тихуана-Пачука-Динама
Ну, как по мне, по нарастающей, чего тут стебаться.
Тихуана - середняк ближе к подвалу.
Пачука - чемпион Апертуры-22, сразу несколько игроков оттуда были на ЧМ-22. В нынешнее межсезонье распродал свои основные активы местным богачам, Чавес - последний.
Динамо - хороший клуб для европейского старта.
Через пару лет уйдёт в условный Порту/Севилью/Байер/Лион.
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ДМ-1чемпион
Ответ БолельщикСоСтажем
Во, карьера 👍🏻 Тихуана-Пачука-Динама
Сборная Мексики!
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