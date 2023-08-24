Чавес прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо». Медосмотр – в пятницу, презентация – в воскресенье

Новичок «Динамо» Луис Чавес прибыл в Россию.

«Динамо» сообщило, что полузащитник прилетел в Москву и отправился на базу клуба в Новогорске.

«Я очень рад, что все наконец-то разрешилось, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться здесь в Москве», – сказал мексиканец.

Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в .

В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов.

На данный момент полет в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», – сообщили в пресс-службе «Динамо» о планах игрока.

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». 27-летний игрок выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.

Фото: t.me/fcdynamo

Таблица трансферов РПЛ: «Спартак» купил Бабича, Давила приехал в ЦСКА, Ярошик ушел из «Оренбурга»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку