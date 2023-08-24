Чавес прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо». Медосмотр – в пятницу, презентация – в воскресенье
Новичок «Динамо» Луис Чавес прибыл в Россию.
«Динамо» сообщило, что полузащитник прилетел в Москву и отправился на базу клуба в Новогорске.
«Я очень рад, что все наконец-то разрешилось, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться здесь в Москве», – сказал мексиканец.
Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве.
В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов.
На данный момент полет Чавеса в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», – сообщили в пресс-службе «Динамо» о планах игрока.
Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». 27-летний игрок выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта.
Фото: t.me/fcdynamo
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Вчера смотрел Пачуку с Крус Асулем, после ряда запоротых штрафных хозяев комментатор расстроено сообщил "похоже Пачуке начинает не хватать кое-чьей волшебной левой".
Удачи, Луис, и респектище за то, что дотерпел трудную трансферную эпопею до конца. Уверен, отдаст себя Динамо, а потом и на повышение уйдёт.
- молодой талант, отличной сыгравший за Узбекистан на МЧМ
- крепкие бразильцы - Ду Кейрос, Педро, Тормена, сейчас ещё Нереса дожмут
- лучший бомбардир чемпионата Словении
- Рябчук, тоже игрок своей сборной и крепкого европейского клуба
- капитан молодёжной сборной Эквадора
🇷🇸Страхиня Эракович
🇷🇸Срджан Бабич
🇨🇱Виктор Давила
🇺🇾Лукас Оласа
🇲🇽Луис Чавес
🇮🇷Мохаммад Мохеби
🇧🇴Роберто Фернандес
Как это объяснят всепропальщики?
Тихуана - середняк ближе к подвалу.
Пачука - чемпион Апертуры-22, сразу несколько игроков оттуда были на ЧМ-22. В нынешнее межсезонье распродал свои основные активы местным богачам, Чавес - последний.
Динамо - хороший клуб для европейского старта.
Через пару лет уйдёт в условный Порту/Севилью/Байер/Лион.