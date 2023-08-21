Тер Стеген о желтой за разговоры с судьей: «Это бессмысленно, должна быть возможность поговорить с арбитром. Я не кричал, говорил уважительно – но меня все равно предупредили»

Марк-Андре тер Стеген считает несправедливой желтую карточку в матче с «Кадисом».

Во 2-м туре « » обыграла « » со счетом 2:0.

Тер Стеген получил предупреждение на 26-й минуте матча за разговоры с арбитром Алехандро Муньисом после того, как тот показал желтую карточку Френки де за фол на .

«Я подошел к судье без криков и бега, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку – я не понимаю этого.

Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда», – сказал вратарь «Барселоны».

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