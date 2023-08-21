Тер Стеген о желтой за разговоры с судьей: «Это бессмысленно, должна быть возможность поговорить с арбитром. Я не кричал, говорил уважительно – но меня все равно предупредили»

Теги Барселона Ла Лига судьи Кадис Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Рубен Алькарас Алехандро Муньис Руис Футбол

Марк-Андре тер Стеген считает несправедливой желтую карточку в матче с «Кадисом».

Во 2-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Кадис» со счетом 2:0.

Тер Стеген получил предупреждение на 26-й минуте матча за разговоры с арбитром Алехандро Муньисом после того, как тот показал желтую карточку Френки де Йонгу за фол на Рубене Алькарасе.

«Я подошел к судье без криков и бега, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку – я не понимаю этого.

Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда», – сказал вратарь «Барселоны».

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13 комментариев

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Бронислав Каминский
Дать капитану ЖК за разговор с арбитром это сильно)
+57
-5
+52
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j45x94ffx5
Марк, испанские судьи это не судьи. Примите это уже и будет счастье
+33
-3
+30
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Bazilic
Сегодня кстати пенальти украли опять
+16
-3
+13
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Bazilic
Марк, ты уже десятый год в Испании, пора привыкать к этим клоунам
+10
-1
+9
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D3SP7C1TO
Надо было вместо разговоров ему в грудь с локтя влететь. За это сейчас жёлтые не дают, вроде бы. По крайней мере, соперникам Барсы
+9
-1
+8
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Under
я капитан команды, #####! (с)
+8
-1
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Bob Ganiev
кабинет в действии. мадриду сильно нужно чемпионство
+11
-4
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rigobersong
Не назначил 3 пенальти, показал несколько жк из воздуха и так каждый матч, позорище!:))
+10
-4
+6
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Ansu Fati
Ответ Бронислав Каминский
Дать капитану ЖК за разговор с арбитром это сильно)
Хорошо хоть не удалили как Хави, и на том спасибо))
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Алекс Самойлов
сливочный кабинет с первого тура включил максимум своих судейских возможностей
+3
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User 0234
А теперь представьте чтобы было если бы на глазах арбитра он бы похлопал напарника по плечу.
+1
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