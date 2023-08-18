«Барса» и тер Стеген продлят контракт до 2028 года. Вратарь отказался от значительной части зарплаты за первые два года, чтобы помочь клубу

«Барселона» и Марк-Андре тер Стеген продлят контракт до 2028 года.

По данным Marca, стороны договорились о продлении соглашения.

Отмечается, что тер Стеген отказался от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Ожидается, что футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.

Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?