«Барса» и тер Стеген продлят контракт до 2028 года. Вратарь отказался от значительной части зарплаты за первые два года, чтобы помочь клубу
«Барселона» и Марк-Андре тер Стеген продлят контракт до 2028 года.
По данным Marca, стороны договорились о продлении соглашения.
Отмечается, что тер Стеген отказался от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Ожидается, что футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.
Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
удачи в новом сезоне!