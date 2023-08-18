«Барса» и тер Стеген продлят контракт до 2028 года. Вратарь отказался от значительной части зарплаты за первые два года, чтобы помочь клубу

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген деньги Футбол

«Барселона» и Марк-Андре тер Стеген продлят контракт до 2028 года.

По данным Marca, стороны договорились о продлении соглашения.

Отмечается, что тер Стеген отказался от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Ожидается, что футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.

Напомним, немец выступает за «Барселону» с 2014 года.

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22 комментария

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vzi
А потом выдавят его из клуба, как Пике, Умтити и других.
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blаncо
Достойный поступок. Барсе повезло с МАТШем.
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Barsa! bolshe chem klub
жаль что Марк в прошлом году не побил рекорд по сухим! а так близок был
удачи в новом сезоне!
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blаncо
Ответ Barsa! bolshe chem klub
жаль что Марк в прошлом году не побил рекорд по сухим! а так близок был удачи в новом сезоне!
Он то был близок, но остальные игроки его запал не поддержали. Чего стоит крайне сдержанная радость тер Стегена после финального свистка с Эспаньолом.
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Forte Live
Не зря многие вратари называют его ориентиром в развитии. Тут не только спорт, но и человеческие качества.
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Anton Kortenko
будет шанс выплатить контракт Месси раньше чем до 2025 года. легенда, как никак. бесплатно бы играл за клуб, да чёртов Лапорта не дал.
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RUSLAN USMANKULYYEW
Спасибо за помощь и верность клубу. Ты лучший, кумир!🧱
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Внук Месси
Потом до конца жизни будет эти деньги у клуба через суды вытряхивать
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nb8dwryv56
как простому любителю футбола, с каждой такой новостью, накатывает и печаль и стыд……
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FCKUZBASS
хоть одного, без рычагов подписали!
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brodovan
Не шарит тер Штеген. Мог бы как один маленький алчный аргентинец выпросить зп в 100 миллионов, отказаться снижать её, а потом уйти в другой клуб, продолжая получать деньги от Барсы.
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denisques
Ответ Xabi Alonso78
Красивую дату выбрали. Сразу напоминает лучший матч Штегена, 2-8)))
лучше вспомни 5-0, 6-2, 3-0
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