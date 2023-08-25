Александр Мостовой: «Всегда ждал приглашения от «Спартака» в любом качестве. Но меня никто никуда не зовет. Надо как-то уважать людей, столько лет отдавших клубу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой недоволен отсутствием внимания со стороны «Спартака».

– После завершения игровой карьеры вы, наверное, ждали большей вовлеченности в наш футбол?

– Меня часто спрашивают: почему ты не там, не там? Но вот так судьба, наверное... Почему не в «Спартаке»? А что, я должен выйти на дорогу, поднять руку и кричать: «Возьмите меня, пригласите!»? Хотя многие так и делают. Без мыла залезают. А я не могу! Хотя, мне кажется, надо как-то уважать людей, которые столько лет отдали клубу.

– Во всем мире уважение к своим легендам.

– Я всегда ждал приглашения от «Спартака» в любом качестве. Но вот видите... Наверное, больше всех за границей прожил. Причем и после завершения карьеры. У меня дети только подрастали, должен был с ними рядом находиться.

Основательно перебрался в Россию только в 2012 году, а закончил играть в 2005-м. Когда вернулся, все места уже были заняты (смеется). А у меня не было на тот момент влиятельных друзей.

– Печально.

– Да, был период, когда немножко разгульной жизни захотел. Москва 2000-х вообще кипела, и я немного отрывался – всю жизнь в режиме, а тут – свобода. Поэтому года два-три получал от жизни по полной: гулял, наслаждался.

– Ну, этот период давно прошел.

– Сейчас иногда слышишь высказывания: «А что Мостовой какие-то претензии предъявляет? Кто он вообще?» Ребята, о чем вы говорите: где вы и где – Мостовой в футболе. Но опускаться на их уровень…

Жалко, конечно, я бы с удовольствием оказал какую-то помощь клубу. В конце концов, пообниматься, поцеловаться, поздороваться не бровке, как многие, – сумел бы (смеется). Но меня никто никуда не зовет. Да и не в том я возрасте, чтобы где-то гнуться и прогибаться, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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37 комментариев

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Пользователь Имени
С такой логикой надо было ждать приглашения от Сельты, где ты отыграл в два раза больше и дольше нежели за Спартак
+31
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+31
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T622222
Опечатки в каждой статье! Ау!???? Мат у вас лучше идет… Замет….
+10
-2
+8
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Клирик
Но меня никто никуда не замет.
.....
Что это в шапке?)
+7
0
+7
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T622222
Ответ Пользователь Имени
С такой логикой надо было ждать приглашения от Сельты, где ты отыграл в два раза больше и дольше нежели за Спартак
Логика и Мостовой это совсем далекие понятия
+8
-2
+6
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Артем Коваленко
Рубиалес тоже сказал, что не будет прогибаться)
+5
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Makar Tert
единственное правильное решение Федуна, что он не позвал Мостового
+3
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Сергей Орлов
Ответ Prise
Да скажите вы ему уже кто-нибудь, что быть крутым футболистом - это не значит быть крутым тренером или функционером) Ну человек скоро в дурку попадет же
Он не поймёт, к сожалению.
+3
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tolobas
Надо меньше языком чесать, а больше что-то делать, чтобы хоть куда-то позвали
+3
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bevooch
Его интервью давно может заменить ChatGPT.
Одни и те же "тезисы", одни и те же формулировки каждую неделю из года в год.
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shahmur
4 года в Спартаке, 2 года в Португалии, 3 года во Франции, 9 лет в Испании - легенда Спартака.
+2
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Локоть Артеста
Глядите, какой несгибаемый. Почему Спартак должен был к тебе на поклон идти? Это тебе нужна была хоть какая-нибудь должность, а не Спартаку.
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maks44
"– Да, был период, когда немножко разгульной жизни захотел. Москва 2000-х вообще кипела, и я немного отрывался – всю жизнь в режиме, а тут – свобода. Поэтому года два-три получал от жизни по полной: гулял, наслаждался."

Прочитайте ему басню "Стрекоза и муравей".
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Алексей Ненахов
Сначала думай головой когда даёшь иьнтерьвью ,где поливаешь грязью Спартак , а потом он обижается
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ARIGAMI ARIGAMI
Начни с ФНЛ, а потом уже прогрессируй
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feelthedroom@mail.ru
Как показывает практика, людей столько лет отдавших клубу надо держать подальше от Спартака.
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MURA
Просто представил его первый рабочий день в Спартаке: Здравствуйте, Царь очень приятно... Царь, очень приятно ...
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Святополк Премудрый
Мостовой-стабильнейший поставщик новостей-близнецов для спортс на протяжении многих лет.
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Злодей Спб
Пригласить Мостового агрономом.
Он же в любом качестве согласен :)
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Иван Баланар
Так Сашка уже 1000 раз в интервью так и делал: "выйти на дорогу, поднять руку и кричать: «Возьмите меня, пригласите!»".
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Н.Ф.
В 23 года свалил за бугор и до конца карьеры там играл.
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Maxron9
А сколько Александр Мостовой отдал клубу? 3-4 года?
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Олег Сагайдачный
Зачастили темы тренера в Спартаке. Дыма без огня не бывает. Ахмат может раздуть огонь.
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Илья Долганов
официальным представителем на спортсе, например
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Сибирский литовец
Большой Клуб отличает внимание и уважение ко всем своим игрокам .
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Altim
Целуешься плохо, значит.
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