Александр Мостовой: «Всегда ждал приглашения от «Спартака» в любом качестве. Но меня никто никуда не зовет. Надо как-то уважать людей, столько лет отдавших клубу»

Александр Мостовой недоволен отсутствием внимания со стороны «Спартака».

– После завершения игровой карьеры вы, наверное, ждали большей вовлеченности в наш футбол?

– Меня часто спрашивают: почему ты не там, не там? Но вот так судьба, наверное... Почему не в «Спартаке»? А что, я должен выйти на дорогу, поднять руку и кричать: «Возьмите меня, пригласите!»? Хотя многие так и делают. Без мыла залезают. А я не могу! Хотя, мне кажется, надо как-то уважать людей, которые столько лет отдали клубу.

– Во всем мире уважение к своим легендам.

– Я всегда ждал приглашения от «Спартака» в любом качестве. Но вот видите... Наверное, больше всех за границей прожил. Причем и после завершения карьеры. У меня дети только подрастали, должен был с ними рядом находиться.

Основательно перебрался в Россию только в 2012 году, а закончил играть в 2005-м. Когда вернулся, все места уже были заняты (смеется). А у меня не было на тот момент влиятельных друзей.

– Печально.

– Да, был период, когда немножко разгульной жизни захотел. Москва 2000-х вообще кипела, и я немного отрывался – всю жизнь в режиме, а тут – свобода. Поэтому года два-три получал от жизни по полной: гулял, наслаждался.

– Ну, этот период давно прошел.

– Сейчас иногда слышишь высказывания: «А что Мостовой какие-то претензии предъявляет? Кто он вообще?» Ребята, о чем вы говорите: где вы и где – Мостовой в футболе. Но опускаться на их уровень…

Жалко, конечно, я бы с удовольствием оказал какую-то помощь клубу. В конце концов, пообниматься, поцеловаться, поздороваться не бровке, как многие, – сумел бы (смеется). Но меня никто никуда не зовет. Да и не в том я возрасте, чтобы где-то гнуться и прогибаться, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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