Клопп недоволен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии: «Подобное было с Россией давным-давно, но тогда были не такие сумасшедшие деньги»

Теги Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии.

Тренер «Ливерпуля» также выразил недовольство тем, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, чем в Англии и Европе.

«Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные.

[Ситуация с Саудовской Аравией] для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из «Уигана», мы обращаемся туда и платим цену. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить.

Невозможно принять то, что наше трансферное окно закрывается, а у них еще открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги.

Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен, что ФИФА могла бы [изменить дедлайн] вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что они этого хотят», – сказал Клопп.

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45 комментариев

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Бола Батыров
Это он Анжи вспомнил?))
+94
-1
+93
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savik-A.M.
Ответ Кирилл
Эм, а Клопп не перепутал ли Россию с Китаем ?) Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
это явно про Анжи
+68
-3
+65
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Football_legend
Ответ Бола Батыров
Это он Анжи вспомнил?))
А как же трансферы молодых Халка и Витцеля?
+30
-1
+29
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alalex13
Все комментарии по заголовку, а не по интервью. Клопп о России говорит только применительно к срокам трансферного окна - что когда-то давно у нас оно тоже закрывалось сильно позже, чем в Европе
+27
-1
+26
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Кирилл
Эм, а Клопп не перепутал ли Россию с Китаем ?)

Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
+25
-9
+16
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Экспертное мнение
Ответ Бола Батыров
Это он Анжи вспомнил?))
Анжи обыгрывал Ливерпуль
Аль-Наср влетел от Сельты

далековато
+18
-4
+14
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Ola BP
Для особо одаренных - Клопп не про финансы РПЛ говорит, а про более длинное трансферное окно.
+14
-1
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Konstantin Denisov
Ответ Кирилл
Эм, а Клопп не перепутал ли Россию с Китаем ?) Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
Динамо москва и португальцы
+9
0
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Ilya_Panchenko
Ответ Кирилл
Эм, а Клопп не перепутал ли Россию с Китаем ?) Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
Он имеет ввиду, что в России окно закрывалось тоже позже Европы и богатые клубы России могли увезти игроков
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Полуэктов Пётр
Ответ Кирилл
Эм, а Клопп не перепутал ли Россию с Китаем ?) Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
Он говорит в первую очередь не про "бешенную закупку", а про то, что в этих странах (и России и СА) трансферное окно открыто, когда в Европе уже закрыто.
+7
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Atremio
Россия/Китай - одна фигня.

Хз чего он нас вспомнил. Может сильно Джуджака хотел?
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Кирилл
Ответ savik-A.M.
это явно про Анжи
Но ведь это было только у одного клуба, а не у всей Лиги в один момент )
Саудиты все сейчас пуляют большими деньгами, сами же видите )
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Алексей Полиенков
Какой же Клопп помнящий Россию)
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Dzhavid Batiev
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Ответ Кирилл
Но ведь это было только у одного клуба, а не у всей Лиги в один момент ) Саудиты все сейчас пуляют большими деньгами, сами же видите )
Так и в саудовской лиге не все клубы, их только 4: Аль-Хилаль, Аль-Наср, Аль-Ахли и Аль-Иттихад. В России были Анжи, Зенит и Динамо.
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Dzhavid Batiev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экспертное мнение
Анжи обыгрывал Ливерпуль Аль-Наср влетел от Сельты далековато
Ливерпуль тогда был середняком, с Сельтой играли товарищеский матч.
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Мельников Михаил
Да базара нет. Если все в одной каше - ОК. ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ. Один для всех.
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Футбол, хоккей итд
Клопп: 🫰
Инфантино: 👎
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Bobby Shmonka
там всего 4 топ клуба ,в каждом по 8 легионеров ,то есть они могут купить 32 классных легионера и все. Остальные Саудовские клубы середняки с очень посредственными легионерами.
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Рустам Ахалавов
Ответ Фёдор Кузнецов
А кто в Анжи топ кроме Это’О,Виллиана и Диарра пришли?
а ты хотел 11 топов?
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Владимир Долгополов
Ответ Фёдор Кузнецов
Тогда уже нет
Для нашего чемпа и тогда топ.
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Tiestorzn17
Вообще не корректное сравнение, у нас иногда выстреливал один/два клуба, и то с гораздо более скромными суммами.
Даже в Анжи времен Керимова так деньги не жгли!
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ Бола Батыров
Это он Анжи вспомнил?))
Скорее Динамо Федорычева )
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noti22
Ответ Экспертное мнение
ПСЖ обыгрывал Аль-Наср в кубке какого-то чего-то там, кстати такой же по статусу как кубок арабских чемпионов
Арсенал - Команда звёзд МЛС 5:0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Экспертное мнение
Анжи обыгрывал Ливерпуль Аль-Наср влетел от Сельты далековато
Аль-Наср так то ещё с ПСЖ вничью играл, но это принято умалчивать
+4
-4
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evgshk
А в чем проблема с закрытием трансферного окна в Англии, условно, закрыть возможность отзаявить игрока.

Условно, если клуб из СА покупает игрока после закрытия трансферного окна в Англии, то игрок присоединится к новому клубу только в следующее трансферное окно?
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