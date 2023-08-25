Клопп недоволен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии: «Подобное было с Россией давным-давно, но тогда были не такие сумасшедшие деньги»

Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии.

Тренер « » также выразил недовольство тем, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, чем в Англии и Европе.

«Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные.

[Ситуация с Саудовской Аравией] для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из «Уигана», мы обращаемся туда и платим цену. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить.

Невозможно принять то, что наше трансферное окно закрывается, а у них еще открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги.

Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен, что ФИФА могла бы [изменить дедлайн] вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что они этого хотят», – сказал .

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку