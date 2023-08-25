Клопп недоволен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии: «Подобное было с Россией давным-давно, но тогда были не такие сумасшедшие деньги»
Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии.
Тренер «Ливерпуля» также выразил недовольство тем, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, чем в Англии и Европе.
«Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные.
[Ситуация с Саудовской Аравией] для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из «Уигана», мы обращаемся туда и платим цену. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить.
Невозможно принять то, что наше трансферное окно закрывается, а у них еще открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги.
Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен, что ФИФА могла бы [изменить дедлайн] вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что они этого хотят», – сказал Клопп.
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Я вот что-то не помню чтобы в РПЛ была такая же бешеная закупка звездами, как сейчас в Саудовской Аравии )
Аль-Наср влетел от Сельты
далековато
Хз чего он нас вспомнил. Может сильно Джуджака хотел?
Саудиты все сейчас пуляют большими деньгами, сами же видите )
Инфантино: 👎
Даже в Анжи времен Керимова так деньги не жгли!
Условно, если клуб из СА покупает игрока после закрытия трансферного окна в Англии, то игрок присоединится к новому клубу только в следующее трансферное окно?