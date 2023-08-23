«Аль-Иттихад» готов дать «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, чтобы убедить Клоппа расстаться с игроком (Руди Галетти)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

«Аль-Иттихад» готов заплатить за Мохамеда Салаха более 90 млн евро.

Клуб из Саудовской Аравии продолжает борьбу за 31-летнего египетского нападающего «Ливерпуля».

«Аль-Иттихад» рассчитывает, что размер нового предложения (более 100 миллионов долларов или более 90 млн евро) может изменить позицию главного тренера английского клуба Юргена Клоппа, ранее не желавшего расставаться с Салахом

Ранее сообщалось, что в новом клубе форвард может получить 180 млн евро за два сезона. 

Журналист Руди Галетти сообщает, что если «Ливерпуль» согласится на такие условия, то трансфер может стать самым дорогим в истории саудовской лиги (без учета бонусов). 

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45 комментариев

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mvpaq
Чтобы убедить Клоппа, нужно отдать эти деньги ему, а не Ливерпулю ))
+107
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+107
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Buba
Ответ mvpaq
Чтобы убедить Клоппа, нужно отдать эти деньги ему, а не Ливерпулю ))
Салах не продаётся, но я подумаю, сказал Юрген :)
+19
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Barsa! bolshe chem klub
Если Отавио купили за 60 млн. за Салаха 90 млн явно мало... Обидно до слёз.
Хотя бы 120млн. предложили
+21
-3
+18
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Akmal 11.90
Надо продовать и можно на замену Ферран Торрес или Ансу Фати, они отличный подойдёт!
Ну то что тебе как болельщику Барсы станет лучше это понятно,а Ливеру как пристроить этих 2 бездарей
+10
-1
+9
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avalanch
кого на замену взять? даже за 90 вариантов топ игрока не много.
+5
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+5
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Buba
Ответ Akmal 11.90
Надо продовать и можно на замену Ферран Торрес или Ансу Фати, они отличный подойдёт!
Особенно деревяха Торрес, от которого даже Пеп избавился.
+6
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+5
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Ваня Кабанов
Ответ Supreme Allah
Отавио будущий топ , а это стареющий игрок у которого максимуму сезон-два на топ уровне осталось , предложение просто царское.
Какой-какой он будущий топ?) Отавио уже 28, не за горами 29. И он даже близко не был так хорош за годы в Португалии.
+4
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Buba
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Если Отавио купили за 60 млн. за Салаха 90 млн явно мало... Обидно до слёз. Хотя бы 120млн. предложили
В фунтах.
+4
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Snid
ФСГ напряглись.
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milya ololo
Ответ avalanch
кого на замену взять? даже за 90 вариантов топ игрока не много.
Смолова и Пеняева
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Alexander Tryapyshko
Сейчас бы за неделю до конца ТО продать Салаха.
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Timeofinjoy
Ответ avalanch
кого на замену взять? даже за 90 вариантов топ игрока не много.
Виртца из Байера
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Любезный Коссутий
Ответ Alexandr Romanovets
ну или Леау из Милана
Леау не играет справа.
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Alexander Tryapyshko
Ответ Alexandr Romanovets
ну или Леау из Милана
или Марсиаля
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Snid
Ответ ман сити фейк
Этот бегунок не тянет уровень АПЛ. По первым матчам провал полнейший
У Манси уроки брал, чудо?
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Григорий Софронов
А играть кто в Ливерпуле будет??? Дурдом!!!
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Isa Babaev
Ответ Supreme Allah
Отавио будущий топ , а это стареющий игрок у которого максимуму сезон-два на топ уровне осталось , предложение просто царское.
Салах один из лучших поколения, лучший игрок АПЛ, к тому же араб, а 28 летнего Отавио знать никто не знает
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1st
Ответ Jeicob Harlon
со всем уважением к Салаху,его нужно продавать!,и на эту позицию купить кьезу
Кьезу... лол, с 2 голами за 21 матч в прошлом году? Спасибо, даром не нужно это бревно из лазарета.
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Akmal 11.90
Ответ Адильхан Абдусаламов
Ну то что тебе как болельщику Барсы станет лучше это понятно,а Ливеру как пристроить этих 2 бездарей
Нет я не болельщик Барселона просто они отличные игроки которые не выписывается на Барселону
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Akmal 11.90
Ответ Buba
Особенно деревяха Торрес, от которого даже Пеп избавился.
Насчёт Торрес я помню что сам Пеп похвалил и тогда он сказал что, Торрес одна из лучших игрок который открывается за спину. Просто ему надо игровое время и подходящий клуб.
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Собиратель хаоса
Ответ mvpaq
Чтобы убедить Клоппа, нужно отдать эти деньги ему, а не Ливерпулю ))
Клопп после того, как всех продали и никого не купили: Подождите! Возьмите меня с собой!😄
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Сергей Быков
Ответ Timeofinjoy
Виртца из Байера
Дороже будет+ порванные кресты, ещё не понятно, какой уровень игры будет
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vals1702
через год приходите
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Иван Иванов
А ведь Ливерпуль реально может продать! 🤔 Ведь они не любят держать в составе футболистов 30+ лет, а тут ещё и 90 лямов за него предлагают. Плюс Салах это навряд ли Роналду, if you know what I mean.
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