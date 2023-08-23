«Аль-Иттихад» готов дать «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, чтобы убедить Клоппа расстаться с игроком (Руди Галетти)

«Аль-Иттихад» готов заплатить за Мохамеда Салаха более 90 млн евро.

Клуб из Саудовской Аравии продолжает борьбу за 31-летнего египетского нападающего « ».

« » рассчитывает, что размер нового предложения (более 100 миллионов долларов или более 90 млн евро) может изменить позицию главного тренера английского клуба Юргена Клоппа, ранее не желавшего расставаться с .

Ранее сообщалось, что в новом клубе форвард может получить 180 млн евро за два сезона.

Журналист Руди Галетти сообщает, что если «Ливерпуль» согласится на такие условия, то трансфер может стать самым дорогим в истории саудовской лиги (без учета бонусов).

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