Тухеля не впечатлило признание ошибки судьей Дином: «Не понимаю, как можно было не принять верное решение»

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Томас Тухель заявил, что его не удовлетворило признание ошибки судьей Майком Дином.

Дин работал на ВАР на игре между «Челси» и «Тоттенхэмом».

Во втором тайме защитник «шпор» Кристиан Ромеро схватил за волосы Марка Кукурелью во время борьбы за мяч в штрафной площади. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не зафиксировал нарушение правил. После этого «Тоттенхэму» удалось отыграться и сравнять счет – 2:2.

«Это была очевиднейшая ошибка, которую видел весь мир.

Едва ли я впечатлен этим признанием. Ошибка настолько очевидна, что я не понимаю, как рефери не смог принять верное решение», – сказал главный тренер «Челси».

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