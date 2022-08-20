Тухеля не впечатлило признание ошибки судьей Дином: «Не понимаю, как можно было не принять верное решение»

Томас Тухель заявил, что его не удовлетворило признание ошибки судьей Майком Дином.
Дин работал на ВАР на игре между «Челси» и «Тоттенхэмом».
Во втором тайме защитник «шпор» Кристиан Ромеро схватил за волосы Марка Кукурелью во время борьбы за мяч в штрафной площади. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не зафиксировал нарушение правил. После этого «Тоттенхэму» удалось отыграться и сравнять счет – 2:2.
«Это была очевиднейшая ошибка, которую видел весь мир.
Едва ли я впечатлен этим признанием. Ошибка настолько очевидна, что я не понимаю, как рефери не смог принять верное решение», – сказал главный тренер «Челси».