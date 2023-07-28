Сутормин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Для простого зрителя там много мата, но спортивные люди встречают много знакомого»

Алексей Сутормин высказался о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

«Для простого зрителя, конечно, там много нецензурной лексики, но спортивные люди, думаю, встречают там много знакомого, поэтому им понятно и приятно.

Я думаю, у ребят, у Артема и Леонида Викторовича, и гостей есть много историй, которые уже можно вспомнить и рассказать, – это весело», – сказал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в подкасте «45 минут».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?