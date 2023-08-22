Лукаку тренируется с молодежкой «Челси», он не разговаривал с Почеттино. У «синих» нет большого интереса к Влаховичу

«Челси» не спешит отпускать Ромелу Лукаку в «Ювентус».

По информации The Telegraph, «Челси» не намерен отдавать в аренду бельгийца, на которого претендует «Ювентус». Лондонцы хотят продать футболиста до закрытия трансферного окна.

Сам форвард также хочет покинуть клуб, в настоящее время он тренируется с молодежной командой «синих». ни разу не разговаривал с новым главным тренером «Челси» после возвращения из « ».

На текущий момент «Ювентус» остается единственным клубом, заинтересованным в Ромелу, однако туринцам для оформления сделки необходимо найти новую команду для Душана Влаховича, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Руководство «бьянконери» предлагало «Челси» серба в обмен на Лукаку с доплатой – сначала в размере 42 млн фунтов, а затем 30 млн. Оба предложения были отклонены лондонцами.

Источники The Telegraph отмечают, что «Челси» не проявляет большой заинтересованности в приглашении Влаховича, однако ситуация может измениться, если «Юве» снизит свои финансовые требования, и при этом стороны найдут решение проблемы с высокой зарплатой нападающего.

Сравниваем Влаховича и Лукаку: кто лучше для «Ювентуса»?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку