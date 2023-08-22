Лукаку тренируется с молодежкой «Челси», он не разговаривал с Почеттино. У «синих» нет большого интереса к Влаховичу

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Душан Влахович Футбол

«Челси» не спешит отпускать Ромелу Лукаку в «Ювентус».

По информации The Telegraph, «Челси» не намерен отдавать в аренду бельгийца, на которого претендует «Ювентус». Лондонцы хотят продать футболиста до закрытия трансферного окна.

Сам форвард также хочет покинуть клуб, в настоящее время он тренируется с молодежной командой «синих». Лукаку ни разу не разговаривал с новым главным тренером «Челси» Маурисио Почеттино после возвращения из «Интера».

На текущий момент «Ювентус» остается единственным клубом, заинтересованным в Ромелу, однако туринцам для оформления сделки необходимо найти новую команду для Душана Влаховича, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Руководство «бьянконери» предлагало «Челси» серба в обмен на Лукаку с доплатой – сначала в размере 42 млн фунтов, а затем 30 млн. Оба предложения были отклонены лондонцами.

Источники The Telegraph отмечают, что «Челси» не проявляет большой заинтересованности в приглашении Влаховича, однако ситуация может измениться, если «Юве» снизит свои финансовые требования, и при этом стороны найдут решение проблемы с высокой зарплатой нападающего.

Сравниваем Влаховича и Лукаку: кто лучше для «Ювентуса»?

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20 комментариев

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Mykytka
На самом деле, с такими проблемами в атаке как у Челси, к тому же и травмами, мог вполне быть полезен команде.
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Oleg Olegov
По ходу он в Челси переходил чисто чтобы Зениту гол забить
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Michael_the_creator
Ответ CriminalJoint62
Играй Лукаку с Вест Хэмом, Челси выиграл бы с комфортным счетом. Но нет, им легче очередного ноунейма подписать
Не играй Лукаку с Сити в финале, было бы доп время как минимум
+6
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Роман
Ответ Mykytka
На самом деле, с такими проблемами в атаке как у Челси, к тому же и травмами, мог вполне быть полезен команде.
так трехногий сам не стремится играть за Челси, он сам устроил эту заварушку, напоминает ситуацию подобного рода ещё у Феликса)
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Мукунку хороший
Перспективный)
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fizrukfizruk
надо его в Страсбур слить
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krokodilych
Ответ Дядя ТУРА
зато у Лукаку есть большой
Я на всякий случай процитирую. А то вы удалите коммент, и люди не будут знать, что здесь было. А так они узнают, что дядя ТУРА написал вот что:

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зато у Лукаку есть большой
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У вас были высказывания и поумнее.
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Pucheslav
Ответ GuruFutbola
Маленький клуб из лондона, никакого уважения к легенде) Карма их накажет 14 местом в конце сезона
Луис Суарес передает привет руководству Барселоны
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Direct free kick
Ответ Michael_the_creator
Не играй Лукаку с Сити в финале, было бы доп время как минимум
Скорее интрига ушла бы быстрее
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Alex Legend
Ответ Michael_the_creator
Не играй Лукаку с Сити в финале, было бы доп время как минимум
Не было бы ничего. Лукаку единственный генерил моменты из всего Интера.
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Может боули выкупит спинер у мю?) связка мудрик лукаку спинер будет держать всю апл в страхе)
А тренером назначит арестовича
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