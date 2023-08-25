Шоу выбыл на долгий срок из-за мышечной травмы. В «МЮ» надеются, что защитник пропустит несколько недель, а не месяцев
Люк Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы.
По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» пока еще оценивает степень серьезности повреждения Шоу.
Ожидается, что защитник пропустит длительный период. В клубе надеются, что восстановление защитника займет несколько недель и не затянется на несколько месяцев.
Шоу провел целиком оба матча «МЮ» в АПЛ в текущем сезоне. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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В потенциале Шоу был лучшим лз десятилетия, а после матча с псв стал травматом
Маласия и Фред из-за травм даже предсезонку не проходили; Диалло и Майну получили травмы во время предсезонки; Хёйлунна изначально купили с травмой, Маунта хватило на 2 официальных игры.
Про Марсьяля я вообще молчу, для него травмы это образ жизни.
А ведь в июне вроде писали, что МЮ переманил из Арсенала какого-то супер врача