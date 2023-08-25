Шоу выбыл на долгий срок из-за мышечной травмы. В «МЮ» надеются, что защитник пропустит несколько недель, а не месяцев

Люк Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы.

По информации The Athletic, « » пока еще оценивает степень серьезности повреждения Шоу.

Ожидается, что защитник пропустит длительный период. В клубе надеются, что восстановление защитника займет несколько недель и не затянется на несколько месяцев.

Шоу провел целиком оба матча «МЮ» в АПЛ в текущем сезоне. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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