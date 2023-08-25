Шоу выбыл на долгий срок из-за мышечной травмы. В «МЮ» надеются, что защитник пропустит несколько недель, а не месяцев

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Люк Шоу Здоровье Футбол

Люк Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» пока еще оценивает степень серьезности повреждения Шоу.

Ожидается, что защитник пропустит длительный период. В клубе надеются, что восстановление защитника займет несколько недель и не затянется на несколько месяцев.

Шоу провел целиком оба матча «МЮ» в АПЛ в текущем сезоне. Подробную статистику игрока смотрите здесь

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
нормальная предсезонка - все устали, никто не может бегать в чемпионате плюс щас ещё травмы начнутся, Шоу и Маунт уже в пролёте
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
twinsector
Сезон еще не начался а мы уже ждем следущий
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пожилой Гомункул
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален модератором
а ведь удалил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trollando
Ответ Пожилой Гомункул
Согласен, но Шоу реально стеклянный
да вроде не особо стеклянный. Перелом сложно к "стеклянности" отнести, не сам ведь сломал. А после перелома не очень много травм было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tpy6kaMerlina
Вспоминаю фотки Шоу в одной из предсезонок, на которых было отчетливо видно что футболист в отпуске набирает огромное кол-во лишних килограми и не удивляюсь прочитанной новости. При этом никакого злорадства, скорейшего восстановления профессионалу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Карпухин
Да уж, жесть какая-то с травмами... А сезон только начался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mj23.net
Скоро перерыв на сборные и у всех пошли мутные травмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Для Эктора Морено наверное отдельный котел приготовлен в аду, сломал парню карьеру.
В потенциале Шоу был лучшим лз десятилетия, а после матча с псв стал травматом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joker17
У МЮ какие-то серьёзные проблемы с травмами в этом сезоне.
Маласия и Фред из-за травм даже предсезонку не проходили; Диалло и Майну получили травмы во время предсезонки; Хёйлунна изначально купили с травмой, Маунта хватило на 2 официальных игры.
Про Марсьяля я вообще молчу, для него травмы это образ жизни.
А ведь в июне вроде писали, что МЮ переманил из Арсенала какого-то супер врача
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий