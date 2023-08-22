Маунт не сыграет с «Арсеналом» 3 сентября. Хавбек «МЮ» получил травму в матче с «Тоттенхэмом»
Мэйсон Маунт не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в ближайших двух матчах.
Клуб объявил, что полузащитник получил небольшую травму в игре с «Тоттенхэмом» (0:2) и вернется на поле только после перерыва на матчи сборных.
«Юнайтед» 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном».
Со статистикой футболиста, летом перешедшего из «Челси», можно ознакомиться здесь.
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ну как сказать, 121 день суммарно за пять сезонов, или меньше месяца за сезон
бывало и хуже
у него и удар есть и корпусом работать может, да и головой хорошо игрант - почти хойлунд
попробуй, у тебя все равно выбора нет