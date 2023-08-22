Маунт не сыграет с «Арсеналом» 3 сентября. Хавбек «МЮ» получил травму в матче с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Здоровье Футбол

Мэйсон Маунт не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в ближайших двух матчах.

Клуб объявил, что полузащитник получил небольшую травму в игре с «Тоттенхэмом» (0:2) и вернется на поле только после перерыва на матчи сборных.

«Юнайтед» 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном».

Со статистикой футболиста, летом перешедшего из «Челси», можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев

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deadjoker
А он разве в первых двух играл?
+54
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+49
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Дима Берин
Ответ Evgen_Hazard
Привыкайте, он и в Челси здоровьем не блистал.
ПФ, слышали про Погба? А про Марсиаля?
+19
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Red devi1
Ответ Born is the King
Норм поиграл, теперь спокойно можно кататься по Ф1 да баскетболу. 350к в неделю от Мю позволяют
Если придумываешь числа, то почему сразу не 500?
+12
-2
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Тимур Долматов
Ушел из Челси,но призрак Челси не покинул его
+4
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Evgen_Hazard
Привыкайте, он и в Челси здоровьем не блистал.
+7
-4
+3
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Neron
В нынешние времена не такая ужасная новость… а может и лучше по старинке с Эриксеном?!
+4
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Under
Ответ Evgen_Hazard
Привыкайте, он и в Челси здоровьем не блистал.
https://www.transfermarkt.com/mason-mount/verletzungen/spieler/346483

ну как сказать, 121 день суммарно за пять сезонов, или меньше месяца за сезон
бывало и хуже
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Чёрный тюльпан
Для МЮ это усиление в ближайших матчах. Может от Арсенала и без него отлетим, но с ним так точно, потому что это минус один игрок на поле.
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DolJun
Ответ Someone from Internet
Не стоит издеваться. Лучше пожелай удачи легенде Челси
так а где я издеваюсь? в челси он такие-же примерно цифры показывал. здоровья желаю абсолютно искренне, как нкунку, фофана или пепу гвардиоле, а вот что реально хочется провала маунта - так чего скрывать? вряд ли про него хорошие воспоминания у любого глора челси вне зависимости от того, что сейчас происходит в клубе.
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Aleksey Dolmatov
Ответ Someone from Internet
Не стоит издеваться. Лучше пожелай удачи легенде Челси
Пожелайте лучше удачи болельщикам МЮ, нам сейчас сложнее всего)
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Someone from Internet
Ответ DolJun
здоровья маунту. статус 007 сам себя не набьет.
Не стоит издеваться. Лучше пожелай удачи легенде Челси
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DeN_21071982
Вот и вообще пусть не выходит! Всё равно не играет
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RichardGir
Маунту, в этой ситуации, остаётся только перевернуть календарь...
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Леонид Ботвинник
Отличная подготовка к сезону - один ещё не начинал, но уже с травмой, второй ...практически тоже не начинал и тоже травма. Плюс хроника из Турции подтянуть и полный комплект.
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Will Turner
лысый поставь ты уже мактоминея поближе к атаке, что ж ты ссыкун такой
у него и удар есть и корпусом работать может, да и головой хорошо игрант - почти хойлунд
попробуй, у тебя все равно выбора нет
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Тюменский медвежонок
на самом деле это хорошая новость, потому что Маунт пока вообще не вписывается в команду и в предсезонке играл ужасно и в первых турах сезона смотрелся вообще "непонятно", а с Арсеналом с такими товарищами в составе пока что играть точно нельзя
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Igor Krupkin
есть шанс на две победы
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Александр Чижов
Понеслась
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Ivan Vlk
Какой ужас ! Целых три недели его не будет , что же делать
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Акира_1
Маунт во втором сезоне Тухеля слишком жёстко зазведился и логично деграданул в прошлом. МЮ ещё предстоит познать это.
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B@SS
Ответ Under
https://www.transfermarkt.com/mason-mount/verletzungen/spieler/346483 ну как сказать, 121 день суммарно за пять сезонов, или меньше месяца за сезон бывало и хуже
Так он не о травмах )
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Under
Ответ B@SS
Так он не о травмах )
а о чём?
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B@SS
Ответ Under
а о чём?
Об его игровой форме, видимо) Он тень самого себя, как ЛЧ выиграли, так вообще перестал с блеском играть.
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Under
Ответ B@SS
Да нет, человек, видимо, имел ввиду, что Маунт перестал с желанием играть уже давно в Челси. Поэтому и сказал: привыкайте. Я лишь объясняю возможный смысл его слов, как я их вижу) Маунт, и правда, погас после сезона, где была выиграна ЛЧ. )
не, мне кажется, вы слишком много между строк нашли
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Someone from Internet
Ответ DolJun
так а где я издеваюсь? в челси он такие-же примерно цифры показывал. здоровья желаю абсолютно искренне, как нкунку, фофана или пепу гвардиоле, а вот что реально хочется провала маунта - так чего скрывать? вряд ли про него хорошие воспоминания у любого глора челси вне зависимости от того, что сейчас происходит в клубе.
Я что-то пропустил или у Пепа какая-то болезнь?
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