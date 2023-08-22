Маунт не сыграет с «Арсеналом» 3 сентября. Хавбек «МЮ» получил травму в матче с «Тоттенхэмом»

Мэйсон Маунт не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в ближайших двух матчах.

Клуб объявил, что полузащитник получил небольшую травму в игре с «Тоттенхэмом» (0:2) и вернется на поле только после перерыва на матчи сборных.

« » 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном».

Со статистикой футболиста, летом перешедшего из «Челси», можно ознакомиться здесь.

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