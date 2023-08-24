Месси о завершении карьеры: «Не думаю об этом, мне нравится играть. Самое главное – наслаждаться оставшимся временем»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси признался, что не думает о скором завершении карьеры.

«Честно говоря, я по-прежнему не думаю об этом. Мне нравится играть, нравится владеть мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.

Я не знаю, сколько еще буду играть, но я постараюсь пользоваться этой возможностью сколько смогу, а дальше посмотрим.

Что касается того, что будет после [завершения карьеры], у нас есть время подумать, проанализировать и решить. Сейчас самое главное – наслаждаться оставшимся [временем], неважно, немного или долго, но по максимуму», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.

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2 комментария

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Милитриса Кирбитьевна
Физкультура и скандинавская ходьба в убогих лигах продлевают карьеру.
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