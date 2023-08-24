«Безбородова надо отстранить до конца сезона. Пять глупых пенальти высосал из пальца, хотел пропиарить себя – у него получилось». Пономарев о судье
Владимир Пономарев призвал к длительному отстранению Владислава Безбородова.
Напомним, Владислав Безбородов и Сергей Иванов не получали назначений на матчи Мир РПЛ в течение трех туров после нарушения протокола ВАР в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.
С 6-го тура арбитры вернутся к работе в РПЛ.
«Безбородова надо было дисквалифицировать до конца сезона. Он назначил пять штук глупых пенальти, которые высосал из пальца.
Что он хотел? Выделиться? Пропиарить себя? У него это получилось», – сказал бывший игрок ЦСКА.
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