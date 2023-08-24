«Безбородова надо отстранить до конца сезона. Пять глупых пенальти высосал из пальца, хотел пропиарить себя – у него получилось». Пономарев о судье

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Владимир Алексеевич Пономарев Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев призвал к длительному отстранению Владислава Безбородова.

Напомним, Владислав Безбородов и Сергей Иванов не получали назначений на матчи Мир РПЛ в течение трех туров после нарушения протокола ВАР в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.

С 6-го тура арбитры вернутся к работе в РПЛ.

«Безбородова надо было дисквалифицировать до конца сезона. Он назначил пять штук глупых пенальти, которые высосал из пальца.

Что он хотел? Выделиться? Пропиарить себя? У него это получилось», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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7 комментариев

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гога11
Безбородова до конца сезона, а карьеру судьи Иванова пора закончить.
+2
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vladosthebest
Ответ lovec23
Самое плохое в этой ситуации не могут они остранять . Судить будет вообще не кому , Казарцев до сих пор народ смешит , а он столько натворил . Моё мнение нужно опять приглашать арбитров из за рубежа . А вместо этого им поднимают зарплату . И обидно,что в нашем футболе мы больше обсуждаем хамство журналистов , скандалы с игроками и судьями . А футбол отходит на второй план , пожелтела рпл
Много зарубежных арбитров предут судить в РПЛ сейчас?
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Доктор Верховцев
Да все уже забыли!
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Юрий Король
Вообще то он их высос не из пальца, а из ВАР.
+2
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lovec23
Самое плохое в этой ситуации не могут они остранять . Судить будет вообще не кому , Казарцев до сих пор народ смешит , а он столько натворил . Моё мнение нужно опять приглашать арбитров из за рубежа . А вместо этого им поднимают зарплату . И обидно,что в нашем футболе мы больше обсуждаем хамство журналистов , скандалы с игроками и судьями . А футбол отходит на второй план , пожелтела рпл
0
0
0
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Артём Амирджанян
Хотел пропиарить себя🤣🤣🤣
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Алексей Ильин
Пусть хлопочат дале
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