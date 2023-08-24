«Безбородова надо отстранить до конца сезона. Пять глупых пенальти высосал из пальца, хотел пропиарить себя – у него получилось». Пономарев о судье

Владимир Пономарев призвал к длительному отстранению Владислава Безбородова.

Напомним, и не получали назначений на матчи Мир в течение трех туров после нарушения протокола ВАР в матче « » – ЦСКА (2:3).

Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.

С 6-го тура арбитры вернутся к работе в РПЛ.

«Безбородова надо было дисквалифицировать до конца сезона. Он назначил пять штук глупых пенальти, которые высосал из пальца.

Что он хотел? Выделиться? Пропиарить себя? У него это получилось», – сказал бывший игрок .

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