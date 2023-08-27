27 августа, в воскресенье, «Сочи» на своем поле примет московский «Локомотив» в матче 6-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00.

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Рекомендуемые ставки: ТМ 3; Х2.

Сочи

«Сочи» пока выступает очень нестабильно в этом сезоне: команда Дмитрия Хохлова в пяти турах одержала две победы и трижды проиграла.

Начали сочинцы с победы над новичком РПЛ калининградской «Балтикой» — на своем поле хозяева выиграли 2:0. Затем у южан в чемпионате последовала серия из трех поражений подряд от «Краснодара» (0:2), «Ахмата» (1:2) и ЦСКА (1:3).

В предыдущем туре сочинцы добыли вторую победу в чемпионате, разгромив на своем поле «Ростов» Валерия Карпина — 4:0. Главным героем встречи стал словенский нападающий Мартин Крамарич, оформивший дубль и сделавший голевую передачу на Луку Джорджевича.

В Кубке России у «Сочи» схожие результаты: в двух матчах одна победа и одно поражение. Сначала сочинцы в гостях были сильнее «Факела» (3:1), а после уступили на выезде «Оренбургу» (0:2).

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает одиннадцатое место, что явно не соответствует амбициям руководства клуба. Впрочем, отставание от пятого места составляет всего три очка, так что в ближайшем матче у команды Хохлова есть хорошая возможность поправить свое турнирное положение.

Помешать хорошему футболу двум командам может поле — сейчас оно в плачевном состоянии, и на стадион «Фишт» даже отправилась комиссия РПЛ для контроля процедур по улучшению состояния газона.

Из приятных новостей для «Сочи» можно отметить, что защитник Артем Макарчук попал в расширенный список для вызова в сборную России. Наверняка в матче с «Локо» он постарается доказать свою необходимость оказаться в финальном списке.

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Локомотив

У «Локомотива» схожие с «Сочи» проблемы: команда также набрала шесть очков и занимает десятое место.

Конечно, от команды Михаила Галактионова, которая выдала феноменальную весну и стала лучшей в РПЛ на этом отрезке, в новом сезоне ждали гораздо большего. Да, у «Локомотива» всего одно поражение от ЦСКА (1:4), но при этом только одна победа — над «Факелом» в гостях с таким же счетом 4:1.

При этом нельзя не отметить волевые качества команды: трижды железнодорожники уходили от поражения на последних минутах во встречах с казанским «Рубином» (2:2), самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и лидером турнирной таблицы «Краснодаром» (1:1).

Безусловно, на не слишком успешные результаты «Локо» повлияла травма Артема Дзюбы, который получил повреждение во втором туре в Воронеже. С момента потери своего лидера команда больше не смогла победить в чемпионате. Однако, к матчу с «Сочи» нападающий, который на неделе отметил 35-летний юбилей, должен успеть восстановиться.

Сочи — Локомотив: история личных встреч

В официальных встречах «Сочи» и «Локомотив» встречались девять раз. Пять раз победу одержала московская команда, дважды успех был на стороне сочинцев, и еще два раза были зафиксированы ничьи.

В последнем очном матче в Сочи хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0 и закончили немецкую эру в «Локомотиве». Примечательно, что последний гол в том матче забил Владислав Сарвели, который теперь выступает за железнодорожников.

Сочи — Локомотив: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 2.37, ничья — 3.56, а успех гостей — 2.95.

Скорее всего, на эту игру большое влияние окажет состояние газона, который вряд ли позволит командам показать комбинационный футбол. Обеим командам нужны очки, поэтому будет серьезная борьба на каждом участке поля. Вероятно, обилия голов ждать не стоит, поэтому можно сделать ставку ТМ 3 за 1.66.

Также можно взять Х2 за 1.6, так как «Локомотив» по составу превосходит предстоящего соперника и должен зацепиться за очки в гостевом матче.

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