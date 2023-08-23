Где смотреть Сочи – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 27 августа
В воскресенье, 27 августа, сыграют Сочи и Локомотив в 6 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сочи – Локомотив
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Сочи – Локомотив
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