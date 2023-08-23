В воскресенье, 27 августа, сыграют Сочи и Локомотив в 6 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Локомотив

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Сочи – Локомотив