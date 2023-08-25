26 августа в городе Париж состоится матч 3 тура Чемпионата Франции по футболу. ПСЖ на домашнем стадионе «Парк-де-Пренс» будет принимать «Ланс». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Две лучшие команды по итогу прошлого сезона Лиги 1 пока не могут найти своей игры в новом чемпионате и пока идут в нижней части таблицы. Обоим клубам важно в этом матче прервать свою неудачную серию без побед и пополнить свой запас очков. Ждем в этой встрече бескомпромиссной борьбы и красивого футбола, а кто из команд положит часу весов на свою сторону, либо же мы увидим очередной ничейный результат для команд, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1,5), ОЗ (да).

ПСЖ

Парижская команда в прошлом сезоне французского чемпионата завоевала чемпионский трофей, второй кряду. Им удалось тогда набрать 85 баллов в 38 турах и обогнать ближайшего преследователя «Ланс» на 1 балл. На счету парижской команды больше всех побед (27) и она стала самой результативной в сезоне, забив 89 голов, что в среднем чуть более чем 2 гола за матч. А лучшим бомбардиров турнира стал Киллиан Мбаппе, наколотивший 29 мячей.

ПСЖ в этом году сделал много трансферов и прилично обновил свой состав, избавившись от некоторых суперзвезд. Команду в текущем году пополнили: Угарте из «Спортинга», Дембеле из «Барселоны», Люка Эрнандес из «Баварии», Экитике из «Реймса», Канг-ин-Ли из «Мальорки», ХАви Симонс из ПСВ, Шкриньяр из «Интера», Асенсио из «Реал Мадрид».

А ушли из команды: Неймар, Диалло, Икарди, Эбимбе, Паредес, Бичиабу, Рамос, Месси.

Перед началом нового сезона Лиги 1 парижане провели 5 товарищеских матчей, в двух из которых удалось победить соперника. Это была встреча с «Гавром» (2:0) и «Чонбук Моторс» (3:0).

Новый сезон Чемпионата Франции начался для парижан напряженно и в двух встречах набрано всего лишь 2 балла и уже 4 потерянных очка. Они сейчас занимают скромное 12 место в таблице и отстают от лидирующего в таблице «Монако» на 4 очка. В первом туре случился безголевой ничейный результат (0:0) в домашней игре со скромным «Лорьяном». Со стороны парижан была полная доминация на поле, Как во владению мячом, так и созданию голевых моментов, но до логического завершения так и не смогла дойти ни одна атака.

Во втором же туре ПСЖ отправился в гости к «Тулузе», где с ними разошелся миром (1:1). Гол парижанам удалось забить после удара с пенальти Мбаппе, а соперник в самой концовке встречи смог свести матч вничью ответив также с точного исполнения одиннадцатиметрового удара.

Результаты ПСЖ в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Тулуза» — ПСЖ 1:1;

12.08.23 ПСЖ — «Лорьян» 0:0;

03.08.23 «Чонбук Моторс» — ПСЖ 0: 3 ;

0: ; 01.08.23 ПСЖ — «Интер» 1: 2 ;

1: ; 28.07.23 «Сересо Осака» — ПСЖ 3:2.

Интересные статические факты ПСЖ:

В активе команды всего лишь 1 победа в последних 7 матчах;

В последних 4 матчах Лиги 1 клубу не удается победить;

Последняя домашняя игра парижан была ничейной;

В последней игре ПСЖ забивали обе команды;

В 4 последних матчах команды ни разу не было забито обоими оппонентами более 3 голов за игру.

В 4 из 5 последних встречах команда отличается голом.

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«Ланс»

Клуб из города Ланс в прошлом сезоне Лиги 1 показал отличный для себя результат и удивил многих любителей футбола. Им удалось набрать 84 очка в 38 турах чемпионата, что по итогу вышло на 11 баллов больше чем у третьего «Марселя». «Ланс» меньше всех матчей проиграл в прошлом сезоне (4) и по показателю пропущенных мячей они лучшие в лиге (29), что в среднем меньше чем 1 гол за матч.

«Ланс» в текущем году сделал совсем немного трансферов и приобрел следующих футболистов: Вахи из «Монпелье», Диуф из «Базеля», Фулгини из «Майнца» ,Кортез из Мильонариосаанс», Жуйлавогу из «Парижа», Эль Альнаю из «Нанси», Хусанов из «Энергетик-БГУ», Спиерингс из «Тулузы».

А вот покинули стан команды следующие игроки: Опенда, Фофана, Онана, Боура, Фортес, Лювию, Дукроч.

До старта нового сезона Чемпионата Франции команда из Ланса провела 7 контрольных поединков, в которых только дважды удалось одержать победу. Виктория была в матчах с «Сошо» (3:0) и «Дижоном» (2:0).

В текущем сезоне Первой Лиги «Ланс» стартовал неудачно и набрал всего 1 очко в двух проведенных матчах. И сейчас команда занимает скромное 14 место в таблице и находится практически в ее самом подвале. При этом от первой тройки отставание всего в 3 очка, что не так плачевно на данный момент.

В стартовом туре «Ланс» отправился в гости к «Бресту», где провел не совсем удачную игру и проиграл в непростом поединке (2:3). Причем в этой встрече для гостей начиналось все просто отлично, к 22 минуте уже удалось повести в счете (2:0), но затем команду словно подменили, соперник сравнял счет, после чего «Ланс» схлопотал удаление (поле покинул Томассон), после чего хозяева дожали оппонента и вырвали победу.

А во втором туре была боевая ничья (1:1) с крепкой командой «Ренн». В этом матче команда из Ланса открыла счет первой, но преимущество удержать не смогла и довольствовалась лишь одним баллом.

Результаты «Ланса» в 5 последних сыгранных матчах:

20.08.23 «Ланс» — «Ренн» 1:1;

13.08.23 «Брест» — «Ланс» 3 :2;

— «Ланс» :2; 05.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» 3 :1;

— «Ланс» :1; 02.08.23 «Ланс» — «Торино» 0:0 ;

29.07.23 «Вольфсбург» — «Ланс» 1:1.

Интересные статические факты «Ланса»:

На протяжении 5 матчей команда не побеждает;

В последних 3 встречах в качестве гостей у команды не было побед в активе;

В 3 последних матчах клуба из Ланса забивают обе команды;

В 4 из 6 последних матчах было забито 2 и менее мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол;

Команда отличается голом в 3 матчах кряду.

ПСЖ – «Ланс»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 88 матчей. Колоссальное преимущество в них на стороне парижан – 42 победы, при 25 победах команды из Ланса. А 21 встреча закончилась ничейным результатом. ПСЖ в среднем забивал в этих матчах 1,75 голов (154 забитых мяча), а «Ланс» 1,31 (115 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне ПСЖ (5:1).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

15.04.23 ПСЖ – «Ланс» ( 3 :1).

– «Ланс» ( :1). 01.01.23 «Ланс» – ПСЖ ( 3 :1).

– ПСЖ ( :1). 23.04.22 ПСЖ – «Ланс» (1:1).

05.12.21 «Ланс» – ПСЖ (1:1).

01.05.21 ПСЖ – «Ланс» (2:1).

В 5 последних очных матчах «Лансу» удалось 1 раз обыграть ПСЖ, при этом было 2 победы парижан и 2 ничьи.

Стоит заметить, что в 5 последних очных матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – «Ланс»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния парижскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа ПСЖ — 1.56;

Ничья — 4.32;

Победа «Ланс» — 5.89;

X2 — 2.40;

Ф2 (1,5) — 1.52;

Ф1 (-1) — 1.96;

ТБ (2,5) — 1.67;

ТМ (2,5) — 2.23;

ТМ (3,5) — 1.49;

ОЗ (да) — 1.72;

ОЗ (нет) — 2.13.

Парижская команда сильно обновилась в новом сезоне и пока еще в поисках своей лучшей игры и положительных результатов. «Ланс» тоже пока не может добиться нужных для себя результатов и продемонстрировать стабильность. Исходя из этого в предстоящей встрече хорошим вариантом для ставки будет все же Ф2 (1,5), тем более что на это событие дают приличный коэффициент 1.52.

В последних очных встречах команды хоть и не блещут результативностью, но все же атакующий потенциал у них достаточно высок. К тому же в последних очных встречах они стабильно на протяжении 5 встреч забивали друг другу. МОжно заключить пари на событие ОЗ (да), за это дают кэф 1.72.

Где смотреть матч ПСЖ – Ланс

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