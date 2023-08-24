Азмун близок к переходу в «Рому». На Сердара претендовали «Милан» и «Зенит»

Теги Зенит Байер Рома Милан премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун продолжит карьеру в Серии А.

Нападающий «Байера» близок к переходу в «Рому», сообщает Sky. Ожидается, что в скором времени стороны завершат переговоры.

«Рома» и главный тренер команды Жозе Моуринью хотели подписать иранца еще в 2021 году, но тогда он выбрал «Байер». Этим летом на игрока претендовали «Милан» и «Зенит».

Петербургский клуб был готов предложить 29-летнему форварду зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Азмун выступал за «Зенит» в 2019-2021 годах.

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25 комментариев

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Kit244098
Не верю. Второго Шомуродова Маур вряд ли захочет. С первым уже кексов наелся))
+20
-3
+17
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Андрей Балабаев
Ответ Kit244098
Не верю. Второго Шомуродова Маур вряд ли захочет. С первым уже кексов наелся))
Азмун всë-таки посильнее будет
+13
-1
+12
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_pipspb _
не надо зениту азмуна
+4
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Любовь Мелехова
Ответ _pipspb _
не надо зениту азмуна
Медведев опроверг эти слухи про интерес к Азмуну еще 2 августа. Да и с самого начала было ясно, что это 🦆, а теперь еще одна.
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Блуждающий странник
Спасибо, что не в Милан. Это был бы самый неадекватный трансфер
+3
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bogdan21101987@icloud.com
Претендовали Милан - это громко сказано , был в списке , но до конкретных действий не дошло.
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alexmixer9
Похоже на бред, полностью в Европе провалился, не факт что в зените даже заиграл бы сейчас, а тут рома
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Франческо Тотти
Этот Пьянович, Зе Луиш иранского разлива для чего нужен Роме не понимаю.
Зе Луиш первое время в Порту неплохо играл
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ARIGAMI ARIGAMI
Не потянул Азмун в Европе
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Слава Дробышевкий
идеальный вариант для него - Торино
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Франческо Тотти
Этот Пьянович, Зе Луиш иранского разлива для чего нужен Роме не понимаю.
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вовочка6762
Хороший агент наверное у Азмунчика ...
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TheFrosty
На понижение пошел.
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Alex Metallov
Странный выбор. Вряд ли у Азмуна получится в Роме. Мне кажется он все-таки игрок для команд из второй половины таблицы топовых чемпионатов.
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Илья Ворошилов
Ответ Андрей Балабаев
Азмун всë-таки посильнее будет
Только в рпл он силён
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Юрий Поляков
Ответ Triple h 007
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Сейчас какая нибудь новость про Мбаппе вылезет думаю тут ребята включат смекалку и как нибудь это дело скомпонуют👌
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Triple h 007
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SaH4r.
Ответ Франческо Тотти
Этот Пьянович, Зе Луиш иранского разлива для чего нужен Роме не понимаю.
подменять уставшего Белотти
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