Жезус из-за проблем с коленом пропустит игру «Арсенала» с «Монако». Он шутил о травматичности Зинченко на днях

Теги Монако премьер-лига Англия Арсенал травмы товарищеские матчи (клубы) Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Габриэл Жезус из-за повреждения пропустит ближайший матч «Арсенала».

Незадолго до начала товарищеской игры с «Монако» лондонская команда сообщила, что у форварда возникли проблемы с коленом. Ему предстоит обследование.

Вчера стало известно, что бразилец во время записи ролика для клубного канала, услышав сирену автомобиля скорой помощи, пошутил насчет травматичности Александра Зинченко: «Твое такси».

За «Арсенал» Жезус провел 26 матчей в АПЛ и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» уступил «Баварии», «Реал» встретится с «Ювентусом», «Челси» против «Боруссии», «Арсенал» – «Монако»

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29 комментариев

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Ахахах, просто он тоже хочет ездить на личном такси…
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Мдааа... Два стекла из Сити
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Ответ Ann Tretiakova
а когда я вчера писал что зинченко сыграл в прошлом сезона на 1 игру больше чем бразил ...все называли меня душнилой ))) мол , не понимаешь шутки .... а в чем шутка была ? явно не жезусу шутить о такси ))) да и в целом по карьере ..зинченко пропустил изза травм куда меньше чем жезус ) как может быть смешная шутка ,в которой нет ни капли правдоподобности ?
Тоже самое)) 😁👍
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Он шутил еще до матча с Барсой, в котором и получил эту травму.
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А причём тут рпл?
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зачем тут тег рпл?
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"Gülme goňşyňa, geler başyňa!"
можно перевести как:"за что боролся, на то и напоролся"
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Шанс для Балогуна, оч хочется увидеть его страйкером в основе, так же как в свое время хотелось увидеть Салибу в основе
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Мне только одно интересно, что решил Артета по поводу Ф.Балагуна? Он реально собирается начать новый сезон с одним Жесусом?
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Ответ S. A.
Мдааа... Два стекла из Сити
Сервант поменяли, а они всё равно колятся
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Ответ Marina_Greta
Уфа, Зинченко играл там до перехода в МС.
Так уфа во второй лиге
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Ответ Сулейман Хасанов
Так уфа во второй лиге
На тот момент, Уфа играла в Премьер-лиге.
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Ответ Ann Tretiakova
а когда я вчера писал что зинченко сыграл в прошлом сезона на 1 игру больше чем бразил ...все называли меня душнилой ))) мол , не понимаешь шутки .... а в чем шутка была ? явно не жезусу шутить о такси ))) да и в целом по карьере ..зинченко пропустил изза травм куда меньше чем жезус ) как может быть смешная шутка ,в которой нет ни капли правдоподобности ?
А сколько конкретно матчей в карьере пропустили Жезус и Зинченко?
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Ответ Ann Tretiakova
а когда я вчера писал что зинченко сыграл в прошлом сезона на 1 игру больше чем бразил ...все называли меня душнилой ))) мол , не понимаешь шутки .... а в чем шутка была ? явно не жезусу шутить о такси ))) да и в целом по карьере ..зинченко пропустил изза травм куда меньше чем жезус ) как может быть смешная шутка ,в которой нет ни капли правдоподобности ?
Дружище, мне бы твои проблемы😁
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Ответ Calcio24
А сколько конкретно матчей в карьере пропустили Жезус и Зинченко?
есть специальный сайт ))ты можешь зайти и проверить
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Ответ Владислав Романов
Дружище, мне бы твои проблемы😁
бро) у меня вообще в жизни нет проблем
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