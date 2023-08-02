Жезус из-за проблем с коленом пропустит игру «Арсенала» с «Монако». Он шутил о травматичности Зинченко на днях

Габриэл Жезус из-за повреждения пропустит ближайший матч «Арсенала».

Незадолго до начала товарищеской игры с «Монако» лондонская команда сообщила, что у форварда возникли проблемы с коленом. Ему предстоит обследование.

Вчера стало известно, что бразилец во время записи ролика для клубного канала, услышав сирену автомобиля скорой помощи, пошутил насчет травматичности Александра Зинченко: «Твое такси».

За «Арсенал» провел 26 матчей в АПЛ и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» уступил «Баварии», «Реал» встретится с «Ювентусом», «Челси» против «Боруссии», «Арсенал» – «Монако»