«С такой обороной, как у «Спартака», чемпионами не становятся. Вопросы к Абаскалю, организация игры в защите – его работа». Ловчев о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Евгений Ловчев Квинси Промес Тео Бонгонда Кристофер Мартинс Перейра Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев отметил проблемы «Спартака» в обороне после матча с «Уралом».

В 4-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Уралу» со счетом 2:3. Екатеринбуржцы забили победный гол на 4-й добавленной минуте второго тайма.

«Боевой, зрелищный матч, логичнее была бы ничья.

Я несколько раз обращал внимание на то, что нельзя стать чемпионом, нельзя выигрывать вдолгую с такой обороной, как у «Спартака». В матче с «Пари НН» пропустили четыре гола, от «Урала» – три.

Многие хвалят Литвинова в позиции центрального защитника – есть пас, удар. Но для защитника ключевое – понимание опасности, то, как ты обороняешься. Защитник – это надежность, минимум ошибок, приходящих к голам.

По третьему голу вопрос именно к Руслану. Надо извлекать уроки – у тебя вагон времени, чтобы выбить мяч. Но в итоге – пропущенный гол и поражение. Игрок на мяче – засаживай его в трибуну, и все, матч завершен. Это происходит потому, что по сути своей Литвинов не защитник, он пытался сохранить мяч, не ощущал опасности.

По первому тайму – это не тот «Спартак», который мы видели в первых турах. Такое впечатление, что хотели убаюкать соперника, красно-белые тянули время. Катали мяч, а соперник создавал момент за моментом.

Это не первый такой матч, который показывает, что «Спартаку» надо укрепить оборону. С такой защитой чемпионами не становятся – моментов создается у ворот красно-белых очень много. Просто сейчас ошибка Литвинова более выпукла, потому что все кончилось поражением – в других матчах ошибались тоже много, но был результат.

Есть вопросы и по полузащите. Очень низко садится Мартинс, не блокирует удары. Много похвал было Промесу и Бонгонда, но от них ждут качества и разницы именно в сложных матчах.

Ничья была бы закономернее, но не могу сказать, что «Урал» победу не заслужил.

А по обороне «Спартака», на мой взгляд, есть вопросы и к тренерскому штабу – Абаскаль работает второй сезон, и организация игры в обороне – его работа», – написал бывший игрок «Спартака» в телеграме.

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21 комментарий

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Сергей48
Конечно, и здесь, как и с Локо, ответственность в первую очередь тренера!
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Peter Parker
Ответ Сергей48
Конечно, и здесь, как и с Локо, ответственность в первую очередь тренера!
Джикия только в Спартаке с 6,5 тренерами поработал, еще с двумя в сборной. И вот, что-то ни с одним он не был надежен. Без разницы, в тройке или в двойке цз, с низким, средним или высоким блоком. Играет ли рядом ЗМС Кутепов или новичок Дуарте. Ошибки у него всегда одни и те же.
А тут Абаскаль должен взять и всё наладить. Единственный с кем более менее надежно играл Джикия, это Таски. Но там выборка не такая уж большая. Получается, нужно менять Георгия на более мастеровитого Цз, к которому бы остальные тянулись по уровню.
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Bartez1986
не оправдываю Абаскаля, но может объясняет он и все более менее нормально. только Джикия какой уже матч футбол смотрит со стороны, Литвинов в принципе не ЦЗ. ну а то, что классического опорника в Спартаке нет уже стопиццот лет - знают все
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Eugene88
Ну как работает второй сезон.. занимает место. Пока при нем ни один игрок не прогрессирует. Соболь такой же неуравновешенный, промес все лупит штрафные вникуда, литвинов все так же привозит, опорной зоны вообще не существует, кого ему туда ни покупай) ну если это работа, то ладно
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Wiktor Utkin
"Первый тайм Спартак был не похож на себя" - может соперник был не похож на первых трёх?
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Nogoi89
Ну, только что ведь были уже чемпионами с лучшим составом? До вчера это было так, что случилось?
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Юрий Губайдулин
Ответ Bartez1986
не оправдываю Абаскаля, но может объясняет он и все более менее нормально. только Джикия какой уже матч футбол смотрит со стороны, Литвинов в принципе не ЦЗ. ну а то, что классического опорника в Спартаке нет уже стопиццот лет - знают все
А зачем тогда ставить Литвинова на позицию ЦЗ при наличии в составе профильных Чернова и Дуарте? И почему Абаскаль зачехлил Селихова, который по своему уровню на голову выше Максименко и Свинова?
+2
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Инспектор Гаджет
Лично мне в матче понравился Рябчук и Мартинс остальные как с Луны упали все голы пропустили в доп время Бонгонда тоже не готов играть с Мединой их максимум 30 мин
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Пушка_Кутепова
У локо еще хуже(
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ПравдоРуб
Все, чемпионами не будем?
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Данко Лазович
пора вводить в оборот словосочетание "оборона Спартака", как что-то умилительно смешное и в тоже время отвратительно непрофессиональное)
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Сергей48
Ответ ПравдоРуб
Все, чемпионами не будем?
Временя есть на исправление ошибок!
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Олег Ковин
Ответ ПравдоРуб
Все, чемпионами не будем?
только 4 тур а уже паника все прогрывают
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1футбол1
Ответ Олег Ковин
только 4 тур а уже паника все прогрывают
После трёх туров были чемпионами. Хватит🤣🤣🤣
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Запад-Восток
Да, нормально пока все, 4-ый тур идет только. Просто вчера Урал был особенно хорош, вот Спартак в итоге и успокоили.
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Евгений Кузнецов
прессинга вообще не было в первом тайме - это такой план у Абаскаля был?

большинство игроков основы почти не играли с "Пари НН" и точно не могли устать

если только в раздевалке "Спартака" новопассит не распылили - игроки какие-то совсем инертные были почему-то
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Peter Parker
Ответ Bartez1986
не оправдываю Абаскаля, но может объясняет он и все более менее нормально. только Джикия какой уже матч футбол смотрит со стороны, Литвинов в принципе не ЦЗ. ну а то, что классического опорника в Спартаке нет уже стопиццот лет - знают все
Классический опорник и не подойдет Спартаку, а если уж еще что-бы пасовал, так это совсем другой ценник. Так что либо готовить котлету денег, либо с лупой искать на рынке, так еще и убедить перейти в нашу лигу.
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Peter Parker
Ответ Юрий Губайдулин
А зачем тогда ставить Литвинова на позицию ЦЗ при наличии в составе профильных Чернова и Дуарте? И почему Абаскаль зачехлил Селихова, который по своему уровню на голову выше Максименко и Свинова?
Видели мы тут самый уровень на голову, спасибо, больше не надо.
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Юрий Губайдулин
Ответ Peter Parker
Видели мы тут самый уровень на голову, спасибо, больше не надо.
Свой уровень Селихов неоднократно подтверждал в матчах ЛЧ и ЛЕ (особенно в последнем розыгрыше), да и в чемпионате нередко вытаскивал матчи. Несколько неудачных действий в прошлом сезоне ни о чем не говорят, у того же распаренного Максименко косяков намного больше, а главное у него гораздо меньше вратарского таланта и хуже вратарские навыки чем у Селихова.
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