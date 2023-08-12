«С такой обороной, как у «Спартака», чемпионами не становятся. Вопросы к Абаскалю, организация игры в защите – его работа». Ловчев о красно-белых

Евгений Ловчев отметил проблемы «Спартака» в обороне после матча с «Уралом».

В 4-м туре Мир «Спартак» уступил «Уралу» со счетом 2:3. Екатеринбуржцы забили победный гол на 4-й добавленной минуте второго тайма.

«Боевой, зрелищный матч, логичнее была бы ничья.

Я несколько раз обращал внимание на то, что нельзя стать чемпионом, нельзя выигрывать вдолгую с такой обороной, как у «Спартака». В матче с «Пари НН» пропустили четыре гола, от « » – три.

Многие хвалят в позиции центрального защитника – есть пас, удар. Но для защитника ключевое – понимание опасности, то, как ты обороняешься. Защитник – это надежность, минимум ошибок, приходящих к голам.

По третьему голу вопрос именно к Руслану. Надо извлекать уроки – у тебя вагон времени, чтобы выбить мяч. Но в итоге – пропущенный гол и поражение. Игрок на мяче – засаживай его в трибуну, и все, матч завершен. Это происходит потому, что по сути своей Литвинов не защитник, он пытался сохранить мяч, не ощущал опасности.

По первому тайму – это не тот «Спартак», который мы видели в первых турах. Такое впечатление, что хотели убаюкать соперника, красно-белые тянули время. Катали мяч, а соперник создавал момент за моментом.

Это не первый такой матч, который показывает, что «Спартаку» надо укрепить оборону. С такой защитой чемпионами не становятся – моментов создается у ворот красно-белых очень много. Просто сейчас ошибка Литвинова более выпукла, потому что все кончилось поражением – в других матчах ошибались тоже много, но был результат.

Есть вопросы и по полузащите. Очень низко садится Мартинс, не блокирует удары. Много похвал было и Бонгонда, но от них ждут качества и разницы именно в сложных матчах.

Ничья была бы закономернее, но не могу сказать, что «Урал» победу не заслужил.

А по обороне « », на мой взгляд, есть вопросы и к тренерскому штабу – Абаскаль работает второй сезон, и организация игры в обороне – его работа», – написал бывший игрок «Спартака» в телеграме.

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