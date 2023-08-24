Тюкавин – лучший игрок РПЛ по ожидаемым голам в сезоне без учета пенальти. Заболотный, Кассьерра и Комличенко – в топ-5

Теги ЦСКА Зенит Ростов Динамо Москва Ахмат Антон Заболотный Николай Комличенко Матео Кассьерра Иван Олейников Федор Чалов Константин Тюкавин Футбол

Мир РПЛ  представила статистику по ожидаемым голам (xG) игроков в этом сезоне.

Лучшим без учета пенальти стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин, набравший за 5 туров 2,69 xG.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Константин Тюкавин («Динамо», 2,69 xG).

2. Иван Олейников («Ахмат», 2,6 xG).

3. Матео Кассьерра («Зенит», 2,5 xG).

4. Антон Заболотный (ЦСКА, 2,4 xG).

5. Николай Комличенко («Ростов», 2,14 xG).

Если же учитывать пенальти, то лучшим по ожидаемым голам будет форвард ЦСКА Федор Чалов с показателем 4,74 xG.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
+34
-1
+33
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mArty-.-
Странно выделять игроков с xG. Зачастую это партнёры им создают позиции и хвалить нужно их.
+6
-1
+5
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Агитатор
Тюкавин неплох в этом сезоне, но главное - это показывать стабильный результат на длинной дистанции, а не в отдельных матчах. А-то в отдельных матчах даже Грулев слегка отличается от дерева
+3
0
+3
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argentina10
Тюкавин топчик и это еще парню только 21 год, покажет еще себя красиво..
+3
0
+3
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Дружная Тыковка
Ответ Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
Пхах, как это звучит великолепно 🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
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Machine Head
Тюкавин хорош. Но Костя не должен бегать вхолостую . Это игрок момента . Его всегда надо нагружать . Техника и все данные есть . Красиво и легко прикрывает мяч корпусом . Красиво подставляется .
+3
-2
+1
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валя_стакан
Ответ Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
Зе - Волшебник
+2
-1
+1
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Andrei Cherednichenko
Ответ Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
Как говорил классик, ожидания - не проблемы Заболотного🤷🏻‍♂️
+1
0
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argentina10
когда уже будет новость, что Кассьера игрок Динамо.....или что пошло не так???
+1
-1
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Спартак сила
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что кони на Земле гонят
он же топ))
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Рома Политов
Ответ Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
3 гола при 2.4 xg это хороший результат
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Владислав88
Ответ Ебздрогыч
У Заболотного ожидаемые голы остаются недожавшимися, а забитые - неожиданными
Вообще-то он 3 забил при xg 2,4. Какие вообще вопросы? 🤣
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tolobas
Ответ mArty-.-
Странно выделять игроков с xG. Зачастую это партнёры им создают позиции и хвалить нужно их.
Под передачу еще грамотно открыться нужно, выбрать позицию
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argentina10
Ответ hfgryje
Уже 21, пора стабильно играть, а этого пока нет
по мне, так это ЕЩЕ 21.....не надо его сравнивать с Месси или Мбапе..
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