Тюкавин – лучший игрок РПЛ по ожидаемым голам в сезоне без учета пенальти. Заболотный, Кассьерра и Комличенко – в топ-5

Мир РПЛ представила статистику по ожидаемым голам (xG) игроков в этом сезоне.

Лучшим без учета пенальти стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин, набравший за 5 туров 2,69 xG.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Константин Тюкавин («Динамо», 2,69 xG).

2. Иван Олейников («Ахмат», 2,6 xG).

3. Матео Кассьерра («Зенит», 2,5 xG).

4. Антон Заболотный (ЦСКА, 2,4 xG).

5. Николай Комличенко («Ростов», 2,14 xG).

Если же учитывать пенальти, то лучшим по ожидаемым голам будет форвард ЦСКА Федор Чалов с показателем 4,74 xG.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку