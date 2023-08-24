Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил решение перейти в «Интер Майами».

«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года (речь о периоде выступлений за «ПСЖ» – Sports.ru), мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось.

Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.

По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.

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50 комментариев

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Антон Фалафель
Шёл пятый час сбития Иосифа, а спортс так и не придумал как привязать эту тему.
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Alter_Your_Ego
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Гамарджоба, конечно, лучше знает, как жилось Месси в Париже
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fbd
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Да дело не в Париже ведь. Месси с детства живет в Барселоне, у него дети, ко всему привык максимально, болельщики боготворят, под тебя выстроена система. А тут тебе под конец карьеры приходится переезжать в другую страну с другим языком и культурой, да еще и ожидания от твоего прихода огромные, хотя ты морально уже готовишься заканчивать в статусе одного из лучших в истории. Да еще и фанаты ПСЖ довольно специфичны в плане отношения к игрокам. В такой ситуации каждый бы испытывал дискомфорт. Ну и Месси вроде как по характеру довольно закрытый человек, ему еще сложнее при таких вводных.
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Михо
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Свист трибун лучшему в истории футболисту это не самое лучшее. Это все видели и слышали его жена и дети, конечно им было не комфортно в этом шапито
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Greatest Of All Time
Удивляюсь от фанатов 🐫, разве в 73 матчах 67 результативных действий это провал????
Это же почти каждый матч результативные действии.
Для другого игрока это суперуспех.
+11
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cudo
париж это АД -согласен
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Alter_Your_Ego
Ответ Имя Фамилия
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Удивительная традиция некоторых комментаторов на спорце: о чем бы ни была новость, поддержать противоположное
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Роман
Ответ Greatest Of All Time
Удивляюсь от фанатов 🐫, разве в 73 матчах 67 результативных действий это провал???? Это же почти каждый матч результативные действии. Для другого игрока это суперуспех.
фанаты клубники не могут простить чемпиона мира и 8 золотых мячей
+6
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CriminalJoint62
Жаль Месси. Вынудили играть за этот катарский проект, видно было что он в отчаянии и хотел ждать Барселону до последнего
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Garre Garre
Молодец! Каждый человек ищет там где ему и семье лучше! А доказывать кому что либо и который выиграл все в мире футбола и стал абсолютно недосягаемым ему не нужно, тем более юзерам со спортса))
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евГений
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Фанаты псж привыкли молиться на лицемерную жадную черепашку, спихивая все проблемы псж на его партнеров, а не на него самого
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Осмелился перейти только притащив за собой табор европейских звёзд в американскую медиалигу)
То есть ты уже признаешь что Альба и Бускетс звезды футбола? Весьма похвально, для тебя это прогресс. Так по-тихоньку поправишься и Месси назовешь лучшим в истории, всему свое время.
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Егор Годин
Ответ Mihail0910
А каждОй день тебя не смутило?
Да все смутило))
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skyintothesea
Ответ Антон Фалафель
Шёл пятый час сбития Иосифа, а спортс так и не придумал как привязать эту тему.
Комментаторы и сами справляются отлично 😎
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Universal1000
Да, Бартомеу на веки в костре должен гореть, что парализовал бесполезными меготрансферами на поллярда экономику клуба.
Гений должен был заканчивать в ФКБ.
Парижский мешок - клякса на идеальном холсте.

Хотя...и он пригодился, как ни крути 3 халявные цацки для статки трофейной + бонусом возможность отдыхать полтора года перед ЧМ ахаха.
Но дальше там разумеется оставаться было нельзя, слишком токсичное место. Противно было видеть Гения там. Хорошо, что с Барселоной не пересекался - вообще кринжово было бы.

Лучо надеюсь там тоже не задержится.) ПСЖ Нассера однозначно второй нынче по отвратительности клуб в мировом футболе.
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instasamka
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Именно. Мальчик уехавший в 13 лет из дома ставший величайшим футболистом, забивавший всем ТоП командам мира нуждается в тепличных условиях. Все верно!
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Михо
Ответ Имя Фамилия
Прикрывали 100500 его фейковых травм, под предлогом которых он закатывал пьянки, ездил в отпуска посреди сезона и шакалил статистику в товарняках за сборную. Перед Новым годом он целую неделю нажирался по ночным клубам Росарио, отравившись в итоге выпивкой. Клуб придумал нелепейшую историю с коронавирусом и 3 недели прикрывал его пока меси проводил алкогольный детокс, при том что он спокойно сдал тест на корону и перелетел через океан. Шейхи подарили ему шоколадный мяч и домашний кубок ЧМ. В благодарность на церемонии ЗМ он снова отравился бухлом и пропустил несколько тренировок из-за поноса, а на вручении липового кубка ЧМ всей командой оскорбляли Мбаппе и тёрли кубок о гениталии. Давали меси бить все штрафные и пенальти в ЛЧ ради его несбыточной мечты догнать рекорд Роналду по голам. В итоге он всё запорол и ПСЖ при полном доминировании вылетел от реала, пытаясь помочь деду сделать статистику. Меси создал внутри клуба аргентинский клан, вместе с которым они слили легенду ПСЖ Почеттино, а на смену потребовали пригласить ручного галтье, который вылизывал пешехода в каждом интервью, провалив в итоге сезон в угоду его комфорту на поле. Всё это время меси неуважительно обращался к болельщикам, дрался и пропускал тренировки, а уйдя из клуба раздал 100500 интервью о том, как ему было плохо. Самый отвратительный персонаж, когда-либо выступавший за ПСЖ.
Все что ты написал это не про Месси. Это про Неймара😃
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AF007
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
То ли дело наш криштик за пределами Реала забыл ты дописать
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Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Короче, нужны тепличные условия для Месси. За пределами зоны комфорта свою лучшую игру он показывать не может. Что такого плохого для его семьи было в Париже, ума не приложу, не в однушке же ютились на окраине Сен-Дени.
Ну тут как смотреть, Месси в отличие от клубничного фрукта осмелился перейти в последнюю команду чемпионата, бросив себе вызов. Фруктовый прыгающий только по топ-клубам своих лиг так и остался игроком готовых условий: МЮ САФа после требла, Реал после двух ла лиг подряд (кстати с Роном за 9 лет столько же возьмут потом), Юве после 10 лет побед подряд, опять же МЮ на готовенькое в зоне ЛЧ, и Аль-Наср на первом месте. Помимо всего прочего, твой фрукт умудрился последние три клуба развалить, даже готовенькое не помогло, мда уж. Рон пусть хотя бы раз в карьере бросит вызов и перейдет в клуб-аутсайдер? А так 0 вызовов за 20 лет и всегда топ-клубы своих стран.
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principiante
Ответ Экспертное мнение
Мне кажется спортс на официальном уровне должен запретить кринжефанам писать комментарии на сайте до тех пор, пока Роналду не перейдет в последнюю команду любой лиги бросив себе настоящий вызов в карьере, хоть раз.
Не, ну если продолжит в том же ключе, его команда вполне может стать последней)
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Mihail0910
Ответ Егор Годин
Я решил перед сном почитать новости и тут: «Хотел наслаждаюсь игрой». Видимо, редактор меня опередил и уже видит сны))
А каждОй день тебя не смутило?
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haymaker
Ответ Антон Фалафель
Шёл пятый час сбития Иосифа, а спортс так и не придумал как привязать эту тему.
Может намек, что Месси сбитый летчик? 🤔
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jerry40
Ответ cudo
париж это АД -согласен
Ужасно скатился город за считанные десятилетия. Как они это допустили, ума не приложу. Я с бОльшим удовольствием в Ярославль поеду, чем в Париж. Тем более с детьми.
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principiante
Ответ Velirpa
в Америке не будет критики и сложных годов, удачи тепличному "королю".
Парочка штрафных на последних минутах, я так понимаю, не считаются за "сложные голы"?)
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