Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»
Лионель Месси объяснил решение перейти в «Интер Майами».
«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года (речь о периоде выступлений за «ПСЖ» – Sports.ru), мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось.
Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.
По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.
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Это же почти каждый матч результативные действии.
Для другого игрока это суперуспех.
Гений должен был заканчивать в ФКБ.
Парижский мешок - клякса на идеальном холсте.
Хотя...и он пригодился, как ни крути 3 халявные цацки для статки трофейной + бонусом возможность отдыхать полтора года перед ЧМ ахаха.
Но дальше там разумеется оставаться было нельзя, слишком токсичное место. Противно было видеть Гения там. Хорошо, что с Барселоной не пересекался - вообще кринжово было бы.
Лучо надеюсь там тоже не задержится.) ПСЖ Нассера однозначно второй нынче по отвратительности клуб в мировом футболе.