Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Лионель Месси объяснил решение перейти в «Интер Майами».

«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года (речь о периоде выступлений за « » – Sports.ru), мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось.

Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.

По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись», – сказал форвард « » в интервью Apple TV.

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