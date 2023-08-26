Спартак — Ахмат прогноз на матч 26.08.2023, РПЛ, 6 тур

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26 августа в Москве состоится матч 6 тура Чемпионата России. Столичная народная команда будет принимать на домашнем стадионе «Открытие Арена» гостей из Грозного. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Команда Абаскаля так мощно стартовала в РПЛ, но в битве с командами из лидирующей пятерки у них не задалось, в предстоящей встрече у них будет прекрасный шанс доказать, что они в этом году в битве за трофей чемпиона. Все же оппонент в лице грозненцев, на данный момент испытывает много проблем и стабильности в их результатах практически нет. Сможет ли «Спартак» оправится после неудачной серии из поражений и включиться в чемпионскую гонку, либо же в конце сезона придется вновь считать потерянные очки, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да).

«Спартак»

 

«Красно-белые» в прошлом сезоне Чемпионата России показали приличный результат и по его итогу заняли 3 место. За чемпионство им было бороться сложно в прошлом году, все-таки «Зенит» был очень хорош, чтобы с ним конкурировать кому-то еще из клубов РПЛ. Если бы не плохая концовка чемпионата, где в 5 последних турах набрано было лишь 5 баллов, то команда вполне претендовала бы и на серебро, т.к. по итогу отстала от второго ЦСКА на 4 очка.

«Спартак» в этом году произвел несколько трансферов и команду пополнили следующие футболисты: Хесус Медина, пришедший из ЦСКА, Тэо Бондонга из «Кадиса», Олег Рябчук из «Олимпиакоса» и Срджан Бабич из Альмерии».

А покинули команду следующие игроки: Рыбусь, Кофрие, Шитов, Оганесян, Голосов, Бакалюк. 

Команда Абаскаля резво стартовала новом сезоне РПЛ и лидировала в таблице до 4 тура чемпионата. Но вот не задались последние 2 матча РПЛ, в которых им противостояли уже более сильные оппоненты чем ранее. В рамках 4 тура случилось поражение в гостях от «Урала» (2:3), в этой встрече казалось бы что все, 3 очка в кармане у москвичей ,ведь они вели в счете до 90 минуты матча. Но нет, потрясающая развязка встречи от уральцев и 2 гола за 5 минут матча в концовке игры в их исполнении.

Поражение в 4 туре видимо пошатнуло игру команды в 5 туре, где уже на домашней арене не удалось набрать очки в матче с «Зенитом» (1:3), а единственный гол удалось забить только с одиннадцатиметрового удара, который реализовал Соболев.

На текущий момент Промес и Ко идут на 6 месте в таблице РПЛ и имеют равное количество очков с ЦСКА, при этом отставая от лидирующего «Краснодара» всего на 4 балла.

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

  • 20.08.23 «Спартак» Москва — «Зенит» 1:3;
  • 11.08.23 «Урал» — «Спартак» Москва 3:2;
  • 08.08.23 «Спартак» Москва — «Пари НН» 5:4;
  • 05.08.23 «Рубин» — «Спартак» Москва 1:4;
  • 31.07.23 «Спартак» Москва — «Балтика» 2:1.

Интересные статические факты «Спартака»:

  • Из 8 последних матчей в 6 была одержана победа;
  • У команды 2 поражения кряду в РПЛ;
  • В последнем сыгранном матче у себя дома случилось поражение;
  • В 5 матчах РПЛ москвичи в среднем забивают 2 гола и столько же пропускают;
  • В 7 последних встречах «красно-белых» забивают обе команды;
  • В 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру обеими командами;
  • Москвичи забивают в 8 поединках кряду.

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«Ахмат»

«Ахмат» в прошлом сезоне РПЛ забрался довольно высоко для себя. Их 5 место в таблице — это очень хороший и престижный результат, учитывая, что ниже их закончили такие ТОПы, как: «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», которые обычно борются за первую тройку. Грозненцам удалось набрать 50 баллов в 30 турах и всего в 3 баллах остановиться от четвертого «Ростова» и в 4 очках от третьего «Спартака». Они выглядели неплохо в атакующих действиях, при этом и действовали достаточно слаженно в обороне, отсюда и такой хороший сезон в их исполнении.

Грозненцы много не активничали на траснферном рынке, но все же удалось подписать несколько футболистов, среди них: Камило из «Лиона», Ковачев из «Арды» и Волков из «Чайки».

А покинули команду следующие игроки: Трошечкин, Янку, Черняк, Кармаев и Нижич.

В текущем сезоне Чемпионата России у «Ахмата» дела обстоят не совсем так, как бы им хотелось. Пусть они и занимают сейчас 9 место в таблице, после прошлого сезона аппетит у них только разыгрался. Всего же они набрали 6 очков в 5 сыгранных турах и всего в 3 баллах отставания от первой пятерки. Пока им не хватает стабильности в результатах, но все еще впереди, сейчас лишь только прошла шестая часть чемпионата.

В 4 туре грозненцы уступили в гостях скромному «Пари НН» (0:2), где ничего не получалось в атаке, и в обороне было много ошибок. А вот в последнем сыгранном туре РПЛ удалось поквитаться за это поражение и был крупно обыгран в родных стенах «Оренбург» (4:0), где удалось забить 3 мяча уже к 35 минуте встречи. В этой встрече удалось и надежно сыграть в обороне, не допуская серьезных ошибок и близких подходов к своим воротам оппонента.

Результаты «Ахмата» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.08.23 «Ахмат» — «Оренбург» 4:0;
  • 14.08.23 «Пари НН» — «Ахмат» 2:0;
  • 10.08.23 «Ахмат» — «Балтика» 0:2;
  • 06.08.23 «Сочи» — «Ахмат» 1:2;
  • 30.07.23 «Ахмат» — ЦСКА 2:3;

Интересные статические факты «Ахмата»:

  • Из 7 последних матчей в 5 были проигрыши;
  • В последней сыгранной гостевой встрече был проигрыш;
  • Грозненская команда пропускает голы в 10 из 11 последних играх;
  • В 3 последних играх грозненцев оба оппонента не забивают;
  • В 3 из 4 последних матчах было забито 3 гола и меньше;
  • Екатеринбуржцы забивают в 3 из 5 последних матчах.

Спартак – Ахмат: история личных встреч

 

Команды в истории противостояний провели между собой 37 очных матчей. Более половины из них на стороне московской команды – 19 побед, у грозненцев в активе 8 побед. А 10 поединков закончились ничейным результатом. 

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 01.04.23 «Спартак Москва» – «Ахмат» (0:0).
  • 16.07.22 «Ахмат» – «Спартак Москва» (1:1).
  • 04.12.21 «Спартак Москва» – «Ахмат» (2:1).
  • 03.10.21 «Ахмат» – «Спартак Москва» (0:1).
  • 16.05.21 «Ахмат» – «Спартак Москва» (2:2)

Московская команда не проигрывала своему оппоненту в 9 последних очных матчах, а в 6 из них его обыгрывала. А последний матч в качестве хозяев был ничейным.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И ни разу не было забито в 4 последних встречах более 3 голов.

Последний раз грозненцы обыгрывали москвичей в 2018 году, это было в рамках РПЛ со счетом (2:1) в гостевой встрече.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Ахмат

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Спартака» — 1.72;
  • Ничья — 3.97;
  • Победа «Ахмата» — 4.72;
  • X2 — 2.12;
  • Ф1 (0) — 1.31;
  • Ф2 (1,5) — 1.41;
  • Ф1 (-1) — 2.27;
  • ТБ (2,5) — 1.65;
  • ТМ (2,5) — 2.27;
  • ОЗ (да) — 1.67;
  • ОЗ (нет) — 2.21.

Обе команды на старте сезона периодически лихорадит, но все же учитывая более сильную атакующую мощь москвичей я отдаю предпочтением им. Все же пора им приходиться в себя после двух поражений и включаться в чемпионскую гонку. Верю в то, что Абаскаль немного изменит стиль игры, который будет приносить плоды. У «Ахмата» тоже много проблем в организации игры, и учитывая что они будут играть в гостях я не верю в то, что они наберут очки в этом матче. Поэтому хорошая ставка здесь будет победа «Спартака», тем более что за это дают шикарный кэф — 1.72.

Обе команды показывают не лучшую игру в обороне, много пропуская в последних встречах, при этом и забивают немало. Здесь можно и зарядит на то, что обе команды забьют, за кэф 1.67.

Где смотреть матч Спартак – Ахмат

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Спартак – Ахмат
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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