26 июля в Казани состоится матч 6 тура Чемпионата России. Команда из столицы Татарстана в родных стенах будет принимать столичный клуб «Динамо». Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

После 3 поражений подряд в прошлом матче казанцам удалось наконец одержать победу, а до этого им не удавалось побеждать в 6 встречах. Москвичи же могут похвастаться серией из 4 побед кряду, где были обыграны очень серьезные оппоненты, среди которых «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Сможет ли прервать свою неудачную серию казанская команда, которая не выигрывает в очных дуэлях у москвичей уже более двух лет, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), X2.

«Рубин»

«Рубин» в прошлом сезоне играл в лиге рангом ниже (ФНЛ), куда попал после провального сезона 2021/22 года. Казалось что с таким бюджетом и составом казанцы на одной ноге возьмут Первую Лигу, но было все не так и 1 место и прямая путевка в РПЛ им далась очень непросто. Все благодаря хорошей концовке чемпионата, где удалось одержать много важнейших побед, а оппоненты стабильно теряли очки. И по итогу они сразу же вернулись в стан лучших команд России и постараются там всеми силами остаться.

«Рубин» в этом году усилил свой состав следующими игроками: Даку, приобретенный у хорватского «Осиека», Вуячич, пришедший из сербского «Партизана», Иву из армянского «Урарту», Рыбусь из московского «Спартака».

А покинули клуб следующие футболисты: Абельгард, Аднан, Самошников, Горбунов, Беленов, Мулин и Попов. Контракт закончился у Дзагоева, который на данный момент без клуба.

В Чемпионате России команда Рашида Рахимова пока выступает не совсем удачно, располагаясь на 12 строчке в таблице и в шаге от зоны вылета. В их активе 5 очков, набранных в 5 турах чемпионата и отставание всего в 4 балла от первой пятерки лидеров РПЛ. Казанцы много пропускают, на данный момент 11 мячей, это один из худших показателей сейчас в чемпионате и в среднем это 2 гола за матч.

Вслед за крупным поражением в 4 туре от «Ростова» (0:3), казанцы в последнем сыгранном матче одержали первую победу в чемпионате над самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Казанской команде удалось открыть счет первой, но почти сразу же они пропустили, а вперед вышли в конце первого тайма, когда Мартынович забил победный мяч в ворота самарцев.

Результаты «Рубина» в 5 последних сыгранных матчах:

18.08.23 «Рубин» — «Крылья Советов» 2 :1;

— «Крылья Советов» :1; 12.08.23 «Ростов» — «Рубин» 3 :0;

— «Рубин» :0; 08.08.23 «Рубин» — «Локомотив» 0: 1 ;

0: ; 05.08.23 «Рубин» — «Спартак Москва» 1: 4 .

1: . 30.07.23 «Рубин» — «Оренбург» 1:1.

Интересные статические факты «Рубина»:

В активе команды только 1 победа в последних 7 сыгранных матчах, при этом 4 проигрыша;

Последний сыгранный матч в качестве хозяев казанцы выиграли;

В 3 из 5 последних играх «Рубина» забивают обе команды;

В 3 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

Казанцы отличаются в 3 из 4 последних домашних встречах;

В 5 последних матчах в среднем команда забивает 1 гол.

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«Динамо»

Для «Динамо» прошлый сезон выдался неудачным и закончили они его во второй половине таблицы, на 9 месте. Они набрали 45 баллов в 30 турах, столько же было и у «Локомотива», но тот выше по дополнительным показателям. При этом всего в 5 очках отставания от пятого «Ахмата». Приличный отрыв в 7 баллов у москвичей по итогу был от десятого «Сочи».

В новом сезоне «динамовцы» начали свой путь с новым тренером, у руля команды сейчас Марцел Личка, который в прошлом чемпионате зарекомендовал себя с хорошей стороны и привел скромный «Оренбург» в ТОП-7 лучших команд по итогу сезона.

Москвичи в текущем году в свои ряды подписали лишь одного футболиста: вратаря Андрея Кудрявец из БАТЭ.

А покинули стан команды следующие игроки: Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад», Шимански в «Фенербахче», Моро в «Болонью», Москвичев в «Торпедо Москва».

В новом сезоне Чемпионата России москвичи стартовали неудачно, но по нарастающей начали набирать очки и сейчас уже они в верхней части таблицы, на 3 месте. А начали они сезон РПЛ с домашнего поражения от «Краснодара» (1:3), потом смогли набрать первое очко в игре с «Крылья Советов». После чего удалось одержать 3 победы подряд, а в последнем туре была виктория в московском дерби с ЦСКА (2:1), где проигрывая после первого тайма им удалось сразу же отыграться в начале второго, а в конце матча удалось вырвать победу, когда после точного удара с пенальти отличился Смолов.

Результаты «Динамо» Москва в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2 :1;

— ЦСКА :1; 13.08.23 «Динамо» Москва — «Балтика» 2 :0;

09.08.23 «Динамо» Москва — «Краснодар» 4 :3;

— «Краснодар» :3; 06.08.23 «Зенит» — «Динамо» Москва 2: 3 ;

2: ; 29.07.23 «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 3:3.

Интересные статические факты «Динамо» Москва:

В 4 последних матчах команда побеждает, а в 6 последних в основное время не проигрывает;

Последний гостевой матч был победным;

В 4 из 5 последних встречах «динамовцев» забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах было забито 3 и более мяча;

В 5 последних матчах в качестве гостей команда забивала и при этом не проигрывала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 3 гола за игру;

В 12 последних играх москвичи отличаются голом.

Рубин – Динамо: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 46 очных матчей. Преимущество в них на стороне «Рубина» – 20 побед, при 9 викториях москвичей. А 17 встреч закончились ничейным результатом. Казанцы в этих матчах забивали в среднем по 1,30 гола (60 мячей), а москвичи 1 гол (46 мячей).

Самая крупная победа в очных дуэлях команд была на стороне «Динамо Москва» (8:0), но это было давно, еще в 1961 году в рамках Кубка СССР.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

05.07.22 «Динамо Москва» – «Рубин» ( 2 :0).

– «Рубин» ( :0). 17.02.22 «Динамо Москва» – «Рубин» (2:2).

28.11.21 «Рубин» – «Динамо Москва» (2: 3 )

(2: ) 26.09.21 «Динамо Москва» – «Рубин» ( 2 :0).

– «Рубин» ( :0). 01.05.21 «Рубин» – «Динамо Москва» (2:0).

В 4 последних очных баталиях команд, москвичи не проигрывают, при этом 2 раза побеждали с одинаковым счетом (2:0). Последний домашний матч для казанцев с «динамовцами» был проигрышным.

Последний раз казанцы побеждали москвичей в домашней встрече РПЛ в 2021 году (2:0).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рубин – Динамо

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Рубина» — 3.23;

Ничья — 3.63;

Победа «Динамо» — 2.18;

1X — 1.70;

X2 — 1.35;

Ф1 (0) — 2.35;

Ф2 (0) — 1.61;

Ф1 (1) — 1.34;

ТБ (2,5) — 1.66;

ТМ (2,5) — 2.26;

ОЗ (да) — 1.60;

ОЗ (нет) — 2.36.

Казанская команда в этом году хорошенько обновила свой игровой состав и сейчас игроки еще пока притираются друг к другу, отсюда не совсем стабильные результаты в начале сезона. «Динамо» практически сохранила свой костяк игроков прошлого сезона и достаточно уверенно начала новый чемпионат, где сейчас идет на лидирующих позициях и показывают динамичную атакующую игру и хорошие результаты. Поэтому в этой встрече я отдаю предпочтение гостям и жду от них победы, хоть она вероятнее всего будет непростой. Можно будет сделать ставку на нулевую фору на москвичей за хороший коэффициент 1.61, чтобы обезопасить ставку на случай ничейного счета. Также можно заключить пари на X2 за кэф 1.35.

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