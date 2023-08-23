Лапорт прошел медосмотр для «Аль-Насра» в Дубае. Сделка закрыта
Эмерик Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср».
Защитник «Манчестер Сити» прошел медосмотр для «Аль-Насра» в Дубае.
Теперь Лапорт отправится в Эр-Рияд, 3-летний контракт уже подписан. Сделка закрыта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что Лапорт будет зарабатывать по 25 млн евро в год на протяжении трех сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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