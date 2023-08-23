Лапорт прошел медосмотр для «Аль-Насра» в Дубае. Сделка закрыта

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср».

Защитник «Манчестер Сити» прошел медосмотр для «Аль-Насра» в Дубае.

Теперь Лапорт отправится в Эр-Рияд, 3-летний контракт уже подписан. Сделка закрыта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Лапорт будет зарабатывать по 25 млн евро в год на протяжении трех сезонов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Raar
Если Гвардиола купил Гвардиола, то Лапорта должен был купить Лапорта.
+5
0
+5
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f0mk4
Хороший трансфер для Сити, почти не играет парень, но зп не самая маленькая была у него
+3
0
+3
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Dexler
По-видимому угробил свою карьеру, а жаль
0
0
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