Лапорт согласовал трехлетний контракт с «Аль-Насром». Трансфер – в ближайшие 2 дня (Al-Riyadiah)
Эмерик Лапорт готов перейти в «Аль-Наср».
Как утверждает Al-Riyadiah, с защитником «Манчестер Сити» достигнуто соглашение о заключении трехлетнего контракта. В ближайшие два дня он прилетит в Саудовскую Аравию и подпишет документы.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» о трансфере Лапорта.
В АПЛ-2022/23 футболист сборной Испании провел 12 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
а ещё есть Лапорта и Гвардиола
Да и Лапорт даже сейчас , я уверен , супертоп. Просто про него как про топ игрока забыли 🥲
Теперь дыр в защите будет меньше