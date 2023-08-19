Лапорт согласовал трехлетний контракт с «Аль-Насром». Трансфер – в ближайшие 2 дня (Al-Riyadiah)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт готов перейти в «Аль-Наср».

Как утверждает Al-Riyadiah, с защитником «Манчестер Сити» достигнуто соглашение о заключении трехлетнего контракта. В ближайшие два дня он прилетит в Саудовскую Аравию и подпишет документы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» о трансфере Лапорта.

В АПЛ-2022/23 футболист сборной Испании провел 12 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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sashafan2
А ведь не так давно эксперты уверяли, что это сильнейший защитник мира.
+11
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Алексей Попов
Уже и забыли кто это 🤷‍♀️
есть Лапорт и Гвардиол...
а ещё есть Лапорта и Гвардиола
+4
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Алексей Попов
Уже и забыли кто это 🤷‍♀️
+5
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+2
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Waititi
почему нельзя написать за сколько или это желтуха ?
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Мистер
Уже второй раз прочёл Лапорта
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songbilong
Ответ Алексей Попов
Уже и забыли кто это 🤷‍♀️
нет
+3
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Алексей Попов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Всего каких-то 3 с половиной года назад
Именно всего … я как вчера помню финал чемпионата мира 2010, старт легко обоих сборных назову.
Да и Лапорт даже сейчас , я уверен , супертоп. Просто про него как про топ игрока забыли 🥲
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Artem Piatkov
Хорошее усиление
Теперь дыр в защите будет меньше
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ARIGAMI ARIGAMI
Мне показалось "Лапорта"
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Фёдор Кузнецов
Вообще интересно, даже с лимитом саудиты привозят много легионеров, думаю штук 11-12 игроков из Европы топ 4 клубах к конце ТО будет
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Vlad33
А в Европе то кто нибудь останется играть?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ sashafan2
А ведь не так давно эксперты уверяли, что это сильнейший защитник мира.
Всего каких-то 3 с половиной года назад
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Алексей Попов
Ответ Vlad33
А в Европе то кто нибудь останется играть?
Очищается рынок . Ждём новых суперталантов . Пока ничего страшного в мире трансферов лично я не вижу. Уехали либо те, кто большой роли не играет , либо те, кто всегда финансы выбирал, либо на пенсию. Очень надеюсь, что клубы имеющие меньшие финансовые возможности с помощью арабских денег смогут выходить в лч чаще .
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