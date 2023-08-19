Лапорт согласовал трехлетний контракт с «Аль-Насром». Трансфер – в ближайшие 2 дня (Al-Riyadiah)

Эмерик Лапорт готов перейти в «Аль-Наср».

Как утверждает Al-Riyadiah, с защитником « » достигнуто соглашение о заключении трехлетнего контракта. В ближайшие два дня он прилетит в Саудовскую Аравию и подпишет документы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» принял предложение « » о трансфере .

В АПЛ-2022/23 футболист сборной Испании провел 12 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?