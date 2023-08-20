Лапорт будет получать 25 млн евро в год в «Аль-Насре». Контракт – на 3 сезона (Foot Mercato)
Эмерик Лапорт может заработать как минимум 75 млн евро в Саудовской Аравии.
По данным Foot Mercato, защитник дал согласие на переход из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» и заключение трехлетнего контракта. В год он будет зарабатывать 25 млн евро.
Сторонам остается уладить последние детали.
Сообщалось, что Лапорт прибудет в Саудовскую Аравию в течение ближайших двух дней.
В АПЛ-2022/23 футболист провел 12 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
ждём Аль-чем на матч тв?)))
саудитам вообще на центральных защитников казалось наплевать,до это пришли только Кулибали и Демирал.Ждем условного Пепе в иттихад