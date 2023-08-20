Лапорт будет получать 25 млн евро в год в «Аль-Насре». Контракт – на 3 сезона (Foot Mercato)

Эмерик Лапорт может заработать как минимум 75 млн евро в Саудовской Аравии.

По данным Foot Mercato, защитник дал согласие на переход из « » в « » и заключение трехлетнего контракта. В год он будет зарабатывать 25 млн евро.

Сторонам остается уладить последние детали.

Сообщалось, что прибудет в Саудовскую Аравию в течение ближайших двух дней.

В АПЛ-2022/23 футболист провел 12 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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