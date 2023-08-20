Лапорт будет получать 25 млн евро в год в «Аль-Насре». Контракт – на 3 сезона (Foot Mercato)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт может заработать как минимум 75 млн евро в Саудовской Аравии.

По данным Foot Mercato, защитник дал согласие на переход из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» и заключение трехлетнего контракта. В год он будет зарабатывать 25 млн евро.

Сторонам остается уладить последние детали.

Сообщалось, что Лапорт прибудет в Саудовскую Аравию в течение ближайших двух дней.

В АПЛ-2022/23 футболист провел 12 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Medium93
аравийская Суперлига набирает обороты :(

ждём Аль-чем на матч тв?)))
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Артур Мкртычян
Ответ Любезный Коссутий
слишком много для лавочника
главное что обладатель требла. остальное их не волнует.
+8
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+7
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Великий Алонсо
Такими темпами новое поколение юных футболистов будет мечтать играть за Аль-Наср, а не за Реал 😂😂
+3
0
+3
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dimamak10
Сравнялся по ЗП с Де Брейне с самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
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ddddan 2
ооо,норм трансфер в оборону)))
саудитам вообще на центральных защитников казалось наплевать,до это пришли только Кулибали и Демирал.Ждем условного Пепе в иттихад
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St.7
25 миллионов в год…Можно на всю жизнь заработать и ни в чем не отказывать себе:)
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Curry30
Ответ Medium93
аравийская Суперлига набирает обороты :( ждём Аль-чем на матч тв?)))
в сто лет не сдался этот чемпионат бесполезный, как и наша рпл
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Любезный Коссутий
слишком много для лавочника
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Born is the King
Перебор. Понятно такие контракты давать востребованным игрокам, а не заядлому лавочнику с сезонным лимитом 20 матчей
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Branson
не нужен пепу,так просто бы не отдал
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Мертвый
а Сити сколько зарабатывает от этого трансфера, есть инфо?
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Мертвый
так и не раскрылся в Сити средненкий защитник....
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Геннадий Тимченко
Ответ Medium93
аравийская Суперлига набирает обороты :( ждём Аль-чем на матч тв?)))
ну во всяком случае матчи с участием 6-и прикупившихся клубов будут выше по уровню, чем чемпионат России
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Любезный Коссутий
слишком много для лавочника
так иначе зачем ему ехать в такую дыру?
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Tristan...
Ответ Любезный Коссутий
слишком много для лавочника
Там лавочник МЮ самый высокооплачиваемый игрок в лиге, так что норм...
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deronda
Ответ Мертвый
так и не раскрылся в Сити средненкий защитник....
хотя в его первый сезон казалось, что он в защите надолго. но потом был матч со шпорами в ЛЧ...
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