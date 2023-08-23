Лаксальт о жизни в Москве: «Мне не страшно. Я уехал бы, если бы чувствовал опасность»

Уругвайский футболист «Динамо» чувствует себя в безопасности в Москве.

Ранее полузащитник покинул Россию из-за того, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Он прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

«У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение.

Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в «Москва-Сити».

Если бы я чувствовал опасность, несомненно, уехал бы. Но это не тот случай», – сказал .

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