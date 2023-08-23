Лаксальт о жизни в Москве: «Мне не страшно. Я уехал бы, если бы чувствовал опасность»
Уругвайский футболист «Динамо» чувствует себя в безопасности в Москве.
Ранее полузащитник Матиас Норманн покинул Россию из-за того, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Он прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
«У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение.
Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в «Москва-Сити».
Если бы я чувствовал опасность, несомненно, уехал бы. Но это не тот случай», – сказал Диего Лаксальт.
Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать
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А "если" поступит щедрое предложение из СА, это уже совсем другая история.
В чём проблема челик? Это у тебя какие-то проблемы с логикой?
Лол конечно)))