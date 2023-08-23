Лаксальт о жизни в Москве: «Мне не страшно. Я уехал бы, если бы чувствовал опасность»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Диего Лаксальт Политика Матиас Норманн Спорт-Экспресс Футбол

Уругвайский футболист «Динамо» чувствует себя в безопасности в Москве.

Ранее полузащитник Матиас Норманн покинул Россию из-за того, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Он прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

«У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение.

Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в «Москва-Сити».

Если бы я чувствовал опасность, несомненно, уехал бы. Но это не тот случай», – сказал Диего Лаксальт.

Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать

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21 комментарий

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Blaumerc
Ответ kilo_gilo
ну посмотрим, как ты запоешь, когда оффер из Саудовской Аравии придет)))
Лаксальт говорит адекватные вещи.
А "если" поступит щедрое предложение из СА, это уже совсем другая история.
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Blaumerc
Ответ Misha_Sapunov
я не живу в Красногорске! мне не страшно. завтра: я не живу на рублевке, мне не страшно. еще завтра: уезжаю, живу там. логика от бога у челика.
моей семье в Москве хорошо, значит и мне хорошо. Мне не страшно, если бы было страшно, я бы уехал.
В чём проблема челик? Это у тебя какие-то проблемы с логикой?
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Алексей Петров
Лаксатьт топ !!!
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Vitamin_B
Ответ Алексей Петров
Лаксатьт топ !!!
Да, он в этом сезоне тащит. Остается ему только крепкого здоровья пожелать.
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Olly_Da
Ответ onegin2007
Главное в Сити поменьше соваться)
В Сити попасть - это карьерный успех!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ SVD44
Так Норманн в Москва-сити и жил, поэтому перепугался и решил свалить
Свалил. В безопасное место. Ага. Самое безопасное. 😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Misha_Sapunov
я не живу в Красногорске! мне не страшно. завтра: я не живу на рублевке, мне не страшно. еще завтра: уезжаю, живу там. логика от бога у челика.
Нормально ты натянул сову на глобус. 😆
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Misha_Sapunov
а что не так? у кого есть инфа куда и когда?
Ну ладно. 😁
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onegin2007
Главное в Сити поменьше соваться)
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JENNINGS
Конечно, внутри Садового кому будет страшно?!
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ДМ-1чемпион
Москва намного безопасней Парижа, Рима, Неаполя. А кто утверждает обратное никогда в эти городах не был, что бы сравнить уровень безопасности! В Париже меня даже предупреждали куда вечером лучше ни в коем случае не ходить.
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Misha_Sapunov
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Нормально ты натянул сову на глобус. 😆
а что не так? у кого есть инфа куда и когда?
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Slavjan
Ответ Pb-SE
Если есть Москва-Сити, почему нет Москва-Юнайтед?
к Юнайтед можно отнести Новую Москву, например) получится тоже самое, Сити - горожане ,Юнайтед - пригород.
Лол конечно)))
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