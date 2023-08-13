«Барса» не зарегистрировала Алонсо и Пенью к 1-му туру Ла Лиги. Хави пообещали заявить их на следующей неделе

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Маркос Алонсо Иньиго Мартинес кризис Клеман Лангле Иньяки Пенья Серджиньо Дест деньги Андер Астралага Футбол

«Барселона» не смогла зарегистрировать Маркоса Алонсо и Иньяки Пенью к 1-му туру.

Как пишет Diario Sport, Алонсо и Пенья не попадут в заявку «Барселоны» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе», так как каталонскому клубу не удалось их зарегистрировать. При этом в «Барселоне» уверены, что Алонсо и Пенью, которые продлили контракты с клубом некоторое время назад, внесут в заявку на следующей неделе. 

«Барселоне» пришлось выбирать между игроками при регистрации, и выбор не в пользу Алонсо и Пеньи был сделан по экономическим и спортивным соображениям. Руководство клуба гарантировало Хави, что ко 2-му туру Ла Лиги все игроки, на которых он рассчитывает, будут зарегистрированы. От Клемана Лангле и Серджиньо Деста клуб хочет избавиться, поэтому их даже не станут вносить в заявку.

Также «Барса» пока не внесла в заявку защитника Иньиго Мартинеса, который травмирован и все равно не смог бы сыграть сегодня. Из-за отсутствия Пеньи запасным вратарем на матч с «Хетафе» будет 19-летний Андер Астралага.

По данным источника, Алонсо не собирается уходить из «Барсы», несмотря на сложившуюся ситуацию. Ко 2-му туру Ла Лиги он будет в составе.

В прошлом сезоне «Барселоне» не удалось зарегистрировать одного игрока к старту Ла Лиги – Жюля Кунде.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Хетафе». Начало – в 22:30 по московскому времени.

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45 комментариев

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Алексей Ненахов
В Барсе все стабильно
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Кирилл
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Заявить Гюндогана, Ромеу и Араухо перед первым матчем сезона было гораздо важнее, при всем уважении к Алонсо и Пеньи )
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Эксперт Спортс
Ответ войд
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Эт да. Даже Мбаппе издевается над "королевским клубом"
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FCB1991
На регистрацию Алонсо можно время вообще не тратить. Абсолютно бездарный игрок, даже для ротации.
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SaH4r.
Ответ войд
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в риял дважды не зовут, в риял трижды не зовут, в риял пять раз не зовут, в 2024-ом в какой раз позовут черепаху? смешной недокоролевский клуб, Барселона - короли и гордость Каталонии и Испании.
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b_arfa
Главное, что вся основа зарегистрирована, как было обещано
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zzzeeerrrooo
Ответ Бронислав Каминский
А зачем с Алонсо контракт вообще продляли?)))
Чтобы Бальде подменять в концовках матчей
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GuruFutbola
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Кстати, что с лицом? Посмотри на мою аву и ответь еще раз🤣
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FCB1991
Ответ Yuriy Chistyakov
В тройке или левым центральным нормальный вариант
Даже в первых раундах кубка его возить будут.
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MESSIya
Не зарегистрировали не потому что проблемы. А в связи с близким завершением перехода Канселу. Придержали пока заявку,чтоб избежать сюрпризов от Тебаса
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Бронислав Каминский
А зачем с Алонсо контракт вообще продляли?)))
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Yuriy Chistyakov
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Это после победы над Атлетиком фанатки мема так радовались? А сегодня фанатки мема с каким лицом после того, как черепах продлился в Париже? Уже не так весело?
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Ansu Fati
Там уже на 90 млн продали игроков, разгрузили ЗП ведомость в 2 раза с уходом ветеранов. Или действительно сложно с регистрацией или это сигнал Алонсо и Пенье чтоб как Дест и Ленгле искали новые команды. Еще и Барса собирается подписать Кансело и Неймара.
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Bazilic
Алонсо и не нужен
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Алексей Ненахов
Ответ Эксперт Спортс
У Вас классная фамилия)
А у вас очень спортивная
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Эксперт Спортс
Ответ Алексей Ненахов
А у вас очень спортивная
Без обид))
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Royal Watcher
Ответ Muhammad Juraev
Какое здоровье?! Я в зале не раз такие травмы получал и со мной всё хорошо! У них миллионы и травмы не смертельные!
А ну понятно, здоровья тебе и твоим крестообразным связкам, которых у тебя миллион…
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kos.vohrt
Ответ Ansu Fati
Там уже на 90 млн продали игроков, разгрузили ЗП ведомость в 2 раза с уходом ветеранов. Или действительно сложно с регистрацией или это сигнал Алонсо и Пенье чтоб как Дест и Ленгле искали новые команды. Еще и Барса собирается подписать Кансело и Неймара.
Неймар едет в пустыню.
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Ложный Латераль
Ответ SaH4r.
в риял дважды не зовут, в риял трижды не зовут, в риял пять раз не зовут, в 2024-ом в какой раз позовут черепаху? смешной недокоролевский клуб, Барселона - короли и гордость Каталонии и Испании.
Гордость, которая не играла в финалах европейских турниров с 2015 года, является постоянным источником новостей про финансовые махинации и участницей нескольких скандалов.
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Muhammad Juraev
Ответ Royal Watcher
Рычаги это тупо мем, который появился на сайте больше года, травма когда под угрозой здоровье и карьера игрока это другое абсолютно, найди хоть один коммент где я смеюсь над здоровьем игроков барсы, если найдешь поговорим….
Какое здоровье?!
Я в зале не раз такие травмы получал и со мной всё хорошо!
У них миллионы и травмы не смертельные!
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Muhammad Juraev
Ответ ddddan 2
"если вы угараете над регистрацией,то почему нельзя над крестами ваших сливочных?" регистрация игроков и тяжёлая травма - это конечно одно тоже. ха-ха-ха-ха вот фати лох травму получил
Пфф да как та наср***)
Великий клуб обанкротился из-за неуча президента и над этим надо конечно посмеяться)
В вас нету ничего достойного, но когда надо вы из себя строите святых)
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TJ tigra
Ответ Bazilic
Канселу берут
ну так пока не взяли. и все непонятно.
вон, реал мбаппе который год берет. а воз и ныне там. бггг)))
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Рашпель793
В ФМ такое бывает. Тоже обещаешь игроку, что зарегистрируешь в каком-нибудь турнире, только чтобы ныть перестал, а сам думаешь куда бы неликвид этот слить.
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NottinghamForest79
єт не потеря.. а лангле и деста скинут до конца лета
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Incendier Deafening
Клую кредит костыль
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