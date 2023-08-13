«Барса» не зарегистрировала Алонсо и Пенью к 1-му туру Ла Лиги. Хави пообещали заявить их на следующей неделе

«Барселона» не смогла зарегистрировать Маркоса Алонсо и Иньяки Пенью к 1-му туру.

Как пишет Diario Sport, Алонсо и не попадут в заявку «Барселоны» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе», так как каталонскому клубу не удалось их зарегистрировать. При этом в «Барселоне» уверены, что Алонсо и Пенью, которые продлили контракты с клубом некоторое время назад, внесут в заявку на следующей неделе.

«Барселоне» пришлось выбирать между игроками при регистрации, и выбор не в пользу и Пеньи был сделан по экономическим и спортивным соображениям. Руководство клуба гарантировало , что ко 2-му туру Ла Лиги все игроки, на которых он рассчитывает, будут зарегистрированы. От Клемана и клуб хочет избавиться, поэтому их даже не станут вносить в заявку.

Также «Барса» пока не внесла в заявку защитника Иньиго Мартинеса, который травмирован и все равно не смог бы сыграть сегодня. Из-за отсутствия Пеньи запасным вратарем на матч с «Хетафе» будет 19-летний Андер Астралага.

По данным источника, Алонсо не собирается уходить из «Барсы», несмотря на сложившуюся ситуацию. Ко 2-му туру Ла Лиги он будет в составе.

В прошлом сезоне «Барселоне» не удалось зарегистрировать одного игрока к старту Ла Лиги – Жюля Кунде.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Хетафе». Начало – в 22:30 по московскому времени.

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