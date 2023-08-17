Холанд ни разу не забил за «Сити» в 5 финалах – ЛЧ, Кубка Англии и 3 играх за Суперкубки

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Суперкубок Англии Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд ни разу не забил за «Манчестер Сити» в 5 финалах.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. «Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы в Афинах. 

При этом Холанд не забил ни одного гола в 5 финальных играх за трофеи – 2 решающих матчах турниров (с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и с «Интером» в Лиге чемпионов) и 3 матчах за Суперкубки (с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в Суперкубке Англии и с «Севильей» в Суперкубке Европы). 

Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча. 

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39 комментариев

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dr. cage
Да на самом деле пофиг..
У него уже такое резюме сложилось, что в финалах по нему играют персонально..
Его фактура отвлекает защитников соперников и вместо него забивают партнёры.. Победы есть, трофеи есть... Чего все бухтят?

Вообще, я бы привёл примеры Бензема и Жиру..

В свое время Бензема третировали за то что очень мало угрожает воротам в угоду Роналду.. А те моменты что все же имел, мог с лёгкостью запороть..
А у Холланда и свои голы забиты.. И команде помогает.. И трофеи упаковками..

И тот же Жиру на победном ЧМ вообще 1.5 удара в створ нанёс.. Но его присутствие на поле помогало Гризманну и Мбаппе рвать соперников..
Если Сити продолжит свое победное шествие, то значит Холланд справляется со своей работой.. Ну а то что у хомяков ставки не прошли или в фентези они свое очко проиграли, так это сугубо их проблемы..
+59
-10
+49
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gudvinbrok@gmail.com
откровенно вчера без КДБ и Бернарду Сити выглядел потухшим не зная как вскрыть бус Севильи. Холланд вообще не был заметен.
+16
-1
+15
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Отец Абду
Холанд после матча в ВК: меня трудно найти, легко потерять, в финале невозможно забить:)
+18
-7
+11
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tampa-bay
В этом и отличие настоящих великих игроков от таких как Холанд
+14
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+9
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SaH4r.
Ответ dr. cage
Да на самом деле пофиг.. У него уже такое резюме сложилось, что в финалах по нему играют персонально.. Его фактура отвлекает защитников соперников и вместо него забивают партнёры.. Победы есть, трофеи есть... Чего все бухтят? Вообще, я бы привёл примеры Бензема и Жиру.. В свое время Бензема третировали за то что очень мало угрожает воротам в угоду Роналду.. А те моменты что все же имел, мог с лёгкостью запороть.. А у Холланда и свои голы забиты.. И команде помогает.. И трофеи упаковками.. И тот же Жиру на победном ЧМ вообще 1.5 удара в створ нанёс.. Но его присутствие на поле помогало Гризманну и Мбаппе рвать соперников.. Если Сити продолжит свое победное шествие, то значит Холланд справляется со своей работой.. Ну а то что у хомяков ставки не прошли или в фентези они свое очко проиграли, так это сугубо их проблемы..
хомячки Холланда всерьёз на ЗМ номинировали, вот это смешно
+16
-8
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Ювентиниус
Не раз говарю Холанд очень хорош против середняков ,безполезен против организованной команды 5 финалов тому подтверждения.
+8
-1
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1skandeR
Зеленый еще, погодите Пеп его научит голы забивать в финалах.
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AnMe
Говорил и буду говорить: Кевин главный игрок и мозг МанСити. Уж слишком большую роль он играет, его нехватка всегда отражается на команде. Жаль, что претендентом на индивидуальные награды, шумиха, слава больше достаются тем, кто забивают голешники. Надеюсь появятся точные критерии на каждую позицию игрока, чтобы тот же ЗМ давали не только нападающим.
+8
-3
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Football poet
Ответ dr. cage
Да на самом деле пофиг.. У него уже такое резюме сложилось, что в финалах по нему играют персонально.. Его фактура отвлекает защитников соперников и вместо него забивают партнёры.. Победы есть, трофеи есть... Чего все бухтят? Вообще, я бы привёл примеры Бензема и Жиру.. В свое время Бензема третировали за то что очень мало угрожает воротам в угоду Роналду.. А те моменты что все же имел, мог с лёгкостью запороть.. А у Холланда и свои голы забиты.. И команде помогает.. И трофеи упаковками.. И тот же Жиру на победном ЧМ вообще 1.5 удара в створ нанёс.. Но его присутствие на поле помогало Гризманну и Мбаппе рвать соперников.. Если Сити продолжит свое победное шествие, то значит Холланд справляется со своей работой.. Ну а то что у хомяков ставки не прошли или в фентези они свое очко проиграли, так это сугубо их проблемы..
Это все верно, но нельзя забывать, что Жиру, да и в принципе Бензема не претендовали на звание главного игрока поколения
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Zinulka
Играет команда,команда выиграла,значит все внесли свой вклад в победу
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ksn 1979
Ответ DolJun
и что? если б не его голы - команды попросту бы не было в финалах. судя по результатам холанда - у него пока просто нет конкурентов в борьбе за золотой мяч. месси - уверенное 2ое место
За прошедший сезон у Холланда второе место в борьбе за ЗМ и то с большим авансом.
Может быть, в новом сезоне, у него не будет конкурентов, но это только время покажет.
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Вадим Сидоров
Это минус разве что в борьбе за ЗМ
Если команда побеждает, то какая разница забил или нет
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ewok
Холланд в финалах как Панарин в кубке Стенли
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Женёк Кропухинский
Ответ AnMe
Говорил и буду говорить: Кевин главный игрок и мозг МанСити. Уж слишком большую роль он играет, его нехватка всегда отражается на команде. Жаль, что претендентом на индивидуальные награды, шумиха, слава больше достаются тем, кто забивают голешники. Надеюсь появятся точные критерии на каждую позицию игрока, чтобы тот же ЗМ давали не только нападающим.
Согласен, я думаю, что КДБ ничем не хуже Зидана или Недведа у которых есть ЗМ.
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ksn 1979
Ответ SaH4r.
хомячки Холланда всерьёз на ЗМ номинировали, вот это смешно
Это действительно смешно, при играющем в Сити Де Брюйне.
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Ришад Хайруллин
Ответ dr. cage
Да на самом деле пофиг.. У него уже такое резюме сложилось, что в финалах по нему играют персонально.. Его фактура отвлекает защитников соперников и вместо него забивают партнёры.. Победы есть, трофеи есть... Чего все бухтят? Вообще, я бы привёл примеры Бензема и Жиру.. В свое время Бензема третировали за то что очень мало угрожает воротам в угоду Роналду.. А те моменты что все же имел, мог с лёгкостью запороть.. А у Холланда и свои голы забиты.. И команде помогает.. И трофеи упаковками.. И тот же Жиру на победном ЧМ вообще 1.5 удара в створ нанёс.. Но его присутствие на поле помогало Гризманну и Мбаппе рвать соперников.. Если Сити продолжит свое победное шествие, то значит Холланд справляется со своей работой.. Ну а то что у хомяков ставки не прошли или в фентези они свое очко проиграли, так это сугубо их проблемы..
ну да это же Холланд не забил бы Месси сразу бы тут хейтил его
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Любезный Коссутий
самый слабый претендент на ЗМ
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Insde
Пусть дальше продолжает не забивать. Главное Сити выигрывал эти финалы!
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RokeSantaCruz
Столько людей, наверно,потеряли деньги, из за того что сити не выиграл в основное время.
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m053
Супер матчи-это не его. И не грилиша. Отпустили проведшего блестящий сезон гюндогана точка вылетел кдб. Хорошо, что есть молодёжь, которая тянет.
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Вчера сыграл блекло и незаметно,но раз команда выиграла, то и требовать слишком много не надо с него.Все впереди у него👍
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AXEL7
Хахаланд снова 0+0, разве это не зм?
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tankstar
Конечно считаю, что Севилья по справедливости должна была забирать Суперкубок, подвела реализация. А Сити в этот раз очень повезло.
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Vatikan
Ответ RokeSantaCruz
Столько людей, наверно,потеряли деньги, из за того что сити не выиграл в основное время.
Ещё месяц назад знал, что будет серия пенальти
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Fernando313
Ответ RokeSantaCruz
Столько людей, наверно,потеряли деньги, из за того что сити не выиграл в основное время.
пусть теряют, это же всего лишь развлечение, кто-то реально пытается заработать на ставках ?
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