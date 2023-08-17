Холанд ни разу не забил за «Сити» в 5 финалах – ЛЧ, Кубка Англии и 3 играх за Суперкубки
Эрлинг Холанд ни разу не забил за «Манчестер Сити» в 5 финалах.
23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. «Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за Суперкубок Европы в Афинах.
При этом Холанд не забил ни одного гола в 5 финальных играх за трофеи – 2 решающих матчах турниров (с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и с «Интером» в Лиге чемпионов) и 3 матчах за Суперкубки (с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в Суперкубке Англии и с «Севильей» в Суперкубке Европы).
Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.
Трофей для «Сити» спас Палмер. Воспитанник забил в обоих Суперкубках
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У него уже такое резюме сложилось, что в финалах по нему играют персонально..
Его фактура отвлекает защитников соперников и вместо него забивают партнёры.. Победы есть, трофеи есть... Чего все бухтят?
Вообще, я бы привёл примеры Бензема и Жиру..
В свое время Бензема третировали за то что очень мало угрожает воротам в угоду Роналду.. А те моменты что все же имел, мог с лёгкостью запороть..
А у Холланда и свои голы забиты.. И команде помогает.. И трофеи упаковками..
И тот же Жиру на победном ЧМ вообще 1.5 удара в створ нанёс.. Но его присутствие на поле помогало Гризманну и Мбаппе рвать соперников..
Если Сити продолжит свое победное шествие, то значит Холланд справляется со своей работой.. Ну а то что у хомяков ставки не прошли или в фентези они свое очко проиграли, так это сугубо их проблемы..
Может быть, в новом сезоне, у него не будет конкурентов, но это только время покажет.
Если команда побеждает, то какая разница забил или нет