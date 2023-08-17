Холанд ни разу не забил за «Сити» в 5 финалах – ЛЧ, Кубка Англии и 3 играх за Суперкубки

Эрлинг Холанд ни разу не забил за «Манчестер Сити» в 5 финалах.

23-летний норвежский нападающий вчера выиграл свой 4-й трофей в составе английского клуба. « » обыграл «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в матче за в Афинах.

При этом не забил ни одного гола в 5 финальных играх за трофеи – 2 решающих матчах турниров (с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и с «Интером» в чемпионов) и 3 матчах за Суперкубки (с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в Суперкубке Англии и с «Севильей» в Суперкубке Европы).

Отметим, что в 53 играх во всех турнирах в прошлом сезоне Эрлинг забил 52 мяча.

Трофей для «Сити» спас Палмер. Воспитанник забил в обоих Суперкубках

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