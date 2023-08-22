«Брайтону» интересен хавбек «Арсенала» Локонга – как альтернатива Балеба. Игрока «Лилля» пытаются купить за 25 млн евро

Альбер-Мбойо Локонга может перейти из «Арсенала» в «Брайтон».

Как сообщает журналист , 23-летний бельгиец рассматривается как запасной вариант на случай неудачи в работе над приобретением .

За камерунского полузащитника клуб АПЛ предложил «Лиллю» 25 млн евро с учетом бонусов. Переговоры продолжаются.

вторую половину прошлого сезона провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды. За 34 матча в в течение двух сезонов он не совершил ни одного результативного действия.

Балеба сыграл в Лиге 1 21 раз и тоже не смог ни забить, ни отдать голевой пас.

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