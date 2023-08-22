«Брайтону» интересен хавбек «Арсенала» Локонга – как альтернатива Балеба. Игрока «Лилля» пытаются купить за 25 млн евро

Теги Лилль премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Брайтон Альбер-Мбойо Локонга Карлос Балеба Фабрицио Романо Футбол

Альбер-Мбойо Локонга может перейти из «Арсенала» в «Брайтон».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летний бельгиец рассматривается как запасной вариант на случай неудачи в работе над приобретением Карлоса Балеба.

За камерунского полузащитника клуб АПЛ предложил «Лиллю» 25 млн евро с учетом бонусов. Переговоры продолжаются.

Локонга вторую половину прошлого сезона провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды. За 34 матча в АПЛ в течение двух сезонов он не совершил ни одного результативного действия.

Балеба сыграл в Лиге 1 21 раз и тоже не смог ни забить, ни отдать голевой пас.

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4 комментария

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Bobby Shmonka
Локонгу купят за 25 и будет ничем не хуже Кайседо проданного за 140)
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Вячеслав Новиков-Володько
У Брайтона говорят есть денюжка, можно их пошерстить, как они умеют
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Quintin07
ну тут можно Брайтона и за 40ок продать.
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alexus-1990
Брайтону можно продать по тем же ценникам что и они того же Кайседо
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