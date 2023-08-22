Тевес возглавил «Индепендьенте». Это 2-й клуб в его тренерской карьере – в «Росарио» он проработал 4 месяца

Карлос Тевес назначен главным тренером «Индепендьенте».

Клуб объявил о заключении контракта с 39-летним специалистом.

«Красные» – вторая команда в тренерской карьере бывшего нападающего сборной Аргентины. В 2022 году он возглавлял «Росарио Сентраль», но уволился спустя четыре месяца после назначения.

Со статистикой в качестве форварда можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Independiente

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