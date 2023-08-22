Тевес возглавил «Индепендьенте». Это 2-й клуб в его тренерской карьере – в «Росарио» он проработал 4 месяца
Карлос Тевес назначен главным тренером «Индепендьенте».
Клуб объявил о заключении контракта с 39-летним специалистом.
«Красные» – вторая команда в тренерской карьере бывшего нападающего сборной Аргентины. В 2022 году он возглавлял «Росарио Сентраль», но уволился спустя четыре месяца после назначения.
Со статистикой Тевеса в качестве форварда можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/Independiente
Тевес уволился из «Росарио Сентраль» через 4 месяца: «Не нравится, что мое имя используют в политических играх»
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Тевеса я впервые увидел в матче за Межконтинентальный кубок Бока Хуниорс - Милан в 2003 году. Он тогда выделялся несколько жутковатым видом, играл под необычным для нападающего 5 номером и прозвищем Карлитос на спине.
1. Почему на странице команды не указан ее главный тренер?
2. Почему на странице тренеров нет закладки «карьера» как у игроков с их статисткой?
статистику кубковых матчей не могут или нехотят до ума довести, а вы тут голову решили им окончательно поломать 😆😆