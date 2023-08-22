Тевес возглавил «Индепендьенте». Это 2-й клуб в его тренерской карьере – в «Росарио» он проработал 4 месяца

Теги Карлос Тевес высшая лига Аргентина Индепендьенте Росарио Сентраль Футбол

Карлос Тевес назначен главным тренером «Индепендьенте».

Клуб объявил о заключении контракта с 39-летним специалистом.

«Красные» – вторая команда в тренерской карьере бывшего нападающего сборной Аргентины. В 2022 году он возглавлял «Росарио Сентраль», но уволился спустя четыре месяца после назначения.

Со статистикой Тевеса в качестве форварда можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Independiente

Тевес уволился из «Росарио Сентраль» через 4 месяца: «Не нравится, что мое имя используют в политических играх»

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10 комментариев

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rigobersong
Ответ Ебздрогыч
От таких новостей я прям чувствую какой же я старый, когда ты помнишь игроков как они начинали, а они уже тренеры. Юный Карлитос, а уже тренер!
Ладно Тевес, там Нури Шахин уже 2 года тренерует:)😀
+16
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+16
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Ебздрогыч
От таких новостей я прям чувствую какой же я старый, когда ты помнишь игроков как они начинали, а они уже тренеры. Юный Карлитос, а уже тренер!
+14
0
+14
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Локоть Артеста
Любопытно, какой из него получится тренер?
Тевеса я впервые увидел в матче за Межконтинентальный кубок Бока Хуниорс - Милан в 2003 году. Он тогда выделялся несколько жутковатым видом, играл под необычным для нападающего 5 номером и прозвищем Карлитос на спине.
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radziecki
Меня интересуют два вопроса:
1. Почему на странице команды не указан ее главный тренер?
2. Почему на странице тренеров нет закладки «карьера» как у игроков с их статисткой?
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Vasili Poplove
Карлитос
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Артём Степанов
Так, а лицензия у него есть?
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alexis2020
Ответ Неизвестно Неизвестный
Кто это друг?
Лучший игрок Бундеслиги 2011 года, лидер полузащиты в чемпионской Боруссии, потом перешёл в Реал, где особо не заиграл
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kreator.vvv
Ответ radziecki
Меня интересуют два вопроса: 1. Почему на странице команды не указан ее главный тренер? 2. Почему на странице тренеров нет закладки «карьера» как у игроков с их статисткой?
слишком много хотелок😆
статистику кубковых матчей не могут или нехотят до ума довести, а вы тут голову решили им окончательно поломать 😆😆
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TravenS
Ответ radziecki
Меня интересуют два вопроса: 1. Почему на странице команды не указан ее главный тренер? 2. Почему на странице тренеров нет закладки «карьера» как у игроков с их статисткой?
Лучше про Загитову почитайте. Спорт — это не здесь
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