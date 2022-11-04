Тевес уволился из «Росарио Сентраль» через 4 месяца: «Не нравится, что мое имя используют в политических играх»

Карлос Тевес покинул пост главного тренера «Росарио Сентраль».

Аргентинец, ранее выступавший в нападении «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», работал на этой должности с июня 2022 года. В последних 10 матчах у команды была лишь одна победа.

«Я хочу сообщить, что ухожу в отставку. Я не собираюсь продолжать работать тут тренером. Спасибо всем за поддержку.

Я пришел не для того, чтобы заниматься политикой, и мне не нравится, что мое имя используют в политических играх. Я не хочу в этом участвовать и потому ухожу», – сказал Тевес.

Тевес – уже тренер. Он подражает Конте и борется с Рикельме, за его приходом в «Росарио» стоит экс-президент Аргентины