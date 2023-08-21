В третьем туре высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии по футболу нас ждет противостояние уже сделавшего громкие приобретения клуба «Аль-Ахли Джидда» с дебютантом Премьер-лиги командой «Аль-Охдуд» из Наджрана. «Аль-Ахли» на самый титулованный клуб Саудовской Аравии, но он четыре раза становился чемпионом страны. В последний раз это случилось сравнительно недавно в 2016 году. Тем удивительнее, что с командой в позапрошлом сезоне случился провал, и она вылетела в Первую лигу. Поклонники были обескуражены, но на возвращение понадобился всего один год. Нынешним летом руководство команды решило болельщиков только радовать новостями о приобретении новых игроков. До «Аль-Хилаля», который в межсехонье потратил на приобретения более 350 миллионов евро далеко, но и солидные 143 миллиона евро говорят сами за себя. Все это без учета того, что один из самых звездных новичков бразилец Роберто Фирмино перешел из «Ливерпуля» свободным агентом.

«Аль-Охдуд» не стал отставать от «Аль-Ахли», и команда тоже добилась повышения, правда, путь ее наверх был куда более тернист. Да и в трансферной политике клуб очень сильно уступает своему предстоящему сопернику. Чемпионат только набирает обороты, поэтому приходится в большей степени обсуждать трансферы нежели непосредственно дела футбольные. Тем более очень многие специалисты относятся к первенству Саудовской Аравии со скепсисом, даже несмотря на громкие переходы. Считается, что это попытка в большей степени похвастать кошельком, нежели планомерное развитие футбольной команды. Как оно будет на самом деле, увидим в ближайшее время, а наш матч состоится на стадионе Король Абдалла Спортс Сити, начало в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 3

Аль-Ахли Джидда

«Аль-Ахли» один из долгожителей чемпионатов Саудовской Аравии, команда была создана еще в 1937 году. Успехи к ней пришли гораздо позже, в том числе международные. Дважды «Аль-Ахли» выходил в финал Кубка азиатских чемпионов, но оба раза уступал южнокорейским командам. Команда вернулась в высший дивизион и руководство сразу взялось за дело, подписав семь новичков из европейских клубов. Самым дорогим приобретением оказался чемпион Англии и победитель Лиги Чемпионов полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. За него пришлось раскошелиться на 35 миллионов евро. Последним на сегодняшний день приобретением стал бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Франк Кессиэ. Каталонцы получили за полузащитника 12,5 миллионов евро.

В матчах первых двух туров все новички «Аль-Ахли» уже выходили на поле за исключением защитника турецкой сборной Мериха Демирала, который пришел в команду из «Аталанты». Место в воротах прочно занял бывший голкипер «Челси» Эдуар Менди. В качестве своеобразной вишенки на торте стало подписание контракта с новым главным тренером молодым немецким специалистом Маттиасом Яйссле, который внезапно покинул расположение своей бывшей команды РБ «Зальцбург».

Футбольный мир полнится слухами о причинах такого поведения тренера, но дело не только в деньгах, если некоторые игроки австрийского клуба с радостью восприняли такой поворот. Как бы там ни было, «Аль-Ахли» начал сезон очень уверенно. В первом матче феерил Роберту Фирмину, во втором смогли отличиться другие игроки. Но пока настоящей проверки у команды из Джидды не было. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Ахли».

Премьер-лига. 17.08.2023, «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли Джидда» — 1 : 3

— 1 : Премьер-лига. 11.08.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Хазем» — 3 : 1

— «Аль-Хазем» — : 1 Товарищеский. 01.08.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Шамаль» — 5 : 0

— «Аль-Шамаль» — : 0 Товарищеский. 25.07.2023, «Санкт-Пельтен» — «Аль-Ахли Джидда» — 2 : 1

— «Аль-Ахли Джидда» — : 1 Первый дивизион. 29.05.2023, «Аль-Хазем» — «Аль-Ахли Джидда» — 0 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Аль-Ахли» занял первое место в первом дивизионе Саудовской Аравии, набрав 67 очков

За весь сезон команда потерпела только 3 поражения и забила больше всех мячей в чемпионате — 63

В первом же туре нового сезона Роберто Фирмино сделал хет-трик

Оба первый матча в новом сезоне «Аль-Ахли» выиграл с одинаковым счетом 3 : 1

Прогноз на матч Аль-Раэд – Аль-Хилаль

Аль-Охдуд

«Аль-Охдуд» пока команда загадка не только для сторонних наблюдателей чемпионата Саудовской Аравии, но и не все местные любители футбола хорошо с ней знакомы. Клуб был образован в 1976 году, долгое время выступал в третьем по значимости дивизионе страны, дважды становился его победителем, причем особый прогресс наблюдается в последние несколько лет. В Первый дивизион «Аль-Охдуд» вышел по итогам сезона 2017-2018 года, а в Премьер-лигу уже в прошлом, хотя занял только третье место.

Слово из названия клуба «охдуд» в дословном переводе означает «канава», это отсылка к «Людям канавы», упомянутым в Коране. Они были сожжены из-за веры в Аллаха. «Аль-Охдуд» это не только про футбол. Клуб развивает и другие игровые виды спорта, включая баскетбол, волейбол и гандбол. К победе во втором по значимости дивизионе команду привел португальский специалист Жорже Мендонса. О нем трудно найти какую-то информацию, но с «Аль-Охдуд» он подписал контракт в 2022 году на два года, текущий сезон станет для него решающим.

Клуб решил не покупать дорогих игроков, и главным его приобретением стал центральный защитник румынского ЧФР Андрей Буркэ, за него пришлось выложить один миллион евро. В аренду за 900 тысяч евро взяли полузащитника египетской «Смухи» Ахмеда Мостафа. В остальном сплошные свободные агенты. Среди них еще один румын Флорин Тэнасе, который ранее выступал в ОАЭ за «Аль-Джазиру» и хорошо нам знакомый грузинский защитник Соломон Кверквелия, прошлый сезон он провел за азербайджанский «Нефтчи». В первых двух турах «Аль-Охдуду» удалось разжиться всего одним очком. Представляем вашему вниманию результаты последних пяти матчей команды.

Премьер-лига. 18.08.2023, «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех» — 1 : 3

— 1 : Премьер-лига. 14.08.2023, «Аль-Шабаб Эр-Рияд» — «Аль-Охдуд» — 1 : 1

Первая лига. 29.05.2023, «Аль-Охдуд» — «Наджран» — 4 : 1

— «Наджран» — : 1 Первая лига. 23.05.2023, «Аль-Сахель» — «Аль-Охдуд» — 3 : 2

— «Аль-Охдуд» — : 2 Первая лига. 16.05.2023, «Аль-Охдуд» — «Аль-Каисома» — 3 : 1

Факты и цифры

«Аль-Халидж» в минувшем сезоне занял 3 место в Первой лиге, набрав 68 очков

Команда стала самой результативной в дивизионе, на счету ее футболистов 64 забитых мяча, на 16 больше, чем у победителя «Аль-Ахли»

В первых двух турах нового сезона голами смогли отличиться новички команды Андрей Буркэ и Флорин Тэнасе

Сразу четыре игрока команды в первых двух матчах получили по 1 предупреждению

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Аль-Ахли Джидда — Аль-Охдуд

Так получилось, что соперники провели между собой две игры в рамках прошлого сезона в Первой лиге. Были ли другие матчи, статистика умалчивает, но интересно, что в обоих поединка сильнее оказался «Аль-Охдуд». Причем уже в этом году в гостях команда Жорже Мендонсы смогла выиграть с крупным счетом. В целом, если бы «Аль-Охдуд» не сорил очками на финише, то вполне мог бы занять первое место. Перед вами результаты обоих поединков.

Первая лига. 02.02.2023, «Аль-Ахли Джидда» — «Аль-Охдуд» — 1 : 4

— 1 : Первая лига. 30.08.2022, «Аль-Охдуд» — «Аль-Ахли Джидда» — 2 : 0

Разумеется, результаты прошлого сезона в прогнозе нам никак не помогут, учитывая, насколько обновился «Аль-Ахли». Новички не имеют никакого отношения к поединкам прошлого сезона. Команда на ходу, будет играть при поддержке своих болельщиков и сделает все, чтобы добыть очередные три очка. Ни в одном другом матче третьего тура нет столь большого разрыва в коэффициентах между командами. Букмекеры считают хозяев однозначным фаворитом поединка. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Ахли Джидда» — 1,21

Ничья — 5,75

Победа «Аль-Охдуд» — 13,12

Можно быть оптимистически настроенным в адрес гостей, но к этому нет никаких предпосылок. Даже если матч в очередной раз пропустит Роберту Фирмину, а он не выходил на поле во втором туре, то у хозяев есть кому забивать. В прошлый раз это сделали Рияд Марез и Рожер Ибанес. «Аль-Ахли» точно постарается отомстить за февральское домашнее поражение. Ждем результативный матч.

Где смотреть матч Аль-Ахли Джидда — Аль-Охдуд

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