Аль-Раед — Аль-Хиляль: прогноз на матч 24.08.2023, Саудовская Про-Лига

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24 августа стартует третий тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В рамках тура сыграют «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль». Игра пройдет в городе Бурайда на поле стадиона «Кинг Салман Спорт Сити Стэдиум». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Хозяева проиграли оба матча на старте чемпионата и в предстоящей встрече получили статус явного аутсайдера. «Аль-Раед» еще не пополнил ряд саудовских клубов, которые подписали звездных футболистов. В предстоящем матче сыграют два экс-представителя РПЛ. С «Аль-Раедом» подписал контракт Матиас Норманн. За гостей удачно играет экс-зенитовец Малком.

В прошлом сезоне «Аль-Раед» сыграл вничью 1:1 на домашней арене. В гостях команда уступила 2:3. Всего в рамках чемпионата Саудовской Аравии у хозяев только одна победа в 30 очных встречах при четырех ничьих и 25 победах «Аль-Хиляля». «Аль-Хиляль» не проигрывает в 10 очных матчах: 8 побед и 2 ничьи. Такая же статистика очных встреч на поле «Аль-Раеда» — две ничьи и восемь побед «Аль-Хиляля». Команда из Эр-Рияда забивает во всех 10 гостевых встречах.

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Рекомендованная ставка: победа «Аль-Хиляля», ИТБ1,5 «Аль-Хиляля», сухая победа «Аль-Хиляля», ИТМ0,5 «Аль-Раеда».

Аль-Раед

 

Во втором туре чемпионата Саудовской Аравии команда проиграла в гостях «Абхе». Поражение со счетом 0:1. Единственный мяч был забит во втором тайме, благодаря голевой передаче Франсуа Камано. В матче первого тура команда проиграла дома «Аль-Иттихаду» со счетом 0:3.

В трансферное окно команда подписал португальского голкипера Андре Морейру. Также состав «Аль-Раеда» пополнили полузащитник Амир Саюд и защитник Хамад аль-Джазайни. После разрыва контракта с «Динамо» в саудовский клуб пришел Матиас Норманн. Норвежец пока не дебютировал за основной состав.

Результаты «Аль-Раеда» в пяти играх:

  • Саудовская Про-Лига, «Абха» — «Аль-Раед» 1:0;
  • Саудовская Про-Лига, «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0:3;
  • Товарищеский, «Хаур» Факкан — «Аль-Раед» 4:0;
  • Саудовская Про-лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Раед» 3:2;
  • Саудовская Про-лига, «Аль-Раед» — «Аль-Халидж» Сейхат 0:0.

На официальном уровне у команды две победы, две ничьи и шесть поражений в 10 встречах. Разница голов 12:18. На домашней арене у «Аль-Раеда» три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 17:17.

Интересные статистические факты по игре «Аль-Раеда»:

  • «Аль-Раед» не побеждает в пяти играх, проиграв три последние;
  • «Аль-Раед» проиграл «Аль-Хилялю» в 13 из 15 очных матчах;
  • «Аль-Раед» проиграл «Аль-Хилялю» в 6 из 7 домашних матчах;
  • «Аль-Раед» не забивает более гола в 7 очных матчах на домашней арене;
  • «Аль-Раед» пропускает от «Аль-Хиляля» в 15 матчах подряд;
  • «Аль-Раед» пропускает в 7 очных домашних матчах.
  • «Аль-Раед» не победил в 8 из 10 последних играх в чемпионате Саудовской Аравии.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на 10 месте в турнирной таблице. В 30 играх у «Аль-Раеда» 9 побед, 7 ничьи и 14 поражений. Разница голов 41:49. В Кубке короля команда завершила борьбу уже в 1/8 финала.

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Аль-Хиляль

 

Самый титулованный клуб азиатского региона стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с гостевой победы над «Абхой» 3:1. Хет-триком отметился экс-форвард «Зенита» Малком. Во втором туре «Аль-Хиляль» не сумел одержать победу. Домашняя игра с «Аль-Фейхой» завершилась вничью 1:1. Оба гола были забиты в начале первого тайма. За хозяев голов отметился Абдулла аль-Хамдан.

«Аль-Хиляль» собрал в команде звездное нападение. В линии атаки сыграют Неймар, Малком и Александр Митрович. За трех новичков команда заплатила 202,6 млн евро. Всего «Аль-Хиляль» потратил на трансферы 353,1 млн евро. Игру в центре поля должны улучшить полузащитник Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. В линию защиты подписан Калиду Кулибали из «Челси». Последним громким трансфером стал голкипер сборной Марокко Яссин Буну.

Результаты «Аль-Хиляля» в пяти последних встречах:

  • Саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» 1:1;
  • Саудовская Про-Лига, «Абха» — «Аль-Хиляль» 1:3;
  • Арабская Лига чемпионов, «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1:2 ДВ;
  • Арабская Лига чемпионов, «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» 3:1;
  • Арабская Лига чемпионов, «Аль-Иттихад» — «Аль=Хиляль» 1:3.

В 10 официальных матчах у команды шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 21:12. На выезде у «Аль-Хиляля» пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 11:9.

Интересные статические факты по игре «Аль-Хиляля»:

  • «Аль-Хиляль» не проигрывает в 4 гостевых матчах;
  • «Аль-Хиляль» не проигрывает в 4 турах чемпионата Саудовской Аравии;
  • «Аль-Хиляль» пропускает в 4 из 5 играх чемпионата;
  • В трех последних матчах «Аль-Хиляля» забивают обе команды;
  • «Аль-Хиляль» забивает в первом тайме в 4 играх;
  • «Аль-Хиляль» не проигрывает «Аль-Раеду» в 10 очных гостевых встречах;
  • «Аль-Хиляль» забивает в 15 очных играх и 7 гостевых очных встречах.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии. У «Аль-Хиляля» 17 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница голов 54:29. В Кубке короля команды обыграла «Аль-Вахду» из Мекки в финале турнира в серии пенальти. В Арабской Лиге чемпионов «Аль-Хиляль» оказался слабее в финальной встрече.

Коэффициенты букмекеров на матч Саудовской Про-Лиги Аль-Раед — Аль-Хиляль

 

«Аль-Хиляль провел фантастическую трансферную кампанию. На усиление состава потрачено почти 360 млн евро. Главные звезды в атаке — бразильцы Неймар и Малком. Усилила команду и вратарскую линию, подписав звезду сборной Марокко и «Севильи» Яссина Буну. Учитывая серьезные траты, команда ставит целью победу в чемпионате Саудовской Аравии. В предстоящей встрече «Аль-Хиляль» явный фаворит на три очка.

Коэффициенты на матч «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Аль-Раеда» — 9,66;
  • Ничья — 6,64;
  • Победа «Аль-Хиляля» — 1,21;
  • ТБ2,5 — 1,53;
  • ТМ2,5 —2,36;
  • «Обе забьют — да» — 2,10;
  • «Обе забьют — нет» — 1,65.

По уровню исполнителей хозяева заметно уступают гостевой команде. «Аль-Раед» подписывал в трансферное окно только свободных агентов. Перед клубом стоит задача не опуститься дивизионом ниже. У гостевой команды произошло усиление линии обороны. Учитывая не самый звездный подбор исполнителей в атаке у хозяев, то «Аль-Хилялю» по силам провести первый матч в чемпионате без пропущенных мячей. Для ставки на игру можно выбрать ИТМ0,5 «Аль-Раеда», сухая победа «Аль-Хиляля». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,77, 1,92 на эти исходы.

Где смотреть матч Аль-Раед — Аль-Хиляль

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Аль-Раэд – Аль-Хилаль
Дата проведения
24 августа, 21.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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