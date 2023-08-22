«Челси» отдал 18-летнего защитника Холла в аренду «Ньюкаслу» на сезон с обязательным выкупом

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы Льюис Холл Футбол

18-летний защитник «Челси» Льюис Холл арендован «Ньюкаслом».

Холл будет выступать за «Ньюкасл» до конца сезона-2023/24. Защитник получил 20-й номер.

По окончании арендного соглашения предусмотрен обязательный выкуп в случае достижения определенных статистических показателей.

В АПЛ-2022/23 Льюис Холл провел за основную команду «Челси» 9 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: nufc.co.uk

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
Ответ Магомед Жабиев
Отдали одно из дарований , типичный Челси
купят пару чёрных парней.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Каптюг
в заголовке выкуп обязательный, в тексте "обязательный при достижении условий". определились бы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokrat_13
Очень жаль. Талантливый парень, еще и воспитанник. Как бы потом обратно его покупать не пришлось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Жабиев
Отдали одно из дарований , типичный Челси
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alesel
Очень жаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al Al
на вид лет 25
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Илья Каптюг
в заголовке выкуп обязательный, в тексте "обязательный при достижении условий". определились бы
да зачем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люди Как люди
Лучше бы без права выкупа. Через год -два он станет лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люди Как люди
За Чукву бы сыграл,пока он в лазарете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Al Al
на вид лет 25
Тридцатка ) хотел написать ,но подумал наверняка уже есть такое))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий