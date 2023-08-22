«Челси» отдал 18-летнего защитника Холла в аренду «Ньюкаслу» на сезон с обязательным выкупом

18-летний защитник «Челси» Льюис Холл арендован «Ньюкаслом».

Холл будет выступать за «Ньюкасл» до конца сезона-2023/24. Защитник получил 20-й номер.

По окончании арендного соглашения предусмотрен обязательный выкуп в случае достижения определенных статистических показателей.

В АПЛ-2022/23 Льюис Холл провел за основную команду «Челси» 9 матчей. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: nufc.co.uk

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