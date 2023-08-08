«Ньюкасл» за 32+ млн фунтов купил защитника «Саутгемптона» Ливраменто

Валентино Ливраменто стал игроком «Ньюкасла».

«Сороки» объявили о трансфере 20-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

По информации Sky Sports, « » получил 32 миллиона фунтов за продажу игрока сборной Англии U21. Также возможны бонусные выплаты.

Сообщалось, что « », воспитанником которого является , получит до 50% от суммы трансфера.

В минувшем сезоне АПЛ Валентино провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: https://twitter.com/NUFC

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