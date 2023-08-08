«Ньюкасл» за 32+ млн фунтов купил защитника «Саутгемптона» Ливраменто

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы Саутгемптон чемпионшип Валентино Ливраменто деньги Футбол

Валентино Ливраменто стал игроком «Ньюкасла».

«Сороки» объявили о трансфере 20-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. 

По информации Sky Sports, «Саутгемптон» получил 32 миллиона фунтов за продажу игрока сборной Англии U21. Также возможны бонусные выплаты.

Сообщалось, что «Челси», воспитанником которого является Ливраменто, получит до 50% от суммы трансфера.

В минувшем сезоне АПЛ Валентино провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: https://twitter.com/NUFC

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17 комментариев

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Челси даже тут котлету получит.
Тем временем хейтеры : «пачему Челсеа не ноказали за ффп?»
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Сколько же талантов воспитали в Челси. Так в каждом клубе АПЛ будет кто-то из академии Челси.
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Ответ Bazilic
Почему Челси не наказали за искусственные вливания времен раннего Абрамовича?
Ну справедливости ради, тогда ФФП ещё не было в том виде
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Ответ 7Хаг
Челси продал за 6 млн, Ньюкасл купил за 37 млн 🤦‍♂️
Челси получит 50% от продажи
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Статистику у ламантинов узнаёте?
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Топ в ФИФА. Честно, это всё, что я о нем знаю)
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неплохо так,за 50 мультов
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Ответ Причёска Бэйла
Только этих талантов не ценят) Лучше купить мудриков, Лукак и прочих умпа-лумп.
или лучше купить Хаверцев, Вернеров, Ковачичей и Канте там всяких, чтоб взять ЛЧ
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Вот и 18 млн евро+ бонусы для Челси
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Отличное усиление под ЛЧ, будут с Трипьером меняться
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Ньюкасл очень круто ведёт себя на трансферном рынке.
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Майка у ньюкасла огонь,в этом сезоне
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Челси продал за 6 млн, Ньюкасл купил за 37 млн 🤦‍♂️
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олд скул ток ньюкасл браун эль нехватает
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Ответ Причёска Бэйла
Только этих талантов не ценят) Лучше купить мудриков, Лукак и прочих умпа-лумп.
Точняк. То что сейчас костяк команды из воспитанников - это показатель того, что их не ценят. В составе Джеймс, Колвилл, Чалоба, Матсен, Холл, Галлахер. До этого были Абрахам и Маунт, с которыми взяли ЛЧ. Может нужно 11 воспитанников в основе, чтоб было видно наверняка как их ценят?
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