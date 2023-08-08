«Ньюкасл» за 32+ млн фунтов купил защитника «Саутгемптона» Ливраменто
Валентино Ливраменто стал игроком «Ньюкасла».
«Сороки» объявили о трансфере 20-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
По информации Sky Sports, «Саутгемптон» получил 32 миллиона фунтов за продажу игрока сборной Англии U21. Также возможны бонусные выплаты.
Сообщалось, что «Челси», воспитанником которого является Ливраменто, получит до 50% от суммы трансфера.
В минувшем сезоне АПЛ Валентино провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: https://twitter.com/NUFC
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