«ПСЖ» готовит предложение по Фати. «Барселона» не против продажи вингера (As)
Ансу Фати может перейти в «ПСЖ» вслед за Усманом Дембеле.
Как утверждает As, парижане готовят «Барселоне» предложение о трансфере 20-летнего вингера.
Луис Энрике, новый главный тренер чемпионов Франции, доверяет футболисту, что было продемонстрировано во время его работы в сборной Испании. А возглавляющий «блауграну» Хави, напротив, не находит ему места в составе.
«Барселона» будет готова продать Фати, а Жорже Мендеш, его агент, не первый месяц пытается найти для клиента новый клуб.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 вингер забил 7 голов за 36 матчей, в среднем проводя на поле 38 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )
Или что ты хотел сказать?
Потенциально 3 трансфера в одно ТО между ними. Хотя есть предположение, что этот трансфер входить в договоренность по покупке Дембеле
Один хрусталь, другой сбитый лётчик (Дембель и Фати)…