«ПСЖ» готовит предложение по Фати. «Барселона» не против продажи вингера (As)

Теги ПСЖ Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Луис Энрике агенты Ансу Фати Футбол

Ансу Фати может перейти в «ПСЖ» вслед за Усманом Дембеле.

Как утверждает As, парижане готовят «Барселоне» предложение о трансфере 20-летнего вингера.

Луис Энрике, новый главный тренер чемпионов Франции, доверяет футболисту, что было продемонстрировано во время его работы в сборной Испании. А возглавляющий «блауграну» Хави, напротив, не находит ему места в составе.

«Барселона» будет готова продать Фати, а Жорже Мендеш, его агент, не первый месяц пытается найти для клиента новый клуб.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 вингер забил 7 голов за 36 матчей, в среднем проводя на поле 38 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А Энрике, такое ощущение, взялся по полной помогать Барселоне: сначала забирает Дембеле, теперь хочет забрать Фати )

Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ прямо санитары леса
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл
А Энрике, такое ощущение, взялся по полной помогать Барселоне: сначала забирает Дембеле, теперь хочет забрать Фати ) Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )
Зятька ещё пусть прихватит)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman
Фати, наверное, самый распиаренный игрок в современном футболе
Самый распаренный Роналду, у него больше всего подписчиков в инсте.
Или что ты хотел сказать?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл
А Энрике, такое ощущение, взялся по полной помогать Барселоне: сначала забирает Дембеле, теперь хочет забрать Фати ) Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )
Так он и медицинский штаб потом перетащит в ПСЖ )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
ПСЖ прямо санитары леса
Скорее, Ла Лиги, всех хрусталей из Испании собирают )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А Лапорту не хотят забрать?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
200 лямов и он ваш
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Человек1991
Обмен на Неймара с доплатой 10-15 лимонов от ПСЖ ) и Неймару ЗП 6-8 лимонов максимум, думаю он согласится)
10-15 мало, надо развести это шапито на более крупную сумму
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот это "война" между клубами
Потенциально 3 трансфера в одно ТО между ними. Хотя есть предположение, что этот трансфер входить в договоренность по покупке Дембеле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ назло Барсе отмораживает себе уши)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ мощно усиливают состав медицинских коек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фати это же новый Месси, буквально пару лет назад говорили (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ну продать то хорошо,а слева играть кто будет нестабильный абде или рафинью с ферраном по привычке туда засунут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ JENNINGS
Скорее, Ла Лиги, всех хрусталей из Испании собирают )))
Может и так)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очень хороший вариант решения финансовой проблемы для Барсы.
Один хрусталь, другой сбитый лётчик (Дембель и Фати)…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а так вот че лапорта договариваться ездил к шейхам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Николай Лазарев
Зятька ещё пусть прихватит)
Уже не зять же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл
А Энрике, такое ощущение, взялся по полной помогать Барселоне: сначала забирает Дембеле, теперь хочет забрать Фати ) Видимо, хочет чтобы медицинский штаб и лазарет остались без работы в Барселоне )
Да уж, помогли с Дембеле так помогли. Удачи найти хоть немного адекватную замену за 25 лямов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если правда то отличная новость, ПСЖ здорово поможет Барселоне заберёт трамватов с большой личкой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Человек1991
Обмен на Неймара с доплатой 10-15 лимонов от ПСЖ ) и Неймару ЗП 6-8 лимонов максимум, думаю он согласится)
Неймар уйдет вообще за копейки , там контракт уже близок к завершению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Человек1991
Обмен на Неймара с доплатой 10-15 лимонов от ПСЖ ) и Неймару ЗП 6-8 лимонов максимум, думаю он согласится)
губа не дура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий