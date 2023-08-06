«ПСЖ» готовит предложение по Фати. «Барселона» не против продажи вингера (As)

Ансу Фати может перейти в «ПСЖ» вслед за Усманом Дембеле.

Как утверждает As, парижане готовят «Барселоне» предложение о трансфере 20-летнего вингера.

, новый главный тренер чемпионов Франции, доверяет футболисту, что было продемонстрировано во время его работы в сборной . А возглавляющий «блауграну» , напротив, не находит ему места в составе.

« » будет готова продать , а Жорже Мендеш, его агент, не первый месяц пытается найти для клиента новый клуб.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 вингер забил 7 голов за 36 матчей, в среднем проводя на поле 38 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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