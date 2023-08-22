«Оренбург» уволил Ярошика. Клуб набрал 1 очко в пяти турах и идет последним в РПЛ («Чемпионат»)

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия отставки Оренбург Чемпионат.com Футбол

Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга».

Об этом сообщает «Чемпионат».

45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня. В 5 матчах Мир РПЛ при Ярошике команда набрала одно очко и занимает последнее место в таблице.

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82 комментария

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banchik1
А кто-то ожидал иного?
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+47
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Всё знаю
И зачем было брать его тогда?
Уж тогда бы дали хотя бы 10 туров отработать.
+45
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+41
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Aleksey Yashin
Самая ожидаемая отставка.
Жаль не успел против ЦСКА в пятницу сыграть только)
+23
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+22
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Dvin
Пользуясь моментом хочу передать привет Оренбуржцам и выразить почтение За стойкость духа)) был в Орене пару недель назад, вышел погулять днём, жара под 40, пока шел, вокруг асфальт превращался в гудрон)) как вы все лето живете в такой аномальной жаре с пустынными ветрами - не представляю)
+13
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+13
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Stanislav Orlov
интересно кто из физруков будет, Шалимов?)
+12
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kilo_gilo
Ответ Ебздрогыч
А они думали, что если одного чеха просто на другого поменять, то норм будет?
вроде как, по рекомендации Лички его и брали
+12
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Ебздрогыч
А они думали, что если одного чеха просто на другого поменять, то норм будет?
+13
-3
+10
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Владимир Самсонов
Ожидаемо. Очень многие говорили, что Ярошик будет первым. Но чеченцы обскакали
+8
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Demedieu
вообще странно, что его взяли. тренер, который проигрывал все, что только можно до Оренбурга, вдруг главный тренер вполне интересной команды с неплохим составом
+5
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Egor Tarasov
Ответ Stanislav Orlov
интересно кто из физруков будет, Шалимов?)
гогниева бы, ато скучно
+5
0
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Vitaly Leontich
Ответ Владимир Самсонов
Ожидаемо. Очень многие говорили, что Ярошик будет первым. Но чеченцы обскакали
Получается, сперва - чехи, потом - чеха
+4
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Ilya Shilovskiy
Второй пошел! По игре все не так плохо было...
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Михаил Лубянский
Кстати,отличный вариант был бы Мурад Мусаев, хорошую игру ставит в Сабахе с маленькими возможностями, обошли Нефтчи в таблице и заняли аж 2 место, очень достойно выступили в ЕК, вылетев по пенальти от партизана
+3
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Артем Гладских
Ответ Aleksey Yashin
Самая ожидаемая отставка. Жаль не успел против ЦСКА в пятницу сыграть только)
было бы интересно посмотреть
+3
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Угараю_с_вас
Оперативно))
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Alex1104
Ответ Кривой Глушак
Берите иностранца, не наших физруков-круговоротчиков.
Только что был иностранец, помогло?
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Moonwalker
Дайте Мостовому поработать!
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Северный болельщик
Жаль, фотки супруги клёвые были
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Alex Miheev
Ответ banchik1
А кто-то ожидал иного?
Логичный исход
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Аль Шинник
Ответ Ilya Shilovskiy
Второй пошел! По игре все не так плохо было...
Как раз по игре было всё ужасно, итог логичен
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Bobby Shmonka
Ярошик физрук
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Bobby Shmonka
Ответ Dvin
Пользуясь моментом хочу передать привет Оренбуржцам и выразить почтение За стойкость духа)) был в Орене пару недель назад, вышел погулять днём, жара под 40, пока шел, вокруг асфальт превращался в гудрон)) как вы все лето живете в такой аномальной жаре с пустынными ветрами - не представляю)
Человек ко всему привыкает )
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RSI
Ответ banchik1
А кто-то ожидал иного?
Вы эксперт?
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banchik1
Ответ Alex Miheev
Логичный исход
абсолютно. да и само приглашение было крайне странно
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Гекдениз Кардениз
Ответ Всё знаю
И зачем было брать его тогда? Уж тогда бы дали хотя бы 10 туров отработать.
чтобы было 2 очка за 10 игр?) 5 матчей 1 очко это дно учитывая что Личка их держал вверху
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