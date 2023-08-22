«Оренбург» уволил Ярошика. Клуб набрал 1 очко в пяти турах и идет последним в РПЛ («Чемпионат»)
Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга».
Об этом сообщает «Чемпионат».
45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня. В 5 матчах Мир РПЛ при Ярошике команда набрала одно очко и занимает последнее место в таблице.
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Уж тогда бы дали хотя бы 10 туров отработать.
Жаль не успел против ЦСКА в пятницу сыграть только)