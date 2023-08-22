«Барса» и Хави обсудят продление контракта после закрытия трансферного окна. Переговоры проведет Деку

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

«Барселона» обсудит продление контракта с Хави.

По информации Diario Sport, переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна. «Барселона» хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях.

Сообщается, что агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством клуба. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор «Барселоны» Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, переговоры пройдут легко.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу в сезоне-2022/23.

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26 комментариев

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Pucheslav
Деньги с завтраков резервистов пойдут на зарплату тренерскому штабу Хави
+26
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+15
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bestvideox
Работа делается, результат есть. Дальше больше. Успехов Хави.
+16
-7
+9
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blаncо
Для Барсы вряд ли есть более подходящий кандидат на пост тренера, даже если бы Хави не справлялся. А он справляется, хотя игра оставляет желать лучшего.
+13
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JENNINGS
Ответ hompos
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Самое главное после всего этого не забыть сохраниться в карьере в FIFA 23 на PS, а то всё заново проходить придётся
+11
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Tristan...
Ответ red hikkikomori
Фантазёр)
При нынешних реалиях такой сценарий кажется фантастикой... Но при Чави игроке и под руководством Пепа такое было в сезоне 08/09... легендарные 2-6 над Реалом и 4-0 с Баварией после первого тайма первого матча 1/4...
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Никита Смолов
Главная проблема Барсы, это Лева который везде, но не там где надо. Доплатили бы пару лямом за Роке, что бы приехал сейчас, а не зимой. Поляк бы зашевелился сразу и Роке уже втягивался бы в сезон.
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red hikkikomori
Ответ hompos
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Фантазёр)
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as009595@icloud.com
Ответ bestvideox
Работа делается, результат есть. Дальше больше. Успехов Хави.
Игры нет, не знаю почему Хави был одним из самых умных и техничных игроков, работал у великих тренеров
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Rachid
Хави должен остаться в Барсе надолго, минимум до окончания президенства Лапорты
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Raul14
Деку прям сама надёжность))
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Mokka Keane
Ответ dr. cage
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Что же вы все так за Барселону то волнуетесь? Идите, гуляйте. Барсе же хуже будет от того что молодёжь теперь на общ транспорте на тренировки катается, и голодает.
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Я Гражданин Мира
Ответ bestvideox
Работа делается, результат есть. Дальше больше. Успехов Хави.
Как я понял вы имеете ввиду результат в кубке лиги, и то оттуда барса с треском вылетело.
Ну что же , Поздравляю вас
Скоро барса выиграет, может быть конечно лиги конференции
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