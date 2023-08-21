Хави о Гюндогане: «У Илкая ДНК «Барсы», он краеугольный камень команды. Он никогда не теряет мяч и всегда принимает верные решения»

Теги Барселона Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Хави считает Илкая Гюндогана важным игроком для «Барселоны».

Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» этим летом на правах свободного агента.

«Гюндоган – краеугольный камень команды. У него есть ДНК «Барсы». Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения.

Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Барселоны».

Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Эффективность – это не про «Барселону», вот почему мы подписали Гюндогана»

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38 комментариев

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Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы.
2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике.
3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
+45
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+34
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Scorpio
что за днк такая?
приходи, когда зовем, уходи когда выгоняем и соглашайся на понижение зп?
+26
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Н.Ф.
Нет никакого ДНК Барсы, всё это выдумки.
"Легенду надо подкармливать", — говорил Мюллер.
+18
-10
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Krizisru
У Барсы в ДНК говорить про ДНК Барсы
+10
-3
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пенис лукаку
⭐️ У Илкая в матче с «Кадисом»:

◉ 1 ассист
◉ 89 точных передач (92,7%)
◉ 6 острых передач
◉ 10 проходов в финальную треть
◉ 5 заработанных фолов
◉ 0,92 xA
◉ Оценка 8,8 от Sofa
+6
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Безумный Макс
так смешно уже читать эти пафосные речи про ДНК
рожден в блаугроновых цветах +
у Гюндогана есть даже свой собственный рычаг наверное
+15
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*** Ruslan ***
Ответ Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы. 2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике. 3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
А Гвардиола к Барсе никак не относится?)
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Фарид Харисов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
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"ты синегранатовый мазохист и молишься на Гюндогана"
@
Хави — "Мы подписали Гюндогана чтобы переломить ситуацию."

То есть Хави можно на него молиться, а мне нет?)
Я в целом доволен его работой, но сколько не включаю матчи Барсы — смертная скука, а не "супер футбол, уровень ДНК Барселоны 100%". С такой убойной реализацией мяч в ворота будет залетать только если Илкай врубится на полную и будет создавать моменты постоянно.
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UnforgivenX2
Ответ Фарид Харисов
"ты синегранатовый мазохист и молишься на Гюндогана" @ Хави — "Мы подписали Гюндогана чтобы переломить ситуацию." То есть Хави можно на него молиться, а мне нет?) Я в целом доволен его работой, но сколько не включаю матчи Барсы — смертная скука, а не "супер футбол, уровень ДНК Барселоны 100%". С такой убойной реализацией мяч в ворота будет залетать только если Илкай врубится на полную и будет создавать моменты постоянно.
ну ты учитывай тоже, какой состав был у Пепа, и какой у Хави :). эту Барсу Педри один тащит, а он далеко не Месси, из вингеров тока Рафинья иногда что-то даёт :)
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Supreme Allah
Ага, прям в ж#п#
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Bogdan
У Дембеле тоже вроде ДНК барсы было? 🙃
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Nogoi89
Так он даже Бускетса не хвалил, странно немного, всего второй патч в команде, уже столько эпитетов. Я не умоляю заслуг Гюндогана, он реально топ.
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corazón blanco
Ну Гюндоган большой мастер, передачу на Педри сделал шикарную, разрезав всю оборону Кадиса.
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Фарид Харисов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так сейчас почти вся Испания - смертная скука. Каждый середняк и ниже закрывается насмерть, даже разудалая раньше Севилья (какие с ними перестрелки всегда бывали лет 10 назад) чуть не пересушила МанСити (пусть и слегка обескровленный). Холанн нулём, опять же, отбегал. Только вот Хави просто похвалил Гюндогана, сказав, что он действительно связывает игру и отлично работает с мячом (про перелом ситуации в ОРИГИНАЛЕ не было ни слова, была лишь фраза про "делать разницу" - то, чем топ-игроки занимаются), а вот ты подтянул Илкая к возможности избежать "оГлУшИтЕлЬнЫх ПрОвАлОв". Разницу видишь или слёзы от уже придуманного будущего позора глаза застилают? Воистину смех пробирает, а потом такие фанаты ещё команде за бесхребетность предъявляют🤓
1. Ну да, Испания смертная скука. И Барселона тоже смертная скука. Никакой идентичности и ДНК особого нет. Где противоречие в моих словах?

2. С темы не съезжай. Хави сказал, что Гюндоган здесь, чтобы переломить ситуацию. Какую именно ситуацию переломить? Наверное, ситуацию, которая касается уровня игры и результатов. Видимо, есть то, что нужно переломить в лучшую сторону, раз сам тренер говорит. И он говорит так именно про Гюндогана. То есть он выделяет Илкая как того, кто переломит ситуацию в лучшую сторону.

Он тоже не прав? Или не прав только я? Или я думаю о том, о чем думает и Хави, а ты просто решил докопаться на ровном месте?
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Yuriy Chistyakov
Пока что Гюндоган ничем не лучше, чем Педри или Френки
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XavIniesta2008-2015
Ответ Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы. 2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике. 3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
Барселона-автобус
Спасибо таким сине-гранатовым фанатам, которые подпевают тезисам хейтеров
Ладно, что команда играет в не самый веселый, а местами скучный футбол, тут я не спорю. Но автобус то тут причём ? Или тут все разучились отличать контроль игры через прессинг и владение от контроля игры через оборону в 5-5-0 по лучшим конспектам Симеоне
Повторюсь: такие подпевалы хейтерских тезисов хуже самих хейтеров. Ведь хейтерский бред из уст фаната Барселоны становится истиной
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Дмитрий Иванов
Ответ Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы. 2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике. 3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
Райкарда ?
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d3fstqd
Ответ Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы. 2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике. 3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
что значит "даже не стиль Энрике". То что делает Энрике - в разы хуже Хави как тренера.
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Леван Мкртчян
Ответ Фарид Харисов
1. У Илкая ДНК не Барселоны, а Гвардиолы. 2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике. 3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
Ещё один девятнадцатилетний тинейджер ,рассуждающий о стиле и наследии команд Кройффа и Райкарда ,ради плюсиков....но никогда не видевший игру этих команд.
По секрету скажу, что команду того же Райкарда никак нельзя причислить к хрестоматийным примерам барселонского футбола. Она была другой , уж точно не имеющей больших сходств с командами Кройффа ,Энрике и тем более Пепа. Не все команды хорошо держащие мяч -- это одно и тоже .
1) ДНК Гвардиолы у его детей, если что. А сам Гвардиола и есть продукт Ла-Масии, плоть от плоти каталонец, впитавший идеи их клубного стиля , и носитель пресловуто-мемного ДНК Барселоны.
Так что те скиллы , которые приобрел Гюндо от Пепа -- это и есть ДНК Барсы ( не люблю это выражение, но раз уж пошла такая свистопляска, то будем называть это так)
2) Сколько матчей Барсы в прошлом сезоне Вы смотрели, мистер "тошнотный автобус"?
В каком матче той же неудачной ЛЧ Барса играла автобусом?
Или сколько матчей в Ла-лиге , до череды травм ведущих игроков во второй половине сезона, Барса играла в "тошнотный" футбол и не доминировала над соперником большую часть матча, играя и прессиннгуя его на чужой половине по 75 минут в матче?
Мне вот только первый матч чемпионата на Бернабэу в голову приходит, где можно сказать, что Барса точно играла хуже соперника.
И то, это никак не назовешь автобусом.
Не бывает "автобусов" со вторым рейтингом эффективности прессинга в Европе, если что.
А именно второй командой по этому показателю была Барселона до череды травм ведущих игроков.
Учи матчасть.
3)Гюндоган лишь классный игрок призванный стать важной цепочкой в игре Барсы.
Никого и никуда он тащить в одиночку, на своем горбу не сможет на дистанции.
Это не праймовые Рональдиньо , Месси или Иньеста чтобы делать такие заявления.
Так что оставь свои фантазии про "оглушительный провал в сезоне, если он не затащит..." при себе
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XavIniesta2008-2015
Ответ Н.Ф.
Нет никакого ДНК Барсы, всё это выдумки. "Легенду надо подкармливать", — говорил Мюллер.
Чьи выдумки ? Тех, кто не заметил, что уже 30 лет Барселона и команды из её академии кроме случаев редчайшего исключения играют в один и тот же футбол, основанный на одних и тех же принципах ?
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Вячеслав Новиков
Ответ Scorpio
спасибо, что спросил, все ок. как сам, вижу заболело и не удержался, написал мне. Ну ничего, пройдет.
Я и вижу как ок, Барселона жить прямо мешает
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XavIniesta2008-2015
Ответ Jepbar Annayev
Они так говорили и на счет Жан Мишеля Сери. И где он?
Ты серьёзно сравниваешь Сери с Гюндоганом ? Это клиника
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