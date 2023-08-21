Хави о Гюндогане: «У Илкая ДНК «Барсы», он краеугольный камень команды. Он никогда не теряет мяч и всегда принимает верные решения»
Хави считает Илкая Гюндогана важным игроком для «Барселоны».
Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» этим летом на правах свободного агента.
«Гюндоган – краеугольный камень команды. У него есть ДНК «Барсы». Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения.
Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Барселоны».
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2. ДНК Барселоны Хави — тошнотный автобус, что безусловно даёт результат, но идентичности не прибавляет. Это не стиль Кройффа, Райкарда, Пепа, даже не стиль Энрике.
3. Да, Гюндоган краеугольный камень — я даже не представляю какой будет оглушительный провал в сезоне, если он не затащит с ходу команду вперёд.
приходи, когда зовем, уходи когда выгоняем и соглашайся на понижение зп?
"Легенду надо подкармливать", — говорил Мюллер.
◉ 1 ассист
◉ 89 точных передач (92,7%)
◉ 6 острых передач
◉ 10 проходов в финальную треть
◉ 5 заработанных фолов
◉ 0,92 xA
◉ Оценка 8,8 от Sofa
рожден в блаугроновых цветах +
у Гюндогана есть даже свой собственный рычаг наверное
@
Хави — "Мы подписали Гюндогана чтобы переломить ситуацию."
То есть Хави можно на него молиться, а мне нет?)
Я в целом доволен его работой, но сколько не включаю матчи Барсы — смертная скука, а не "супер футбол, уровень ДНК Барселоны 100%". С такой убойной реализацией мяч в ворота будет залетать только если Илкай врубится на полную и будет создавать моменты постоянно.
2. С темы не съезжай. Хави сказал, что Гюндоган здесь, чтобы переломить ситуацию. Какую именно ситуацию переломить? Наверное, ситуацию, которая касается уровня игры и результатов. Видимо, есть то, что нужно переломить в лучшую сторону, раз сам тренер говорит. И он говорит так именно про Гюндогана. То есть он выделяет Илкая как того, кто переломит ситуацию в лучшую сторону.
Он тоже не прав? Или не прав только я? Или я думаю о том, о чем думает и Хави, а ты просто решил докопаться на ровном месте?
Спасибо таким сине-гранатовым фанатам, которые подпевают тезисам хейтеров
Ладно, что команда играет в не самый веселый, а местами скучный футбол, тут я не спорю. Но автобус то тут причём ? Или тут все разучились отличать контроль игры через прессинг и владение от контроля игры через оборону в 5-5-0 по лучшим конспектам Симеоне
Повторюсь: такие подпевалы хейтерских тезисов хуже самих хейтеров. Ведь хейтерский бред из уст фаната Барселоны становится истиной
По секрету скажу, что команду того же Райкарда никак нельзя причислить к хрестоматийным примерам барселонского футбола. Она была другой , уж точно не имеющей больших сходств с командами Кройффа ,Энрике и тем более Пепа. Не все команды хорошо держащие мяч -- это одно и тоже .
1) ДНК Гвардиолы у его детей, если что. А сам Гвардиола и есть продукт Ла-Масии, плоть от плоти каталонец, впитавший идеи их клубного стиля , и носитель пресловуто-мемного ДНК Барселоны.
Так что те скиллы , которые приобрел Гюндо от Пепа -- это и есть ДНК Барсы ( не люблю это выражение, но раз уж пошла такая свистопляска, то будем называть это так)
2) Сколько матчей Барсы в прошлом сезоне Вы смотрели, мистер "тошнотный автобус"?
В каком матче той же неудачной ЛЧ Барса играла автобусом?
Или сколько матчей в Ла-лиге , до череды травм ведущих игроков во второй половине сезона, Барса играла в "тошнотный" футбол и не доминировала над соперником большую часть матча, играя и прессиннгуя его на чужой половине по 75 минут в матче?
Мне вот только первый матч чемпионата на Бернабэу в голову приходит, где можно сказать, что Барса точно играла хуже соперника.
И то, это никак не назовешь автобусом.
Не бывает "автобусов" со вторым рейтингом эффективности прессинга в Европе, если что.
А именно второй командой по этому показателю была Барселона до череды травм ведущих игроков.
Учи матчасть.
3)Гюндоган лишь классный игрок призванный стать важной цепочкой в игре Барсы.
Никого и никуда он тащить в одиночку, на своем горбу не сможет на дистанции.
Это не праймовые Рональдиньо , Месси или Иньеста чтобы делать такие заявления.
Так что оставь свои фантазии про "оглушительный провал в сезоне, если он не затащит..." при себе