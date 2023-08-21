Хави о Гюндогане: «У Илкая ДНК «Барсы», он краеугольный камень команды. Он никогда не теряет мяч и всегда принимает верные решения»

Хави считает Илкая Гюндогана важным игроком для «Барселоны».

Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» этим летом на правах свободного агента.

«Гюндоган – краеугольный камень команды. У него есть ДНК «Барсы». Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения.

Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Барселоны».

Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Эффективность – это не про «Барселону», вот почему мы подписали Гюндогана»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку