Артета про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал и ни в чем не уступал – мне нравится так побеждать. Доволен реакцией команды на удаление»
Микель Артета прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас».
«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) во 2-м туре АПЛ, играя в меньшинстве с 67-й минуты. Защитник «канониров» Такехиро Томиясу получил две желтые карточки за 7 минут и был удален с поля.
«Мне нравится побеждать подобным образом – то, как мы провели первый тайм против команды, с которой сложно играть в открытый футбол. Но мы доминировали в игре и ни в чем не уступали.
После забитого гола появилось больше свободного пространства, но нам пришлось играть вдесятером, и мы не пропустили в меньшинстве, так что я доволен тем, как команда отреагировала.
Я знал, как сильно мы этого хотим, мы видели, как они [«Кристал Пэлас»] стали сдерживать команду. Их атаки были великолепны, они изменили динамику игры».
О карточке Томиясу за затяжку времени
«Я – открытый человек, я все понимаю. Одно дело – новые правила, и совсем другое – их действие. Но мы адаптируемся, сегодня мы должны были победить в новых условиях, и мы сделали это».
О «Кристал Пэлас»
«Я очень впечатлен. Мы хотим продолжать улучшать нашу игру – они умеют огорчать и хороши при перехватах, но мы многого не допускали, так что мы тоже прогрессируем».
О Деклане Райсе
«Сегодня он был великолепен, он доминировал на поле. Мы попросили его делать нечто новое, и он был великолепен», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»
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