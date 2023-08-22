Артета про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал и ни в чем не уступал – мне нравится так побеждать. Доволен реакцией команды на удаление»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Кристал Пэлас Такехиро Томиясу Деклан Райс правила Футбол

Микель Артета прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) во 2-м туре АПЛ, играя в меньшинстве с 67-й минуты. Защитник «канониров» Такехиро Томиясу получил две желтые карточки за 7 минут и был удален с поля.

«Мне нравится побеждать подобным образом – то, как мы провели первый тайм против команды, с которой сложно играть в открытый футбол. Но мы доминировали в игре и ни в чем не уступали.

После забитого гола появилось больше свободного пространства, но нам пришлось играть вдесятером, и мы не пропустили в меньшинстве, так что я доволен тем, как команда отреагировала.

Я знал, как сильно мы этого хотим, мы видели, как они [«Кристал Пэлас»] стали сдерживать команду. Их атаки были великолепны, они изменили динамику игры».

О карточке Томиясу за затяжку времени

«Я – открытый человек, я все понимаю. Одно дело – новые правила, и совсем другое – их действие. Но мы адаптируемся, сегодня мы должны были победить в новых условиях, и мы сделали это».

О «Кристал Пэлас»

«Я очень впечатлен. Мы хотим продолжать улучшать нашу игру – они умеют огорчать и хороши при перехватах, но мы многого не допускали, так что мы тоже прогрессируем».

О Деклане Райсе

«Сегодня он был великолепен, он доминировал на поле. Мы попросили его делать нечто новое, и он был великолепен», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»

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13 комментариев

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Озил, озю и буду озить
Странно, что никто не обсуждает, как Томиясу получил вторую желтую за фол, которого не было
+20
-10
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Тиксон
В прошлом сезоне тоже была непростая победа над КП на их поле. Нервная игра, но 3 очка есть, едем дальше..
+9
0
+9
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skvoznoi
Судейство - клоунада. Решение принципиальное принято неверно, но вар вмешаться не может. Думаю, апдейт правил не за горами.
+9
-3
+6
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Hella black
Судьи всё больше влияют на игры. Во всех Лигах судейство падает уровнем адекватности,топ-5,топ-6 не имеет значения общий уровень судейство катиться ко дну.
+3
0
+3
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Джанлука Нальюка
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
И самого высмеиваемого
+2
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Джанлука Нальюка
Ответ Тиксон
В прошлом сезоне тоже была непростая победа над КП на их поле. Нервная игра, но 3 очка есть, едем дальше..
На поле КП всегда непросто выигрывать
+2
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St.7
Только доминация!
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ЭЗИК
Комментария тренера будущих чемпионов
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